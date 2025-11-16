Лише 1 млрд грн, витрачений на "тисячу Зеленського", міг би забезпечити по додаткових 7,5 млн грн на потреби кожної бригади, - військова Микитенко

15 листопада - в перший день запуску програми "Зимова підтримка" заявку на отримання 1000 гривень від держави подали близько 1 млн українців - це 1 мільярд гривень з бюджету. Водночас мільярд розділений поміж 130 бойових бригад - це по 7,5 мільйонів на кожну.

Такі підрахунки озвучила військовослужбовиця ЗСУ Юлія Микитенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"І до цифр. На анонсовану президентом чергову 1000 грн вже подалось близько 1 млн українців (станом на вчора, певна, що ця цифра росте). Це 1 000 000 000 (1 млрд, якщо у вас, як і в мене, погано з цифрами, які більше мільйона). Наразі в нас офіційно близько 130 бойових бригад. Мільярд розділений поміж 130 бойових бригад - це по 7,5 мільйонів на кожну. 7,5 мільйонів на бригаду - це 1 неповний комплекс хорошого БПЛА розвідника (типу Шарка), або 37 нічних матрісів (яких завжди катастрофічно не вистачає), або 18 нрк (взяла середню вартість нрк за 400к). Що можна зараз купити суттєвого на 1000 грн? 3 книги. Продуктів на одну людину на тиждень-два. Навіть зимову комуналку не покриє. Без висновків. Просто цифри", - написала військовослужбовиця.

Програма "Зимова підтримка"

Раніше повідомлялося про те, що Кабмін планує видати кожному українцю по 1000 грн в межах програми "зимова підтримка", зменшивши видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.

З 15 листопада усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.

