"Зайшли та вийшли разом": бійці 33 ОМБр, які понад чотири місяці відбивали атаки росіян, дісталися стабпункту. ФОТОрепортаж

На стабілізаційному пункті 33 окремої механізованої бригади зустріли двох військовослужбовців, які понад чотири місяці відбивали атаки російських окупантів. Бійці перебували разом на позиції, відтоді як зайшли туди.

Про це у соцмережі фейсбук повідомила 33 ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.

Військові чотири місяці відбивали атаки ворога

"Зайшли та вийшли разом. На стабілізаційному пункті бригаді після кількох спроб евакуації нарешті зустріли наших побратимів - бійців механізованого батальйону, які відбивали атаки п***рів понад 4 місяці. На рахунку кожного не менше 20 душ окупантів. А ще втома, радість, втіха, а нині і відзнака командира частина. Також чекають державні нагороди, яких чесно заслужили наші бійці - за мужність, яку проявили в обороні Держави", - йдеться у повідомленні.

Захисники проходитимуть реабілітацію 

Далі військових чекатимуть реабілітація, відпустка і довгоочікувана зустріч із рідними.

Бійці 33 ОМБр, які відбивали атаки росіян, дісталися стабпункту
Фото: фб-сторінка 33 ОМБр
+26
Сиджу, дивлюсь і плачу. Як же я ненавиджу кремлівську і зелену мерзоту.
16.11.2025 00:38 Відповісти
+18
Слава Героїчним Силам Оборони України! Люта смерть московитським виродкам!
❤️🖤💙💛
16.11.2025 00:34 Відповісти
+17
героїзм одних - це некомпетентність, довбоїбізм, зрада інших
16.11.2025 01:29 Відповісти
Про "дезертирів" пише чувак з Канади. Угу. Чого не тут?
16.11.2025 00:49 Відповісти
"якби я тоді був президентом...."

близкість до трампіської Америки погано впливає на уми канадійців, деяких, які здриснули з Вкраїни.

.
16.11.2025 01:04 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
А зеленський з шифірами, КабМіндічами,галущенками, гройсманами, умеровим, даниловим, та іншими його зелупнями з падлюк95, з 2019 року, системно допомагають ******, знищувати Україну!!
Вагнерівці з беркутньою і портновськими, можуть це засвідчити!!
Західні Партнери, знають про діяння зелупнів, ще з 2014 року, набагато більше!!
16.11.2025 01:59 Відповісти
І зеленим блазням
16.11.2025 05:39 Відповісти
Та які ж срусічі ,мудачьо кровожадне ,а ні розуму а ні совісті ,грабувати ,гвалтувати оце і ваше все ...одним словом півні ряжені ...бачили ми як ви один одного з голими дупами ,дівками робити у своїх окопах , підар* сня ...
16.11.2025 01:05 Відповісти
Ти откуда здесь взялось, срань кацапская ?
16.11.2025 01:08 Відповісти
це жде тебе, твоїх рідних і твоїх дітей
16.11.2025 01:31 Відповісти
Де ти дніще інтернет зловило ?
16.11.2025 01:04 Відповісти
от, хоч хто з вас уявляє, про що історія?
особисто я не уявляю, всю глибину цієї сраки!
мій родич, хлопцю 26 років, майже сто діб був у такій *****!!!!
два 300, два на щиті, два невідомо де.....
тільки вийшов, але інші, таки ж змінили. молоді хлопці!
звісно він за свою родину, за мене, за маму, за брата там!
але ж ****, гундоса зе!мразота, живіть довго, але в злиднях, та болі від важких хвороб!!!!!!!!!!!!!!
16.11.2025 09:06 Відповісти
16.11.2025 12:48 Відповісти
Чого це одоробло тут по IP швендяе.
16.11.2025 13:09 Відповісти
 
 