Зеленский поздравил военных разведчиков и вручил государственные награды. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем военной разведки, который отмечали накануне, и вручил государственные награды.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"День военной разведки Украины - день очень многих наших украинских смельчаков, храбрых сердец, которые делают границы наших возможностей значительно шире - границы наших активных действий на фронте, границы нашей государственной политики", - сказал президент во время церемонии награждения.

Зеленский поблагодарил разведчиков за получение информации о намерениях России, проведение специальных операций на земле, в море, небе и киберпространстве, а также за поддержку государственной политики и обеспечение активных действий на фронте.

Во время мероприятия присутствующие почтили память павших героев минутой молчания. Президент вручил военным награды "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого III степени, ордена "За мужество" I-III степеней и орден Даниила Галицкого.

