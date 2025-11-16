"Зайшли та вийшли разом": бійці 33 ОМБр, які понад чотири місяці відбивали атаки росіян, дісталися стабпункту. ФОТОрепортаж
На стабілізаційному пункті 33 окремої механізованої бригади зустріли двох військовослужбовців, які понад чотири місяці відбивали атаки російських окупантів. Бійці перебували разом на позиції, відтоді як зайшли туди.
Про це у соцмережі фейсбук повідомила 33 ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.
Військові чотири місяці відбивали атаки ворога
"Зайшли та вийшли разом. На стабілізаційному пункті бригаді після кількох спроб евакуації нарешті зустріли наших побратимів - бійців механізованого батальйону, які відбивали атаки п***рів понад 4 місяці. На рахунку кожного не менше 20 душ окупантів. А ще втома, радість, втіха, а нині і відзнака командира частина. Також чекають державні нагороди, яких чесно заслужили наші бійці - за мужність, яку проявили в обороні Держави", - йдеться у повідомленні.
Захисники проходитимуть реабілітацію
Далі військових чекатимуть реабілітація, відпустка і довгоочікувана зустріч із рідними.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїни Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко 165 діб безперервно утримували позиції на лінії бойового зіткнення.
- Згодом президент Володимир Зеленський підписав укази про нагородження "Хрестом бойових заслуг" воїнів ТРО Олександра Аліксєєнка та Олександра Тішаєва, які протягом 165 діб безперервно утримували позиції на передовій.
особисто я не уявляю, всю глибину цієї сраки!
мій родич, хлопцю 26 років, майже сто діб був у такій *****!!!!
два 300, два на щиті, два невідомо де.....
тільки вийшов, але інші, таки ж змінили. молоді хлопці!
звісно він за свою родину, за мене, за маму, за брата там!
але ж ****, гундоса зе!мразота, живіть довго, але в злиднях, та болі від важких хвороб!!!!!!!!!!!!!!