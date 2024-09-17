Залпи під акомпанемент музики: 26 артбригада показала мистецтво артилерії. ВIДЕО

26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича опублікувала ролик, у якому показала мистецтво артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку бригади.

У короткому сюжеті демонструються залпи української артилерії під акомпанемент музичних інструментів.

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