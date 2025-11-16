Лише 1 млрд грн, витрачений на "тисячу Зеленського", міг би забезпечити по додаткових 7,5 млн грн на потреби кожної бригади, - військова Микитенко

1 млрд грн — це по 7,5 млн грн на кожну зі 130 бойових бригад

15 листопада - в перший день запуску програми "Зимова підтримка" заявку на отримання 1000 гривень від держави подали близько 1 млн українців - це 1 мільярд гривень з бюджету. Водночас мільярд розділений поміж 130 бойових бригад - це по 7,5 мільйонів на кожну.

Такі підрахунки озвучила військовослужбовиця ЗСУ Юлія Микитенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"І до цифр. На анонсовану президентом чергову 1000 грн вже подалось близько 1 млн українців (станом на вчора, певна, що ця цифра росте). Це 1 000 000 000 (1 млрд, якщо у вас, як і в мене, погано з цифрами, які більше мільйона). Наразі в нас офіційно близько 130 бойових бригад. Мільярд розділений поміж 130 бойових бригад - це по 7,5 мільйонів на кожну. 7,5 мільйонів на бригаду - це 1 неповний комплекс хорошого БПЛА розвідника (типу Шарка), або 37 нічних матрісів (яких завжди катастрофічно не вистачає), або 18 нрк (взяла середню вартість нрк за 400к). Що можна зараз купити суттєвого на 1000 грн? 3 книги. Продуктів на одну людину на тиждень-два. Навіть зимову комуналку не покриє. Без висновків. Просто цифри", - написала військовослужбовиця.

Микитенко

Програма "Зимова підтримка"

  • Раніше повідомлялося про те, що Кабмін планує видати кожному українцю по 1000 грн в межах програми "зимова підтримка", зменшивши видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.
  • З 15 листопада усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.

гроші (1023) витрати (371) військовослужбовці (5183)
так зєлі перемога і не потрібна.
Зеленский це вирок ВСУ , Зеленський це вирок Україні , Зеленський це вирок усім нам. Той хто це не розуміє або зовсім дурний , або розуміє , але чекає кацапію.
Типова операція зелупнів для відмивання дєньог «нічого не знаючого» зеленського, з 2019 року!?!?
потрібна, тільки не України
З тих грошей що отримує кожна бригада на закупівлі лишаються невикористаними мільйони гривень, тому навіть якщо дадуть більше грошей не факт що встигнуть все витратити до кінця місяця! Бригади не мають відповідних підрозділів для проведення закупівель і тому гроші часто лишаються невитраченими!
Що ви верзете? Саме тому хлопці скидаються на запчастини, шини і паливо для машин, у кого вони ще є?.. Чи купляють одяг постійно.. тому , що перед зимою видали лише натільне і шкарпетки!🤬
склади завалені майном, отримуйте
А чого ж вони «завалені» ? Чого ж не забезпечують? І де ви бачили ті склади? Хоча з ким я тут намагаюсь говорити?…
Геть зрадника і мародера, здохни Zeлайно - Військові молять гроші на пікапи і дрони
Так він коспеїть не куйла. А Гітлєра-у того теж була програма «зімова допомога «
Нє, рейтинги наше фсьо! Ми на війні просто наживаємось і звинувачуємо в цьому Порошенка.
Саме так. Це піар співучасника Міндіча Zе на крові та за рахунок життів солдат.
ЗЕ Зрада !

