Зеленский наградил воинов ТрО государственными наградами в честь Дня территориальной обороны Украины. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сегодня, 5 октября, в День территориальной обороны Украины отметил государственными наградами воинов подразделений ТрО.

Об этом он сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня благодарим за службу и преданность Украине всех солдат, сержантов, офицеров украинской территориальной обороны - всех тех, кто реально проявил себя в защите нашего государства, нашей независимости, наших людей и громад.

Идея территориальной обороны - в действительно народной, полноценной защите государства от внешней агрессии. И после начала полномасштабного российского вторжения эта идея сработала на сплоченность украинцев", - отметил Зеленский.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Кроме того, он отметил воинов территориальной обороны государственными наградам.

"В День территориальной обороны для меня честь - отметить государственными наградами наших воинов подразделений ТрО и поблагодарить. Спасибо, что сражаетесь ради Украины, защищаете позиции и своих побратимов, спасибо за настоящие результаты в боях. Это действительно имеет значение", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Добрый вечер, мы тероборона страны" - Кувалдин, Remez, Кириченко и другие военные музыканты выпустили альбом ко Дню ТрО

Автор: 

Зеленский Владимир (22153) награда (1854) тероборона (350) знак отличия (14)
Награждалкин хренов. Как итинный ШоуБизник любит всякие побрякушки , кубки призы! А тут стал Богом может милостью своей награждать угодных!
показать весь комментарий
05.10.2025 16:03 Ответить
а, у діда касьяна відібрав прєлєсть!
якій же він нечесний!
"пане президент кхи кхи кхи.....вернітє свічной заводік кхи кхи кхи......"
о 18:00, дід касьян буде відсвічувати на майдані з картонкою.
показать весь комментарий
05.10.2025 16:03 Ответить
Геть ішака! Чмо піариться на рівному місці.
показать весь комментарий
05.10.2025 16:04 Ответить
Ось на що спроможній цей президент і не більше ,якщо не тямиш в військовій справі чотирижди ухилянт ,тоді не заважай професіоналам ,я про звільнення 16 генералів в лютому 2024 року після того на фронті стало тільки гірше.
показать весь комментарий
05.10.2025 16:28 Ответить
Весільний головнокомандувач!
Мамкин награждатель😂
показать весь комментарий
05.10.2025 16:29 Ответить
 
 