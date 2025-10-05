Зеленський відзначив воїнів ТрО державними нагородами на честь Дня територіальної оборони України. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 жовтня, у День територіальної оборони України відзначив державними нагородами воїнів підрозділів ТрО.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дякуємо за службу та відданість Україні всім солдатам, сержантам, офіцерам української територіальної оборони – усім тим, хто реально проявив себе в захисті нашої держави, нашої незалежності, наших людей і громад.



Ідея територіальної оборони – у справді народному, повноцінному захисті держави від зовнішньої агресії. І після початку повномасштабного російського вторгнення ця ідея спрацювала на згуртованість українців", - зазначив Зеленський.

Крім того, він відзначив воїнів територіальної оборони державними нагородам.

"У День територіальної оборони для мене честь – відзначити державними нагородами наших воїнів підрозділів ТрО й подякувати. Дякую, що бʼєтеся заради України, захищаєте позиції та своїх побратимів, дякую за справжні результати в боях. Це дійсно має значення", - додав президент.

