Залпы под аккомпанемент музыки: 26 артбригада показала искусство артиллерии. ВИДЕО

26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича опубликовала ролик, в котором показала искусство артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную фейсбук-страницу бригады.

В коротком сюжете демонстрируются залпы украинской артиллерии под аккомпанемент музыкальных инструментов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны контролируют 90% территории Часова Яра, – пресс-офицер 26-й артбригады Калашников