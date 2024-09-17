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Залпы под аккомпанемент музыки: 26 артбригада показала искусство артиллерии. ВИДЕО

26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича опубликовала ролик, в котором показала искусство артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную фейсбук-страницу бригады.

В коротком сюжете демонстрируются залпы украинской артиллерии под аккомпанемент музыкальных инструментов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны контролируют 90% территории Часова Яра, – пресс-офицер 26-й артбригады Калашников

Автор: 

музыка (790) 26 артиллерийская бригада (31)


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"Мистецтво це ВИБУХ!"
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17.09.2024 13:08 Ответить
Чудовий відео/музичний ролик !
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17.09.2024 13:12 Ответить
шедеврально 👍👍👍
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17.09.2024 13:47 Ответить
Рідненька 26 !!! РЕСПЕКТ та ПОВАГА КОЗАКИ💪
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17.09.2024 14:30 Ответить
Шикарне відео. Вальтмейстер - як завждм, а особливо з трьома сімками - не перевершено.
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17.09.2024 15:41 Ответить
Вибач Друже але це не 777 це італійська саморухома гаубиця FH70 .
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17.09.2024 21:34 Ответить
Дякую.
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17.09.2024 21:59 Ответить
тебе слухають і в Америці теж.
коли талант? - тоді так,
коли ні? - тоді тільки слухати...
аккордич 2!
love it very much - Thank you!
be safe brother!
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18.09.2024 03:00 Ответить
 
 