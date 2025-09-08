РУС
Воин 46-й ОДШБр Владимир Костенко (Вепр) погиб в бою против российских оккупантов. ФОТО

Воин 46 отдельной десантно-штурмовой бригады Владимир Костенко (Вепр) погиб, защищая Украину.

Об этом в Фейсбуке сообщил актер и воин Дмитрий Линартович, информирует Цензор.НЕТ.

"Ушел в мир иной Воин, побратим, выполняя боевую задачу - Владимир Костенко, позывной "Вепр". Вместе закончили 199-й учебный центр ДШВ, школу разведчиков. И одновременно попали в 46-ю бригаду ДШВ, в разведвзвод, 3-ий бат.

В Бахмуте зимой, после задания находясь в развалившемся помещении, мы "обесточенные" легли на бетонный пол и Вепрь подал мне маленькую грелку бензиновую "Zippo". Я положил ее возле сердца и она согрела.

Вепр, братик, ты навсегда в моем сердце. Светлая и вечная память Герою! Соболезнования близким и родным... Неописуемая боль ...", - отметил он.

Читайте: Защищая Украину, погиб журналист и военный Александр Голяченко. ФОТО

Автор: 

Спочивай з миром, Воїне!
Ми, живі, в вічному боргу перед тими, хто загинув, захищаючи Україну
@ "Виростай, мій сину, будь міцний як криця.
Виростеш, - скажу я, - де лежить рушниця,
де лежать набої, де лежить граната.
Не сумуй же, сину, що немає тата.
Щоб не знав спокою окупант-чужинець,
щоб боявся навіть слова "Українець" .

Олександр Олесь (1918)

Гинуть кращі в той час як різна мерзота бикує. Вічна пам'ять воїну.
Герою Воїну України Слава !!! 😢🇺🇦
Героям Слава і Вічна Пам'ять!!
Яка втрата для родини для лержави на таких ВОІНАХ тримається Україна спочивай Герой подяка і співчуття родині
Вічна слава воїнові..
Честь і Слава Герою!
Вічна пам'ять Герою
