Воин 46-й ОДШБр Владимир Костенко (Вепр) погиб в бою против российских оккупантов. ФОТО
Воин 46 отдельной десантно-штурмовой бригады Владимир Костенко (Вепр) погиб, защищая Украину.
Об этом в Фейсбуке сообщил актер и воин Дмитрий Линартович, информирует Цензор.НЕТ.
"Ушел в мир иной Воин, побратим, выполняя боевую задачу - Владимир Костенко, позывной "Вепр". Вместе закончили 199-й учебный центр ДШВ, школу разведчиков. И одновременно попали в 46-ю бригаду ДШВ, в разведвзвод, 3-ий бат.
В Бахмуте зимой, после задания находясь в развалившемся помещении, мы "обесточенные" легли на бетонный пол и Вепрь подал мне маленькую грелку бензиновую "Zippo". Я положил ее возле сердца и она согрела.
Вепр, братик, ты навсегда в моем сердце. Светлая и вечная память Герою! Соболезнования близким и родным... Неописуемая боль ...", - отметил он.
Ми, живі, в вічному боргу перед тими, хто загинув, захищаючи Україну
Виростеш, - скажу я, - де лежить рушниця,
де лежать набої, де лежить граната.
Не сумуй же, сину, що немає тата.
Щоб не знав спокою окупант-чужинець,
щоб боявся навіть слова "Українець" .
Олександр Олесь (1918)