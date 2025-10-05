"Добрый вечер, мы — территориальная оборона страны" — Кувалдин, Remez, Кириченко и другие военные музыканты выпустили альбом ко Дню ТрО

5 октября, ко Дню Сил территориальной обороны ВСУ (ТрО) платформа Культурные силы выпустила альбом "Тероборона страны", посвященный бойцам Сил ТрО. Тем, кто первыми добровольно пошел защищать свою страну и стал символами сопротивления, героизма и несокрушимости. Песни этого сборника созданы музыкантами, которые начинали свой путь в армии в рядах ТрО.

"Мы не знали, что нас ждет, когда в первые дни большой войны шли в армию, но не имели другого морального выбора, - вспоминает начало большой войны Виталий Кириченко, автор песни "Тероборона страны". В нашем подразделении были бизнесмены, водители, строители, прокуроры, адвокаты, музыканты... Мы были из разных миров, но нас объединяло желание встать на защиту своих домов... И под Харьковом, и на Луганщине, и в Бахмуте мы не отступили и стойко выполняли боевые распоряжения, ценой жизни и здоровья. Мы были гражданами своей страны - стали воинами. Мы были легкой пехотой - стали силой, которая сдержала врага". Видео на песню Виталия Кириченко можно посмотреть по ссылке.

Первый трек альбома - ироничная и веселая песня Мирослава Кувалдина о 69-м отдельном батальоне ТрО. В нем певец служил как солдат-стрелок с начала полномасштабного вторжения. В альбоме также звучит трогательная и искренняя песня "Тероборона страны" известного музыканта Виталия Кириченко, лидера группы "нумер 482", который выполнял боевые задачи в составе ТрО в 2022-2023 годах. А еще - задорная "Отряд им. Ивана Сирко", созданная харьковчанином Александром Ремезом. Для Девятого отдельного специального батальона песню-гимн написала группа Woиn Kloc, а для родной теробороны Золотоноши - солдат Андрей Клименко, который родился и вырос в этом городе.

"Золотоноша в Черкасской области - мой родной город. В начале полномасштабной войны в Золотоношское ТрО пошли мои одноклассники, учителя, знакомые, друзья и родные. Поэтому когда меня попросили написать песню о них, я просто хотел сохранить особый местный вайб: как золотоносцы сами называют родной город, их образ жизни, суржик и названия окрестных сел. Так что даже не пытайтесь угадать первые слова песни, если вы не из Золотоноши", - рассказал историю написания своей песни Андрей Клименко.

Слушать альбом CulturalForcesMusic можно по ссылке.

В этот же день появился памятный знак, посвященный бойцам ТрО на Аллее защитников Украины, основанной ГШ ВСУ и платформой Культурные силы. Открыли памятный знак представители Генштаба, командования Сил ТрО и КМВА. На знаке изображена линия обороны, которая сформирована из логотипов ТрО - щитов с буквой Т, которые в перевернутом виде напоминают дома. Это символ того, что каждый дом превращается при необходимости в щит обороны, а подразделения ТрО всегда готовы к сопротивлению.

Культурные силы - платформа, которая объединяет военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.