тьфу, пілять! захід дивиться і не розуміє навіщо Україні гроші давать, коли їх роздають всім кому хочеться
Він краще тисячу порве чи нею підітреться чим віддасть на зсу, це головний ворог України!
Якби кожен з тих, хто отримав цю нещасну тисячу переказав би її на потреби ЗСУ, то можна було б цю дурість виправити. Аде ж тут всі ******* халяву. Ну от і витрачають на себе коханих.
Их можно перевести армии
Но только на те фирмы ,которые крышуются ОФИСОМ ПРЕЗИДЕНТА
К примеру , нельзя их перевести на Фонд Юрия Бутусова
Вы кому доверите свои деньги?
Президенту Зеленскому или воюющему журналисту Бутусову?
Можна. Берете власні кошти зі звичайної своєї картки й перекидуєте тисячу на фонд Бутусова, чи куди Вам заманеться. А зелену тисячу витрачаєте - он на поповнення мобільного, сплату за інет, комуналку..я так роблю)))
Населення влаштовує такий перебіг подій.Я давно писав,що більшість населення України безнадійні дебіли.І чим далі,це становиться все очевидніше.Ніякої самоповаги,хто взяв тисячу з рук зрадника.Ніщо та 1000 не вирішить.Тупі вилупки.
Андрій Карпов проводить стріми де показує цих деб...лів.
саме тому демократія і не працює в Україні, але довбні продовжують на неї молитися
А не думали взяти ту тисячу й віддати на потреби військових? Бо в іншому випадку зе! її візьме й відзвітує, що її взяли Ви.
ЗЕбіл відмиває гріхи друзів,кумів.Рейтинг нижче плінтуса тому треба завоювати любов виборця.Якби був нормальний лідер країни то включив режим жорсткої економії і всі гроші на оборону,на підтримку ЗСУ,Нацгвардії,ДПСУ.
Якби був нормальний нарід,ішак би сидів в тюрьмі або висів на дереві.
І ця Оманська гнида зробила так, що цю тисячу не витратиш на ЗСУ.
Чому? З власної картки задонатьте тисячу на ЗСУ, а зеленою тисячею - оплатіть інет, телефон, тощо.
соромно дивитись в інтернеті "рекламу" від бригад, коли наші Воїни як старці перед церквою благають:

"люди добрі, нам не потрібен джип для логістики (автомайстерня, дрони і т.д.)"

мало того, що вони кладуть своє життя та здоровья, але мають ще благати про елементарну допомогу від звичайних громадян, бо від ЗЄлі чути одвічне:

"Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
Джерело: https://censor.net/ua/n3317208

давати по тисячі, мутити з кеш-беками енергетикою і т.д. і т.п.

.
Готується планомірна здача України в руки рашистів , при участі зеленського і ко.
Воно розуміє, що при будь-якій ситуації окрім капітуляції України - його і його бариг кинуть за грати. А от коли він буде найпотужнішим президентом у вигнанні, то хто в захопленій Україні буде розслідувати багатомільярдні розкрадання?
вона готувалсь з 19 року ...... з22 іде здача ..
А 100 миллионов долларов с записей Миндича выходит хватило бы выделить по 30 млн. гривен на каждую бригаду
ОЗУ проти ЗСУ.
Ця гребаний тисяча нікого не спасе і дають її всім підряд - і бабусі, і мільйонеру, і переселенцям. Логіки - нуль! Популізм та гречкосійство. Ця тисяча не поможе і тим хто розраховує такими подачками купити прихильнисть людей. А за фронт, бригади ніхто і не думає. Хіба знайшли можливість підняти виплати військовим в бюджеті? Ні! 3000 км железнодорожньої дурні, 1000 зимової підтримки, підйом з/п вчителям і не тільки. В нас війна чи може вибори на носі?
бабусі НЕ дають, бо в неї кнопочний баба-фон і НЕмає Дії

.
Можно получить на Укрпочте
Но для этого бабусям надо прийти и подать заявку
А потом снова прийти - чтобы получить
А если тревога ?
А если нет света?
Він мислить примітивно, ось я вам дам тисячу а ви за мене проголосуйте будь ласка, але воно тупе не зрозуміло що за нього вже ніхто голосувати не буде ( крім зовсім відбитих)
Ви погано знаєте наше населення... Ще є багато ідіотів, які вірять цьому "лідеру" і готові знову його обрати. І вистачає тих, хто проголосує "папріколу". А сам звалить подалі з країни при першій же можливості.
Володимир Олександрович завжди знайде кошти 💰 для піару себе коханого.

