Зеленский наградил воинов ТрО государственными наградами в честь Дня территориальной обороны Украины. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сегодня, 5 октября, в День территориальной обороны Украины отметил государственными наградами воинов подразделений ТрО.

Об этом он сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня благодарим за службу и преданность Украине всех солдат, сержантов, офицеров украинской территориальной обороны - всех тех, кто реально проявил себя в защите нашего государства, нашей независимости, наших людей и громад.



Идея территориальной обороны - в действительно народной, полноценной защите государства от внешней агрессии. И после начала полномасштабного российского вторжения эта идея сработала на сплоченность украинцев", - отметил Зеленский.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Кроме того, он отметил воинов территориальной обороны государственными наградам.

"В День территориальной обороны для меня честь - отметить государственными наградами наших воинов подразделений ТрО и поблагодарить. Спасибо, что сражаетесь ради Украины, защищаете позиции и своих побратимов, спасибо за настоящие результаты в боях. Это действительно имеет значение", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Добрый вечер, мы тероборона страны" - Кувалдин, Remez, Кириченко и другие военные музыканты выпустили альбом ко Дню ТрО