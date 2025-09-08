УКР
Зеленський привітав воєнних розвідників та вручив державні нагороди. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки, який відзначали напередодні, та вручив державні нагороди.

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"День воєнної розвідки України - день дуже багатьох наших українських сміливців, хоробрих сердець, які роблять межі наших можливостей значно ширшими - межі наших активних дій на фронті, межі нашої державної політики", - сказав президент під час церемонії нагородження.

Зеленський привітав розвідників
Фото: Офіс Президента
Зеленський привітав розвідників
Фото: Офіс Президента

Зеленський подякував розвідникам за здобуття інформації про наміри Росії, проведення спеціальних операцій на землі, в морі, небі та кіберпросторі, а також за підтримку державної політики і забезпечення активних дій на фронті.

Під час заходу присутні вшанували пам’ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Президент вручив військовим відзнаки "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ордени "За мужність" І–ІІІ ступенів та орден Данила Галицького.

Зеленський Володимир (25413) нагорода (1310) військовослужбовці (4925)
Подалі би трималися від цього бідоносця-буратіни.
показати весь коментар
08.09.2025 17:55 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 17:55 Відповісти
Он шо, тому бородачу глазки строит, а как же елдак?
показати весь коментар
08.09.2025 17:58 Відповісти
Всьо што нагу, не з своєї ж кишені
показати весь коментар
08.09.2025 18:06 Відповісти
Дожилися. Клован і герої...
показати весь коментар
08.09.2025 18:11 Відповісти
Привітав розвідників і виклав їхні фото в мережу.
показати весь коментар
08.09.2025 19:09 Відповісти
Червінського теж привітав..?
показати весь коментар
08.09.2025 19:16 Відповісти
 
 