На першу виплату "1000 гривень від Зеленського" потратили гроші призначені для гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Цього разу, заради виплати "1000 Зеленського", зменшили видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.

Наступного разу заберуть гроші виділені на лікування онкохворих.

Клав він на українців, як в золотий унітаз Міндіча.
Справа навіть не в тому що воно роздає гроші які мають йти на армію, а в тому що,хто буде це контролювати? Ось в кінці вони відзвітують ,що по 1000 отримало наприклад 10 мільйонів українців, це 10 мільярдів гривень. А хто це перевірить? А якщо цю подачку отримають тільки 5 мільйонів, то до яких міндічів потраплять 5 мільярдів які будуть тупо списані.
Це таке нагле розкрадання, що цього тільки сліпий або зеблан можете не бачити.
Вот поэтому надо всем и взять эту штуку. Никто же не мешает ее на ЗСУ задонатить
Ну візьмуть не 5 а 8 мільйонів, так вони скажуть що взяли не 10 а 13 мільйонів. Чи ви думаєте , що вони так чи інакше не заберуть ті мільярди які запланували? Схеми міндічГея поки прикрили, так вони швидко задіяли перевірену тему.
Ну, то есть просто гордо никому не взять, типа, пусть подавятся?
То єсть, набу і сап повинні взятись за цю схему в превсилюдно заявити що вони будуть слідкувати за цим, поки не було викрадено ще пару мільярдів з бюджету.
Программу уже открыли и деньги выделили. Их можно взять, или не взять. Я считаю, что лучше взять и, если конкретно Вам они погоду не делают, можно задонатить на ЗСУ
Опять 25!!!!!!
Их можно задонатить только тем фирмам
Которые КРЫШУЕТ ОФИС!!!!
Вы не можете ВАШИ деньги отдать тому подразделению
Которому хотите помочь !!!!
Я не беру подачки от Зеленского вообще!!
Потому что это тоже коррупция!!!!!
И он хочет,чтобы все в ней участвовали
Он вас всех делает соучастниками!!!
**** не ясно?
Уважаемая, а с его Вы так возбудились, аж на маты перешли. Немного мозги включите. Оплатите что-нибудь для себя конкретно этой штукой, а свою кровную на ЗСУ отправьте. Так получится?
Галина Боброва заплатіть тою тисячою комуналку, а свою тисячу відправте ЗСУ...
В ішака інший, шкурний пріоритет - якби втриматись на плаву та оминути суху вербу.
Для цього запроданця військові лиш розхідний матеріал! Дебільний лохторат для нього все!
а на Х...я??? нужно отупевших зелеДрочеров подмазывать, корыто под угрозой....а то что козломордые ползут, так нужно узнать, что Оно сдало в Омане....
Долбойоби у "владних коридорах" відмініть ту хєрню поки ще можна.
Не час зараз розкидатись грошима та і не з своєї кишені ви виплачуєте.
Був вже один такий, що витрачав гроші на армію і виробництво ракет. Мудрому народу не сподобалось
Здалося б спробувати хоча б петицію цьому президентику написати, щоб відмінити цю злочинну акцію і спрямувати гроші тим, кому дійсно потрібно.
Ніколи не забуду агітацію кремлівських пропагандонів-важковаговиків типу Жиріка, за зеленського проти Порошенка, навесні 2019 https://www.youtube.com/watch?v=cbGi-fr526A Зеленський це гарант зради, гарант мародерства та гарант поразки України. Україна не його держава, він рано чи пізно вчинить так само, як його друганя Міндіч та Цукерман - чкурне з України, якщо встигне. Українці не його народ, він все своє жалюгідне життя зневажав українців, принижував їх у своїх квартальних виступах, знецінював самоідентифікацію українців, дискредитував нашу незалежну державу. Зеленський це найуспішніший проект