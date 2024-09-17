Залпы под аккомпанемент музыки: 26 артбригада показала искусство артиллерии. ВИДЕО
26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича опубликовала ролик, в котором показала искусство артиллерии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную фейсбук-страницу бригады.
В коротком сюжете демонстрируются залпы украинской артиллерии под аккомпанемент музыкальных инструментов.
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коли талант? - тоді так,
коли ні? - тоді тільки слухати...
аккордич 2!
love it very much - Thank you!
be safe brother!