Зеленский наградил воинов ТрО государственными наградами в честь Дня территориальной обороны Украины. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский сегодня, 5 октября, в День территориальной обороны Украины отметил государственными наградами воинов подразделений ТрО.
Об этом он сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня благодарим за службу и преданность Украине всех солдат, сержантов, офицеров украинской территориальной обороны - всех тех, кто реально проявил себя в защите нашего государства, нашей независимости, наших людей и громад.
Идея территориальной обороны - в действительно народной, полноценной защите государства от внешней агрессии. И после начала полномасштабного российского вторжения эта идея сработала на сплоченность украинцев", - отметил Зеленский.
Кроме того, он отметил воинов территориальной обороны государственными наградам.
"В День территориальной обороны для меня честь - отметить государственными наградами наших воинов подразделений ТрО и поблагодарить. Спасибо, что сражаетесь ради Украины, защищаете позиции и своих побратимов, спасибо за настоящие результаты в боях. Это действительно имеет значение", - добавил президент.
якій же він нечесний!
"пане президент кхи кхи кхи.....вернітє свічной заводік кхи кхи кхи......"
о 18:00, дід касьян буде відсвічувати на майдані з картонкою.
Мамкин награждатель😂