УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14270 відвідувачів онлайн
Новини Фото Побиття військового
16 010 72

Сусіди побили військовослужбовця та його дружину, бо "заважав звук милиць": поліція відкрила провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Винниках біля Львова сусіди побили військовослужбовця та його дружину. 

Про це постраждалий повідомив у соцмережах, інформацію також підтвердили в поліції Львівщини, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Винниках сусіди побили військовослужбовця

За словами потерпілого, конфлікт виник через те, що сусідам нібито заважав звук милиці, з якою він пересувається.

Чоловік розповів, що є ветераном полку "Азов" та у 2023 році отримав тяжкі поранення ніг на Запорізькому напрямку. Він проходить тривале лікування і готується до ампутації стопи, тому разом із дружиною переїхав до Винників, щоб бути ближче до медзакладів. За його словами, сусіди неодноразово скаржилися на "шум" - звук милиці, розмови чи пересування меблів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише 1 млрд грн, витрачений на "тисячу Зеленського", міг би забезпечити по додаткових 7,5 млн грн на потреби кожної бригади, - військова Микитенко

За словами військового, цього разу до їхніх дверей прийшла сусідка з батьком та неповнолітнім сином. Під час сварки вони побили подружжя, завдаючи ударів на порозі квартири. Потерпілий заявляє, що його вдарили по голові його ж палицею, після чого йому наклали чотири шви.

У поліції Львівщини підтвердили факт конфлікту. За даними правоохоронців, травми подружжю завдав 61-річний сусід. Слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зайшли та вийшли разом": бійці 33 ОМБр, які понад чотири місяці відбивали атаки росіян, дісталися стабпункту. ФОТОрепортаж

Автор: 

побиття (1067) військовослужбовці (5185) Львівська область (2793) Львівський район (274) Винники (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
цього виродка виселити ..хай валить до ка...пів..Ти ба псина... ти маєш цілувати руки цьому гкрою-Захиснику... Заховався на Заході, щоб людей вчити як ходити... Обличчя рашистських ждунів..
показати весь коментар
17.11.2025 11:52 Відповісти
+36
Та ну нах! - а те шо він їх захищав - їм не заважало?
показати весь коментар
17.11.2025 11:50 Відповісти
+32
Быдло *********!
показати весь коментар
17.11.2025 11:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ну нах! - а те шо він їх захищав - їм не заважало?
показати весь коментар
17.11.2025 11:50 Відповісти
цього виродка виселити ..хай валить до ка...пів..Ти ба псина... ти маєш цілувати руки цьому гкрою-Захиснику... Заховався на Заході, щоб людей вчити як ходити... Обличчя рашистських ждунів..
показати весь коментар
17.11.2025 11:52 Відповісти
Быдло *********!
показати весь коментар
17.11.2025 11:54 Відповісти
Зєлін лохторат.
показати весь коментар
17.11.2025 11:59 Відповісти
Це кацапсяча курва ждун яке захищать країну не хоче а ховається на заході та по великим містам їх як переселенців прийняли виплати житло дають в першу чергу на роботу влаштовують а воно звідки приперлося було безхатьком зеком чи алконавтома тут хвіст розпустило півень зоновський
показати весь коментар
17.11.2025 12:16 Відповісти
Тепер слово за Азовом...

