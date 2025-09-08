Воин 46-й ОДШБр Владимир Костенко (Вепр) погиб в бою против российских оккупантов. ФОТО

Воин 46 отдельной десантно-штурмовой бригады Владимир Костенко (Вепр) погиб, защищая Украину.

Об этом в Фейсбуке сообщил актер и воин Дмитрий Линартович, информирует Цензор.НЕТ.

"Ушел в мир иной Воин, побратим, выполняя боевую задачу - Владимир Костенко, позывной "Вепр". Вместе закончили 199-й учебный центр ДШВ, школу разведчиков. И одновременно попали в 46-ю бригаду ДШВ, в разведвзвод, 3-ий бат.

В Бахмуте зимой, после задания находясь в развалившемся помещении, мы "обесточенные" легли на бетонный пол и Вепрь подал мне маленькую грелку бензиновую "Zippo". Я положил ее возле сердца и она согрела.

Вепр, братик, ты навсегда в моем сердце. Светлая и вечная память Герою! Соболезнования близким и родным... Неописуемая боль ...", - отметил он.





Читайте: Защищая Украину, погиб журналист и военный Александр Голяченко. ФОТО