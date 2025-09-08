УКР
Воїн 46-ї ОДШБр Володимир Костенко (Вепр) загинув у бою проти російських окупантів. ФОТО

Воїн 46 окремої десантно-штурмової бригади Володимир Костенко (Вепр) загинув, захищаючи Україну.

Про це у Фейсбуці повідомив актор та воїн Дмитро Лінартович, інформує Цензор.НЕТ.

"Пішов у засвіти Воїн, побратим, виконуючи бойове завдання - Володимир Костенко, позивний "Вепр". Разом закінчили 199 - тий навчальний центр ДШВ, школу розвідників. І одночасно потрапили до 46-ої бригади ДШВ, у розвідвзвод, 3-ій бат.

В Бахмуті взимку, після завдання перебуваючи у розваленому приміщенні, ми "знеструмлені" лягли на бетонну підлогу і Вепр подав мені малесеньку грілку бензинову "Zippo". Я поклав її біля серця і вона зігріла.

Вепре, братику, ти назавжди у моєму серці. Світла і вічна пам'ять Герою! Співчуття близьким та рідним... Невимовний біль ...", - зазначив він.

Читайте: Захищаючи Україну, загинув журналіст та військовий Олександр Голяченко. ФОТО

Спочивай з миром, Воїне!
Ми, живі, в вічному боргу перед тими, хто загинув, захищаючи Україну
@ "Виростай, мій сину, будь міцний як криця.
Виростеш, - скажу я, - де лежить рушниця,
де лежать набої, де лежить граната.
Не сумуй же, сину, що немає тата.
Щоб не знав спокою окупант-чужинець,
щоб боявся навіть слова "Українець" .

Олександр Олесь (1918)

Гинуть кращі в той час як різна мерзота бикує. Вічна пам'ять воїну.
Герою Воїну України Слава !!! 😢🇺🇦
Героям Слава і Вічна Пам'ять!!
Яка втрата для родини для лержави на таких ВОІНАХ тримається Україна спочивай Герой подяка і співчуття родині
Вічна слава воїнові..
Честь і Слава Герою!
Вічна пам'ять Герою