Треба, щоб вся наволоч боялася косо глянути на ветерана Азова.
показати весь коментар
17.11.2025 11:56 Відповісти
Азов воює, а от його ветерани могли б пояснити чутливим громадянам.
Але далі буде "******** зрєнія лішают", "міліція, вбивають".
Далі-наш самий гуманний суд, як мінімум, оштрафує за дрібне ***********.
В результаті цей утирок із неповнолітнім сином будуть жертвами військового свавілля...
показати весь коментар
17.11.2025 12:04 Відповісти
Там незрозрозіміло що насправді відбувалося і з чого і хто почав конфлікт.
показати весь коментар
17.11.2025 12:11 Відповісти
Вона нікого не обзивала - це дід просто шизоїд. В даному контексті "*****" - це вставне слово
показати весь коментар
17.11.2025 13:31 Відповісти
Ніззя, бо потім покажуть як ТЦК било людей.
показати весь коментар
17.11.2025 12:25 Відповісти
Волонтер Іспанія зв'яжіться є пропозиція дякую за захист!
показати весь коментар
17.11.2025 15:07 Відповісти
В Винниках багато переселенців зі виходу, на початку повномасштабної вони там взагалі п'яні дебошир влаштовували, ТРО їздило туди заспокоювати це бидло!!!
показати весь коментар
17.11.2025 15:29 Відповісти
А чому в ТСК до цього непотребу немає питань? Бумаги на повістки не вистачає?
показати весь коментар
17.11.2025 11:58 Відповісти
Скажи ведмедчуку, щоб найняв для вас редакторів. ТСК, це тимчасова слідча комісія. А ведмідь вам завдання ставив, оборонодатність України підривати.
показати весь коментар
17.11.2025 12:15 Відповісти
Мені він нах не потрібен. Бо тільки клоуну не зрозуміло, що це помилка. Мова йде звичайно про ТЦК.
показати весь коментар
17.11.2025 12:26 Відповісти
Все, можеш бігти у касу, за сплату підвищеного тарифу. Таки вдалося словосполучення тцк сунути .
показати весь коментар
17.11.2025 12:56 Відповісти
Я ж ніяк не можу бути з вами в одній черзі тож не переживайте, всі рублі ваші😉
показати весь коментар
17.11.2025 13:02 Відповісти
Пані Наталко, не звертайте уваги на безграмотних екстремістів та авантюристів... Серед нинішніх противників ЕрЗе є і такі чистопородні 73/43%зебіли, яким вже хочеться чогось новенького гуру, Голобородька, але під іншим прізвищем.
показати весь коментар
17.11.2025 14:33 Відповісти
Маячня якась....
показати весь коментар
17.11.2025 12:08 Відповісти
І це біля Львова. Що ж тоді діється на Харківщині чи Одещині?
показати весь коментар
17.11.2025 12:08 Відповісти
Чому ветеран переселився- зрозуміло. А чому приперлись на Львівщину ті сусіди? Чи тепер руський мир на Галичині чекають?
показати весь коментар
17.11.2025 12:42 Відповісти
Дві сторони винні, нехай помиряться і все)
Немає гіршої матюкливої ​​баби, тим більше вона ще й ображала, мабуть кацапка.
показати весь коментар
17.11.2025 12:14 Відповісти
Це нормально. В одній темі про мобілізацію один вільний українець написав мені що проклинає таких як я, що в 22 побігли до військоматів, бо аби не ми, не було б війни і він давно жив би в ;нормальній; країні.
показати весь коментар
17.11.2025 12:15 Відповісти
Я знаю по своєму селі багатьох тааих що розказують якби не скакали на майдані і з росією треба дружить а не з гейропою їх приперлося до біса скуповують хати люди їх пускають жити без платні тільки за комуналки щоб сплачували а всерівно дивляться з коса та своїх синів лятів ховають від тцк і поліції
показати весь коментар
17.11.2025 12:29 Відповісти
На клаві відсутні кнопки розділових знаків?
показати весь коментар
17.11.2025 13:16 Відповісти
Їм в село книжок не завезли 🤭
показати весь коментар
17.11.2025 13:33 Відповісти
Вусатий пішов на зближення - цього було достатньо. Лише дурний би думав, чого саме він на зближення пішов.
Я не стверджую, що дід намірився напасти на дружину військового, проте в розпалі суперечки наближатися до опонента - погана ідея.
показати весь коментар
17.11.2025 13:28 Відповісти
Таких гнід тільки на кол. По іншому вони НІКОЛИ не зрозуміють. Львів, гоніть їх до кацапів.
показати весь коментар
17.11.2025 12:22 Відповісти
Лікування дуже просте:1)- віддубасити тією милицею
2) Терапію продовжувати ,доки не здохне
показати весь коментар
17.11.2025 12:33 Відповісти
Бувають бійки між чоловіками , але бити військового , а ще й пораненого , на милицях це повне дно . Побиття військового прирівняти до державної зради . Нещодавно, три дні тому , в центрі нашого міста , військовий на милицях обперся на підвіконня , плакав , вив від болі , і тер спину . Купа небайдужих підбігла до нього , викликали швидку -- це реакція справжніх українців .
показати весь коментар
17.11.2025 12:42 Відповісти
Навіщо "видерали " для цього є суд .
показати весь коментар
17.11.2025 13:22 Відповісти
Ухилянти піднімають голову. До вечора повинен висіти на смереці.
показати весь коментар
17.11.2025 13:03 Відповісти
Ввдкиздити шомполами усіх учасників конфлікту . Від малого до старого , щоб навчилися себе вести між людьми та поважати один другого
показати весь коментар
17.11.2025 13:17 Відповісти
Взагалі то ветеран і його дружина - теж учасники конфлікту. Їх теж шомполами? (просто уточнюю).
показати весь коментар
17.11.2025 16:41 Відповісти
То шо, звіздюк, ветерана-інваліда теж хочеш киздить?
показати весь коментар
17.11.2025 20:42 Відповісти
я взагалі офігіваю від людей які сьогодні ***********.це ж не вчорашній день - пристрелять нах і кінці в воду.зброї вже гуй зна стіки на руках.
показати весь коментар
17.11.2025 13:20 Відповісти
Засуньте паличку кривднику і проверніть
показати весь коментар
17.11.2025 13:20 Відповісти
А может, ветеранам-инвалидам разрешить иметь в доме автомат и несколько гранат - ну, не костылями же защищаться.
показати весь коментар
17.11.2025 13:51 Відповісти
відчуваю партія "явастуданєпасилал" у ВР точно буде.
показати весь коментар
17.11.2025 14:18 Відповісти
Но ждуны ж только на Бамбасе!
показати весь коментар
17.11.2025 14:47 Відповісти
Хто тебе сюди кликав, кацап ???
показати весь коментар
17.11.2025 15:36 Відповісти
Нахй пройди, кацап.
показати весь коментар
17.11.2025 20:30 Відповісти
це лайно бамбасо-лугандонське засре весь захід УКРАЇНИ де ''Азов''? =на швабру пдра
показати весь коментар
17.11.2025 15:08 Відповісти
Какая разница ) обоє . Причому жінка воїна перша зачепила))) . Я так не сміявся давно))). Просто топ))
показати весь коментар
17.11.2025 16:18 Відповісти
А, що там ВЕТЕРАНСЬКА-спільнота...???!!!
Соплі жує та плачеться один одному...!!!

