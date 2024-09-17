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Залпи під акомпанемент музики: 26 артбригада показала мистецтво артилерії. ВIДЕО

26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича опублікувала ролик, у якому показала мистецтво артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку бригади.

У короткому сюжеті демонструються залпи української артилерії під акомпанемент музичних інструментів.

Також дивіться: Бійці 26 артилерійської бригади атакували ворожу ББМ. ВIДЕО

Автор: 

музика (490) 26 артилерійська бригада (32)


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"Мистецтво це ВИБУХ!"
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17.09.2024 13:08 Відповісти
Чудовий відео/музичний ролик !
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17.09.2024 13:12 Відповісти
шедеврально 👍👍👍
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17.09.2024 13:47 Відповісти
Рідненька 26 !!! РЕСПЕКТ та ПОВАГА КОЗАКИ💪
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17.09.2024 14:30 Відповісти
Шикарне відео. Вальтмейстер - як завждм, а особливо з трьома сімками - не перевершено.
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17.09.2024 15:41 Відповісти
Вибач Друже але це не 777 це італійська саморухома гаубиця FH70 .
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17.09.2024 21:34 Відповісти
Дякую.
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17.09.2024 21:59 Відповісти
тебе слухають і в Америці теж.
коли талант? - тоді так,
коли ні? - тоді тільки слухати...
аккордич 2!
love it very much - Thank you!
be safe brother!
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18.09.2024 03:00 Відповісти
 
 