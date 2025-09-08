Зеленський привітав воєнних розвідників та вручив державні нагороди. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки, який відзначали напередодні, та вручив державні нагороди.

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"День воєнної розвідки України - день дуже багатьох наших українських сміливців, хоробрих сердець, які роблять межі наших можливостей значно ширшими - межі наших активних дій на фронті, межі нашої державної політики", - сказав президент під час церемонії нагородження.

Зеленський подякував розвідникам за здобуття інформації про наміри Росії, проведення спеціальних операцій на землі, в морі, небі та кіберпросторі, а також за підтримку державної політики і забезпечення активних дій на фронті.

Під час заходу присутні вшанували пам’ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Президент вручив військовим відзнаки "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ордени "За мужність" І–ІІІ ступенів та орден Данила Галицького.