кремля за останні 30 років по знищенню української незалежної демократичної держави з метою 1. залишити політичним шляхом Україну в сфері впливу московії (як Бєларусь), 2. в разі неможливості виконання п.1, допомогти знищити українську незалежну демократичну державу з середини, максимально довго залишаючись при владі. І зараз ЗЕлідором та його кремлівським агентами виконується пункт 2. І виконується абсолютно успішно. Бо п.1 став нереалістичним вже наприкінці 2019-початку 2020, коли проти підписання зеленським 01.10.2019 формули путіна-Штайнмаєра про проведення так званих "виборів" в ОРДЛО, на протести під офіс реZEдента тоді вийшли ТИСЯЧІ ОБУРЕНИХ ГРОМАДЯН. Офісно-реZEдентська шобла боїться лише одного - народних протестів на вулицях, саме тому мусора заброньовані, бо потрібні для захисту влади ZEпокидька, хоча молоді, навчені поводженню зі зброєю та легко можуть замінити наших хлопців на фронті. Лише зміна влади на українську врятує Україну, все решта це імітація, яка вигілна кремлю, який просто чекає, коли ЗЕлені щурі зжеруть українську державу з середини, поки мудрий нарід покірно спостерігає, як пацюки з ОПи дожерають рештки демократії, парламертаризму, свободи слова, місцевого самоврядування, тобто того, що ЗАВЖДИ ВІДРІЗНЯЛО УКРАЇНУ ВІД московії, з якою зараз воюємо.
Зєля ********. Таке враження що він планує здохнути
шановна Юлія а якщо потрусити комбригів на рахунок нецелевого витрачання коштив ( ремонт клюбу, закупи авто щоб сраку коханки возили, переплати своїм людям за різну муйню) то там ще більше грошей найшлось. Тому ніяких грошей на бригади, тільки цільові закупи дронів, генераторів,зброї.
Планується витратити всього не 1, а 11млрд.грн., тобто більше в 11 разів. Получаєм на кожну бригаду по 82,5млн. грн.
Ну що тут нового?Бубочка як був дебілом, що здатен тільки корчити морди зі сцени, так і остався. Тут все діло в д,Ермаку, котрий вирішив, що скоро вибори, а гречку роздавати якось не кошерно. Тому ЗЕбануті вирішили замість гречки роздати по тищі. Раптом прокатіт.
Та скоріш вкрасти залишки.
Еще раз для всяких аристократов, типа, номерной мадам Бобровой. Чем больше из указанной суммы люди заберут, тем меньше их скомуниздят. Для некоторых, типа стариков с пенсией 3000 грн./в месяц, это действительно существенно. Остальные могут на эту же штуку увеличить свои донаты. Это примерно, как с бюллетенем на выборах - можно взять и распорядиться им по своему усмотрению, а можно с гордым видом провозгласить себя аристократом и сказать, что выбирать не из кого (Иисус Христос снов свою кандидатуру в Президенты Украины не выдвинул) и на выборы не пойти.
ну да, могли бы у миндичей чегой-то заказать
Які дивні заяви , це не корисно для рейтингу . Військові від вологтерів отримають ,або самі куплять .
Народами колишнього совка дуже легко маніпулювати. Природна тупість, інфантилізм, дитяче бажання вірити в чудеса яке схоже на психічну хворобу. Вони завжди всього хочуть відразу і даром. Навішай локшини по телевізору, головне не обмежувати фантазію, і можеш робити з ними все що захочеш. На Заході таке неможливо.
Так саме це завдання воно отримало в Омані: знекровити український бюджет, тринькаючи гроші на що завгодно, тільки не на армію. Спочатку був асфальт, потім був широкий жест з виплатою ста тисяч бойових. Бюджет мав луснути ще на другому році війни. Але втрутилися союзники, засипали зелюка грошима. Але він і тут не розгубився, розкрадаючи разом з друзями астрономічні суми і волаючи на всіх міжнародних майданчиках про недостатнє фінансування від партнерів. Країну очолює ворог і агент ворога.
