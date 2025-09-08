Воїн 46-ї ОДШБр Володимир Костенко (Вепр) загинув у бою проти російських окупантів. ФОТО

Воїн 46 окремої десантно-штурмової бригади Володимир Костенко (Вепр) загинув, захищаючи Україну.

Про це у Фейсбуці повідомив актор та воїн Дмитро Лінартович, інформує Цензор.НЕТ.

"Пішов у засвіти Воїн, побратим, виконуючи бойове завдання - Володимир Костенко, позивний "Вепр". Разом закінчили 199 - тий навчальний центр ДШВ, школу розвідників. І одночасно потрапили до 46-ої бригади ДШВ, у розвідвзвод, 3-ій бат.

В Бахмуті взимку, після завдання перебуваючи у розваленому приміщенні, ми "знеструмлені" лягли на бетонну підлогу і Вепр подав мені малесеньку грілку бензинову "Zippo". Я поклав її біля серця і вона зігріла.

Вепре, братику, ти назавжди у моєму серці. Світла і вічна пам'ять Герою! Співчуття близьким та рідним... Невимовний біль ...", - зазначив він.





