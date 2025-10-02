Герой України, комбат батальйону "Донбас" Микола Шевчук: "У нас багато людей, які вплинули на хід війни своїми вчинками та новаціями". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вручив "Золоту Зірку" Героя України командиру батальйону спеціального призначення "Донбас" Миколі "Скіфу" Шевчуку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці підрозділу опублікований відеозапис, у якому Шевчук розповідає про своїх бійців та бойову роботу бійців батальйону.

"У нас дуже багато людей, які вплинули на хід цієї війни своїми вчинками і своїми новаціями у правилах ведення війни. Ми застосовуємо багато нового. Перш за все, це знову ж таки люди, призначення на посад, керівних посад, як в штабі, так і командирів рот, вихідців з піхоти, які із самого початку цього повномасштабного вторгнення були на передовій і знають всі тонкості, всі проблеми сучасної війни. Тобто нікому нічого не треба пояснювати, кожен командир на своєму рівні пройшов від А до Я і, в принципі, я думаю, саме цим досягається таке братерство, що не обов'язково виконати якийсь наказ, можливо, не страх у виконанні, а переконання в тому, щоб не підвести своїх побратимів чи своїх командирів. Я думаю, в цьому є основа такого військового братерства, яке існує в батальйоні Донбас", - розповідає Шевчук про свій підрозділ.

