"Добрый вечер, мы — территориальная оборона страны" — Кувалдин, Remez, Кириченко и другие военные музыканты выпустили альбом ко Дню ТрО
5 октября, ко Дню Сил территориальной обороны ВСУ (ТрО) платформа Культурные силы выпустила альбом "Тероборона страны", посвященный бойцам Сил ТрО. Тем, кто первыми добровольно пошел защищать свою страну и стал символами сопротивления, героизма и несокрушимости. Песни этого сборника созданы музыкантами, которые начинали свой путь в армии в рядах ТрО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на художников, которые присоединились к созданию альбома.
"Мы не знали, что нас ждет, когда в первые дни большой войны шли в армию, но не имели другого морального выбора, - вспоминает начало большой войны Виталий Кириченко, автор песни "Тероборона страны". В нашем подразделении были бизнесмены, водители, строители, прокуроры, адвокаты, музыканты... Мы были из разных миров, но нас объединяло желание встать на защиту своих домов... И под Харьковом, и на Луганщине, и в Бахмуте мы не отступили и стойко выполняли боевые распоряжения, ценой жизни и здоровья. Мы были гражданами своей страны - стали воинами. Мы были легкой пехотой - стали силой, которая сдержала врага". Видео на песню Виталия Кириченко можно посмотреть по ссылке.
Первый трек альбома - ироничная и веселая песня Мирослава Кувалдина о 69-м отдельном батальоне ТрО. В нем певец служил как солдат-стрелок с начала полномасштабного вторжения. В альбоме также звучит трогательная и искренняя песня "Тероборона страны" известного музыканта Виталия Кириченко, лидера группы "нумер 482", который выполнял боевые задачи в составе ТрО в 2022-2023 годах. А еще - задорная "Отряд им. Ивана Сирко", созданная харьковчанином Александром Ремезом. Для Девятого отдельного специального батальона песню-гимн написала группа Woиn Kloc, а для родной теробороны Золотоноши - солдат Андрей Клименко, который родился и вырос в этом городе.
"Золотоноша в Черкасской области - мой родной город. В начале полномасштабной войны в Золотоношское ТрО пошли мои одноклассники, учителя, знакомые, друзья и родные. Поэтому когда меня попросили написать песню о них, я просто хотел сохранить особый местный вайб: как золотоносцы сами называют родной город, их образ жизни, суржик и названия окрестных сел. Так что даже не пытайтесь угадать первые слова песни, если вы не из Золотоноши", - рассказал историю написания своей песни Андрей Клименко.
Слушать альбом CulturalForcesMusic можно по ссылке.
В этот же день появился памятный знак, посвященный бойцам ТрО на Аллее защитников Украины, основанной ГШ ВСУ и платформой Культурные силы. Открыли памятный знак представители Генштаба, командования Сил ТрО и КМВА. На знаке изображена линия обороны, которая сформирована из логотипов ТрО - щитов с буквой Т, которые в перевернутом виде напоминают дома. Это символ того, что каждый дом превращается при необходимости в щит обороны, а подразделения ТрО всегда готовы к сопротивлению.
Культурные силы - платформа, которая объединяет военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вам хоч самим смішно? Людей на вулиці викрадають і безтерміново кидають на смерть поки інші збагачуються на війні
Іди спершу дані онови в ТЦК а потім вчи когось, юрист мамчин
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Омбудсмен наголосив, що системність та масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні.