В первые минуты на родной земле освобожденный из плена боец ВСУ поет "Червону калину". ВИДЕО

В первые минуты на родной земле освобожденный из плена военнослужащий ВСУ спел "Червону калину".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен этот момент опубликована в соцсетях. На записи молодой воин в автобусе среди своих собратьев поет отрывок известной украинской песни.

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