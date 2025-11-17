Сусіди побили військовослужбовця та його дружину, бо "заважав звук милиць": поліція відкрила провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Винниках біля Львова сусіди побили військовослужбовця та його дружину.
Про це постраждалий повідомив у соцмережах, інформацію також підтвердили в поліції Львівщини, передає Цензор.НЕТ.
Увага! Ненормативна лексика!
За словами потерпілого, конфлікт виник через те, що сусідам нібито заважав звук милиці, з якою він пересувається.
Чоловік розповів, що є ветераном полку "Азов" та у 2023 році отримав тяжкі поранення ніг на Запорізькому напрямку. Він проходить тривале лікування і готується до ампутації стопи, тому разом із дружиною переїхав до Винників, щоб бути ближче до медзакладів. За його словами, сусіди неодноразово скаржилися на "шум" - звук милиці, розмови чи пересування меблів.
За словами військового, цього разу до їхніх дверей прийшла сусідка з батьком та неповнолітнім сином. Під час сварки вони побили подружжя, завдаючи ударів на порозі квартири. Потерпілий заявляє, що його вдарили по голові його ж палицею, після чого йому наклали чотири шви.
У поліції Львівщини підтвердили факт конфлікту. За даними правоохоронців, травми подружжю завдав 61-річний сусід. Слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба, щоб вся наволоч боялася косо глянути на ветерана Азова.
Але далі буде "******** зрєнія лішают", "міліція, вбивають".
Далі-наш самий гуманний суд, як мінімум, оштрафує за дрібне ***********.
В результаті цей утирок із неповнолітнім сином будуть жертвами військового свавілля...
Немає гіршої матюкливої баби, тим більше вона ще й ображала, мабуть кацапка.
Я не стверджую, що дід намірився напасти на дружину військового, проте в розпалі суперечки наближатися до опонента - погана ідея.
2) Терапію продовжувати ,доки не здохне
Соплі жує та плачеться один одному...!!!
Ці запоружські п*дари вже мають бути перемножені на 0 та "добровільно" вивезені в запоружжя, для захисту свою домівки та землі...!!!
У цього малолітньому гандона, руки мають бути поломані у трьох місцях та писок відрехтований в усіх з макіяжом, аж до інвалідності...!!!
То може звук милиці не основна причина? Дуже схоже на те, що вони не давали людям спати, тому ті й прийшли поговорити. І, наскільки я зрозумів, вже не вперше.