Ці запоружські п*дари вже мають бути перемножені на 0 та "добровільно" вивезені в запоружжя, для захисту свою домівки та землі...!!!

У цього малолітньому гандона, руки мають бути поломані у трьох місцях та писок відрехтований в усіх з макіяжом, аж до інвалідності...!!!
показати весь коментар
17.11.2025 16:32 Відповісти
То нехай цей вусатий боєць направляється під Запоріжжя, у стрілецький батальйон і там проявить свою хоробрість.
показати весь коментар
17.11.2025 17:25 Відповісти
За його словами, сусіди неодноразово скаржилися на "шум" - звук милиці, розмови чи пересування меблів

То може звук милиці не основна причина? Дуже схоже на те, що вони не давали людям спати, тому ті й прийшли поговорити. І, наскільки я зрозумів, вже не вперше.
показати весь коментар
17.11.2025 18:32 Відповісти
Уявляєте взагалі, що буде з цими ветеранами, коли зайдуть кацапи та мордва. Ці "сусіди" самі їх будуть катувать щоб завоювати довіру у кацапів. Спитайте у Мелітопалі та Бердянську. Всіх ветеранів АТО розривали у дворах такі сусіди.
показати весь коментар
17.11.2025 22:37 Відповісти
Хворе суспільство
показати весь коментар
17.11.2025 23:52 Відповісти
Козел! На виправні роботи ,для ЗСУ!
показати весь коментар
18.11.2025 01:39 Відповісти
В даному контексті "*****" - це вставне слово - так реагують деякі читачі. Дуже вибішує це "вставне слово", бо його вітром надуло з Рашки, а наша молодь копіює рашистів . Мовці того "вставного слова" нічим не відрізняються від гопоти рашистської, хоч що вони казали б. Мовці Винників і Рязані мають однаковий словниковий запас - не бачу між ними різниці: і там, і там клепка відсутня!
показати весь коментар
08.12.2025 17:51 Відповісти
Чорнорота "падруга" військового, схоже, неадкватна. Із відео незрозуміло про що "попереджали" сусіди... Поданий тут коментар якось не узгоджується із звукорядом відео. А у Винники їдуть, бо там спеціалізований госпіталь...
показати весь коментар
15.12.2025 18:05 Відповісти
 
 