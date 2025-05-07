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Новости Обмен пленными
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В первые минуты на родной земле освобожденный из плена боец ВСУ поет "Червону калину". ВИДЕО

В первые минуты на родной земле освобожденный из плена военнослужащий ВСУ спел "Червону калину".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен этот момент опубликована в соцсетях. На записи молодой воин в автобусе среди своих собратьев поет отрывок известной украинской песни.

Смотрите: Украина вернула из российского плена 205 военных (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

музыка (791) освобождение (566) плен (2616)


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Топ комментарии
+19
Українців не зламати!
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07.05.2025 09:25
+10
Гарний голос має наш чудовий воін і Герой України,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.05.2025 09:51
+9
Воїн
Нехай береже Тебе Боже
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07.05.2025 09:49
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Українців не зламати!
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07.05.2025 09:25 Ответить
Якщо у людина патріот, незламний, люблчяий свою Батьківщину і в додачу голос кращи ніж у багатьох так званих пєвцов значить він Українець.
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07.05.2025 09:37 Ответить
хлопці їдуть до дому, але не усіх він є... це велике счастя коли в тебе є куди повернуться!
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07.05.2025 09:43 Ответить
Воїн
Нехай береже Тебе Боже
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07.05.2025 09:49 Ответить
Гарний голос має наш чудовий воін і Герой України,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.05.2025 09:51 Ответить
«Ой у лу́зі черво́на кали́на…» - українська пісня, написана на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/1914 1914 року в підавстрійській https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Степаном Чарнецьким за мотивами останнього куплету козацької пісні https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVII століття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8 «Розлилися круті бережечки».

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан. (правильно - московських кайдан)

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан! (правильно - з москалями тан)

...та й мелодію приспіву не у кращу сторону змінено.

Таж сама історія з Гімном - одні співають "ще нам браття молодії", а інші - "ще нам браття українці".

Дрібниці? - не думаю...
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07.05.2025 09:53 Ответить
Гарно співає - не гірше ніж Хливнюк.
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07.05.2025 09:59 Ответить
Він співає краще !
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07.05.2025 10:24 Ответить
Слава і честь!
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07.05.2025 10:04 Ответить
Синку ,з поверненням до дому, в Україну ! Честь тобі і ШАНА !
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07.05.2025 10:11 Ответить
Слава Вам Воїнам , Любимі , Синочкі ,Бережи Вас Господь !!! ❤️
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07.05.2025 10:19 Ответить
З поверненням, рідненькі!
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07.05.2025 11:14 Ответить
який "молодий" обмін в цей раз
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07.05.2025 11:20 Ответить
 
 