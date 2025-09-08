РУС
Зеленский поздравил военных разведчиков и вручил государственные награды. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем военной разведки, который отмечали накануне, и вручил государственные награды.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"День военной разведки Украины - день очень многих наших украинских смельчаков, храбрых сердец, которые делают границы наших возможностей значительно шире - границы наших активных действий на фронте, границы нашей государственной политики", - сказал президент во время церемонии награждения.

Зеленский поздравил разведчиков
Фото: Офис Президента

Зеленский поздравил разведчиков
Фото: Офис Президента

Зеленский поблагодарил разведчиков за получение информации о намерениях России, проведение специальных операций на земле, в море, небе и киберпространстве, а также за поддержку государственной политики и обеспечение активных действий на фронте.

Во время мероприятия присутствующие почтили память павших героев минутой молчания. Президент вручил военным награды "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого III степени, ордена "За мужество" I-III степеней и орден Даниила Галицкого.

Подалі би трималися від цього бідоносця-буратіни.
08.09.2025 17:55 Ответить
08.09.2025 17:55 Ответить
Он шо, тому бородачу глазки строит, а как же елдак?
08.09.2025 17:58 Ответить
Всьо што нагу, не з своєї ж кишені
08.09.2025 18:06 Ответить
Дожилися. Клован і герої...
08.09.2025 18:11 Ответить
Привітав розвідників і виклав їхні фото в мережу.
08.09.2025 19:09 Ответить
Червінського теж привітав..?
08.09.2025 19:16 Ответить
 
 