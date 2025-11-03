Воины ТРО Аликсеенко и Тишаев, которые 165 дней непрерывно держали позиции на передовой, отмечены "Крестом боевых заслуг"

Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении "Крестом боевых заслуг" воинов ТРО Александра Аликсеенко и Александра Тишаева, которые в течение 165 суток непрерывно удерживали позиции на передовой.

Об этом сообщила пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

Александр Тишаев

С лета прошлого года командир стрелкового взвода Тишаев находился в зоне боевых действий на Запорожском направлении. С того времени руководил уничтожением врага и удерживал позиции, вместе с побратимами вступая в бой со значительно превосходящими силами врага. Кроме того, Александр Тишаев уничтожал вражеские дроны и спасал жизни личного состава.

Александр Аликсеенко

Гранатометчик с сентября прошлого года находился в зоне боевых действий на Запорожском направлении. Неоднократно отражал атаки вражеских дронов, используя средства РЭБ и стрелковое оружие. Эвакуировал побратимов из блиндажа, куда оккупанты направили с помощью FPV-дронов газовые боеприпасы. Под плотным огнем артиллерии и атаками беспилотников занимал важные позиции.

Удержание позиции в течение 165 суток

С мая по октябрь 2025 года воины удерживали позиции на окраине населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области.

"Докладывали о разведке переднего края, пролете дронов, наблюдали за штурмовыми группами врага, осуществляли упреждающий огонь, докладывали о перемещении и месте дислокации оккупантов.

В сложных условиях, под постоянными минометными обстрелами и атаками дронов Александр Тишаев обеспечил бесперебойное функционирование позиции и поддерживал боевой дух раненого в одном из боевых столкновений Александра Аликсеенко. Было более 30 попыток вывести и заменить расчет на этой позиции, но безопасно осуществить это не удавалось.

Последнее боевое столкновение с оккупантами произошло 20 октября, когда враг штурмовал оборонительную линию 22 единицами бронированной техники вместе с десантом. Украинские воины ликвидировали трех россиян, пытавшихся ворваться на их позицию, после уничтожения российского МТ-ЛБ", - говорится в сообщении.

28 октября Тишаеву и Аликсеенко вывели с позиции благодаря благоприятным погодным условиям.

Аликсеенко, несмотря на ранение, благодаря помощи побратима смог пройти до точки эвакуации около 12 км. Сейчас защитники находятся на лечении в госпитале.

Что предшествовало?

В 138-м отдельном батальоне Сил ТрО сообщили, что воины Александр Тишаев и Александр Аликсеенко 165 суток непрерывно удерживали позиции на линии боевого столкновения.

Также они проводили разведку, наблюдали за врагом, укрепляли позиции и устанавливали инженерные заграждения.

Все это время бойцы находились под постоянными атаками дронов и артиллерийскими обстрелами российских войск.

