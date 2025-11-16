Лише 1 млрд грн, витрачений на "тисячу Зеленського", міг би забезпечити по додаткових 7,5 млн грн на потреби кожної бригади, - військова Микитенко
15 листопада - в перший день запуску програми "Зимова підтримка" заявку на отримання 1000 гривень від держави подали близько 1 млн українців - це 1 мільярд гривень з бюджету. Водночас мільярд розділений поміж 130 бойових бригад - це по 7,5 мільйонів на кожну.
Такі підрахунки озвучила військовослужбовиця ЗСУ Юлія Микитенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"І до цифр. На анонсовану президентом чергову 1000 грн вже подалось близько 1 млн українців (станом на вчора, певна, що ця цифра росте). Це 1 000 000 000 (1 млрд, якщо у вас, як і в мене, погано з цифрами, які більше мільйона). Наразі в нас офіційно близько 130 бойових бригад. Мільярд розділений поміж 130 бойових бригад - це по 7,5 мільйонів на кожну. 7,5 мільйонів на бригаду - це 1 неповний комплекс хорошого БПЛА розвідника (типу Шарка), або 37 нічних матрісів (яких завжди катастрофічно не вистачає), або 18 нрк (взяла середню вартість нрк за 400к). Що можна зараз купити суттєвого на 1000 грн? 3 книги. Продуктів на одну людину на тиждень-два. Навіть зимову комуналку не покриє. Без висновків. Просто цифри", - написала військовослужбовиця.
Програма "Зимова підтримка"
- Раніше повідомлялося про те, що Кабмін планує видати кожному українцю по 1000 грн в межах програми "зимова підтримка", зменшивши видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.
- З 15 листопада усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ми можемо мати ЗЄлєнського, але втратити Україну !
вибір за вами, українці
.
Но только на те фирмы ,которые крышуются ОФИСОМ ПРЕЗИДЕНТА
К примеру , нельзя их перевести на Фонд Юрия Бутусова
Вы кому доверите свои деньги?
Президенту Зеленскому или воюющему журналисту Бутусову?
"люди добрі, нам не потрібен джип для логістики (автомайстерня, дрони і т.д.)"
мало того, що вони кладуть своє життя та здоровья, але мають ще благати про елементарну допомогу від звичайних громадян, бо від ЗЄлі чути одвічне:
"Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
давати по тисячі, мутити з кеш-беками енергетикою і т.д. і т.п.
.
.
Но для этого бабусям надо прийти и подать заявку
А потом снова прийти - чтобы получить
А если тревога ?
А если нет света?
На першу виплату "1000 гривень від Зеленського" потратили гроші призначені для гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення.
Цього разу, заради виплати "1000 Зеленського", зменшили видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.
Наступного разу заберуть гроші виділені на лікування онкохворих.
Клав він на українців, як в золотий унітаз Міндіча.
Це таке нагле розкрадання, що цього тільки сліпий або зеблан можете не бачити.
Их можно задонатить только тем фирмам
Которые КРЫШУЕТ ОФИС!!!!
Вы не можете ВАШИ деньги отдать тому подразделению
Которому хотите помочь !!!!
Я не беру подачки от Зеленского вообще!!
Потому что это тоже коррупция!!!!!
И он хочет,чтобы все в ней участвовали
Он вас всех делает соучастниками!!!
**** не ясно?
Не час зараз розкидатись грошима та і не з своєї кишені ви виплачуєте.
Вже у 2016 - 2017 держава закрила більшисть потреб. Знайомий волонтер вже збирала гроші на ремонт казарми, де базувалась військова частина і "відправляла за адресою" офіцерів, яким легше було щось отримати у волонтера,бо звітувати особоливо не треба, ніж дати офіційну заявку по службі.
Але прийшла "молодая команда" зє-падлюк і потреби ЗСУ знов закривають волонтери, компенсуючи невігластво, дикий грабунок бюджету і зраду найвеличнішого піськограя.