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В первые минуты на родной земле освобожденный из плена боец ВСУ поет "Червону калину". ВИДЕО
В первые минуты на родной земле освобожденный из плена военнослужащий ВСУ спел "Червону калину".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен этот момент опубликована в соцсетях. На записи молодой воин в автобусе среди своих собратьев поет отрывок известной украинской песни.
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Нехай береже Тебе Боже
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан. (правильно - московських кайдан)
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан! (правильно - з москалями тан)
...та й мелодію приспіву не у кращу сторону змінено.
Таж сама історія з Гімном - одні співають "ще нам браття молодії", а інші - "ще нам браття українці".
Дрібниці? - не думаю...