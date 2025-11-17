Сусіди побили військовослужбовця та його дружину, бо "заважав звук милиць": поліція відкрила провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Винниках біля Львова сусіди побили військовослужбовця та його дружину.

Про це постраждалий повідомив у соцмережах, інформацію також підтвердили в поліції Львівщини, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами потерпілого, конфлікт виник через те, що сусідам нібито заважав звук милиці, з якою він пересувається.

Чоловік розповів, що є ветераном полку "Азов" та у 2023 році отримав тяжкі поранення ніг на Запорізькому напрямку. Він проходить тривале лікування і готується до ампутації стопи, тому разом із дружиною переїхав до Винників, щоб бути ближче до медзакладів. За його словами, сусіди неодноразово скаржилися на "шум" - звук милиці, розмови чи пересування меблів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише 1 млрд грн, витрачений на "тисячу Зеленського", міг би забезпечити по додаткових 7,5 млн грн на потреби кожної бригади, - військова Микитенко

За словами військового, цього разу до їхніх дверей прийшла сусідка з батьком та неповнолітнім сином. Під час сварки вони побили подружжя, завдаючи ударів на порозі квартири. Потерпілий заявляє, що його вдарили по голові його ж палицею, після чого йому наклали чотири шви.

У поліції Львівщини підтвердили факт конфлікту. За даними правоохоронців, травми подружжю завдав 61-річний сусід. Слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зайшли та вийшли разом": бійці 33 ОМБр, які понад чотири місяці відбивали атаки росіян, дісталися стабпункту. ФОТОрепортаж