Воины ТРО Аликсеенко и Тишаев, которые 165 дней непрерывно держали позиции на передовой, отмечены "Крестом боевых заслуг"

165 суток держали позиции. Награждение воинов ТРО Аликсеенко и Тишаева

Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении "Крестом боевых заслуг" воинов ТРО Александра Аликсеенко и Александра Тишаева, которые в течение 165 суток непрерывно удерживали позиции на передовой.

Об этом сообщила пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

Александр Тишаев

Двое украинских военных 165 дней непрерывно удерживали позиции на линии фронта
Александр Тишаев

С лета прошлого года командир стрелкового взвода Тишаев находился в зоне боевых действий на Запорожском направлении. С того времени руководил уничтожением врага и удерживал позиции, вместе с побратимами вступая в бой со значительно превосходящими силами врага. Кроме того, Александр Тишаев уничтожал вражеские дроны и спасал жизни личного состава.

Александр Аликсеенко

Двое украинских военных 165 дней непрерывно удерживали позиции на линии фронта
Александр Аликсеенко

Гранатометчик с сентября прошлого года находился в зоне боевых действий на Запорожском направлении. Неоднократно отражал атаки вражеских дронов, используя средства РЭБ и стрелковое оружие. Эвакуировал побратимов из блиндажа, куда оккупанты направили с помощью FPV-дронов газовые боеприпасы. Под плотным огнем артиллерии и атаками беспилотников занимал важные позиции.

Удержание позиции в течение 165 суток

С мая по октябрь 2025 года воины удерживали позиции на окраине населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области.

"Докладывали о разведке переднего края, пролете дронов, наблюдали за штурмовыми группами врага, осуществляли упреждающий огонь, докладывали о перемещении и месте дислокации оккупантов.

В сложных условиях, под постоянными минометными обстрелами и атаками дронов Александр Тишаев обеспечил бесперебойное функционирование позиции и поддерживал боевой дух раненого в одном из боевых столкновений Александра Аликсеенко. Было более 30 попыток вывести и заменить расчет на этой позиции, но безопасно осуществить это не удавалось.

Последнее боевое столкновение с оккупантами произошло 20 октября, когда враг штурмовал оборонительную линию 22 единицами бронированной техники вместе с десантом. Украинские воины ликвидировали трех россиян, пытавшихся ворваться на их позицию, после уничтожения российского МТ-ЛБ", - говорится в сообщении.

28 октября Тишаеву и Аликсеенко вывели с позиции благодаря благоприятным погодным условиям.

Аликсеенко, несмотря на ранение, благодаря помощи побратима смог пройти до точки эвакуации около 12 км. Сейчас защитники находятся на лечении в госпитале.

Что предшествовало?

В 138-м отдельном батальоне Сил ТрО сообщили, что воины Александр Тишаев и Александр Аликсеенко 165 суток непрерывно удерживали позиции на линии боевого столкновения.

Также они проводили разведку, наблюдали за врагом, укрепляли позиции и устанавливали инженерные заграждения.

Все это время бойцы находились под постоянными атаками дронов и артиллерийскими обстрелами российских войск.

Зеленский Владимир (22463) награда (1862) военнослужащие (6371) тероборона (357)
Топ комментарии
+8
Сподіваюся, що ця нагорода цінніша за ті, які мають Татаров і Кошовий з Пікаловим?
03.11.2025 14:18 Ответить
+6
Оце мужики! Справжні Герої!
03.11.2025 14:20 Ответить
+5
А у лисого Жені тих орденів вже з десяток ! І не треба 165 діб воювати!
А справжнім героям -велика шана! Борони їх Матір Божа!
03.11.2025 14:19 Ответить
Сподіваюся, що ця нагорода цінніша за ті, які мають Татаров і Кошовий з Пікаловим?
03.11.2025 14:18 Ответить
А у лисого Жені тих орденів вже з десяток ! І не треба 165 діб воювати!
А справжнім героям -велика шана! Борони їх Матір Божа!
03.11.2025 14:19 Ответить
Оце мужики! Справжні Герої!
03.11.2025 14:20 Ответить
квартиру родинам !!!
03.11.2025 14:24 Ответить
Добре! Справжні Герої!
03.11.2025 14:31 Ответить
І грамота і все? За такий подвиг мінімум квартиру повинні подарувати!
03.11.2025 14:34 Ответить
Часами дивно спостерігати як кілька бійців когось врятували і їм дають героя України, в цих двох бійців які і рятували інших і провели в двох майже пів року на передовій, Хрестом.... дивно!!! Справжні Кіборги!!! Всіх Благ вам хлопці!!!
03.11.2025 14:45 Ответить
Якщо цивільним дають можливість на шару 3000 км поїздити з "УЗ", то таким бійцям треба видавати безоплатний проїзд на все життя!
Ну, ще б якийсь автосалон міг подарувати авто, оператор мобзв*язку - смартфон, гіпермаркет - плазму....
03.11.2025 14:47 Ответить
А комбату з ротним- Героїв України.
03.11.2025 14:52 Ответить
Могли б і Героїв дати...
03.11.2025 14:53 Ответить
Не дадуть, бо живі.
03.11.2025 14:55 Ответить
Добре, що живі. Героям слава.
03.11.2025 14:56 Ответить
Ну, сподіваюся, хочаб не в курильці, як минулого разу, хрести будуть вручати?