Так ця зелена спеціально знекровлює оборону України під різними благими лозунгами, але довіри до іуди немає.
Думай Народ України: чи вибрати ще раз "клоуна"
Просто слів нема... Відчай.
Популіст обкурений цей Зельцман! Але невже люди не розуміють що клоун принижує їх своїми подачками?
Піар квартального управителя, важніше.
У 2014-му році носили волонтерам все - консерви, цигарки, шкарпетки, теплий одяг, інструменти, гроші, люди возили на собі шолома та броніки з-за кордону. Армія пересувалась на "богданах", замість БТРів.
Вже у 2016 - 2017 держава закрила більшисть потреб. Знайомий волонтер вже збирала гроші на ремонт казарми, де базувалась військова частина і "відправляла за адресою" офіцерів, яким легше було щось отримати у волонтера,бо звітувати особоливо не треба, ніж дати офіційну заявку по службі.
Але прийшла "молодая команда" зє-падлюк і потреби ЗСУ знов закривають волонтери, компенсуючи невігластво, дикий грабунок бюджету і зраду найвеличнішого піськограя.
Платники податків працюють й сплачують в бюджет, а потім в результаті фокуса-мокуса гроші платників податків вже називаються/стають ''тисячами від Зеленського''! Хтось працює й заробляє, а хтось роздає/виплачує! Напевно, комусь потрібний рейтинг? Чи не так?
Не їх Армія, не їх Мова, не їх Віра.
Тисяча вови виплати при народжувані у нас війна чи передвиборча гонка у кацапів зеки мігранти всяка п,янь рвань нарики бомжі пруть на Україну в а наші пі депутати рейтинги зароляють подачками
Ці виродки, поїхавші і неадекватні, тягнуть Україну в прівру
А еще можно у пенсионеров с трех тысяч забрать будет еще больше. Красавица нвряд ли пробовала на 3тыс.гр.прожить.
В мене невелика пенсія. Та Слава Тобі ! ******** Батько мій Господь-- не бідую. Трохи люди, трохи держава і тримаюся. Я нікуди не поїду , аби це були живі гроші віддала б комусь, хто має нужду, ту тисячу не візьму. Вони мені зробити ремонт не допоможе. А так купити ... не потребую нічого окрім миру і Правосуддя.
Звісно тисяча- то не гроші, але маса пенсіонерів при цих цінах обмежують себе в їжі. За три останніх роки їх вимерло майже пів-мільйона тому гроші потрібні і їм.
...а може просто пора садити за грати, хто краде і забирати в них гроші!! Чому завжди потрібно закривати потреби армії звичайними людьми, які і так просто виживають а не живуть? Навіть тисяча для простих людей, це щось, а такі як Міндічі, все рівно їх би вкрали, і ніхто б нічого не купив для військових!!!
халява, це символ українського характеру і це ганебне явище Зе ще підгодовує мізерними подачками. але хто гірший ? той хто кістки шакалам кидає або хто на них кидається?
не зараз так пізніше - може вже почнуть відстрілювати міндічєй та ін. лайно із ізраїльскіми паспортами із опи, ради, прокуратури. судів, мєнтов та й просто держслужбовців - скільки оцих усього? хоча, гадаю, патронів вистачить на все оце бидло
просто забирайте цю тищу і донатьте на ЗСУ. аби міндичу не дісталась
Треба НЕГАЙНО виходити ВСІ РАЗОМ та на НАРОДНОМУ ВІЧЕ ставити ПРЕЗИДЕНТА ЗАЛУЖНОГО!!!
Президенту по......й на потреби бригад, частин, ЗСУ взагалі. Його турбує лише його рейтинг.
Не розумію у чому проблема - підписався на "зимову підтримку", отримав, задонатив. Ну або не задонатив, це вже як сумління підкаже.
