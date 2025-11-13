"Тисячу Зеленського" профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених, - ЗМІ

Кабмін планує видати кожному українцю по 1000 грн в межах програми "зимова підтримка", зменшивши видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.

Про це йдеться у супровідних документах до постанови Кабінету Міністрів щодо виплати "зимової підтримки" у 2025 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Документ розкриває плани влади щодо кількості осіб, які мають отримати "зимову підтримку" – 11 мільйонів громадян (відповідно, видатки на виплату 1000 грн становитимуть 11 млрд грн). Раніше ж в уряді публічно заявляли, що очікують на те, що тисячу гривень візьме 10 мільйонів осіб (відповідно, видатки мали б становити 10 млрд грн).

Як йдеться у документах, виплата "зимової підтримки" всім українцям буде відбуватися в межах програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини".

Однак коштів, передбачених наразі у цій програмі, буде недостатньо для того, аби 1000 грн змогли отримати всі 11 мільйонів українців. Тож для того, аби профінансувати цю одноразову виплату, уряд вирішив перерозподілити видатки з інших програм соціальної підтримки.

Так, уряд пропонує зменшити видатки за програмою "Соціальний захист дітей та сім'ї" на 3,042 млрд грн, а також за програмою "Підтримка малозабезпечених сімей" на 1,483 млрд грн.

Відповідно, видатки на програму "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" (в межах якої й буде виплачуватися "тисяча Зеленського") збільшать на 4,526 млрд грн.

Для того, аби мати змогу здійснювати виплату "зимової підтримки" всім охочим в межах програми підтримки осіб, що потрапили у складні життєві обставини, уряд також пропонує змінити порядок використання коштів за цією бюджетною програмою.

Не брав ні 6500 на початку , ні ту тисячу , і цю не візьму.
13.11.2025 22:28
я не знаю як коментувати цю Zельону дічь та ницість.
13.11.2025 22:28
13.11.2025 22:27
13.11.2025 22:27
Патужно приймаються патужні рішення - одне за одним, швидко-швидко((( Ідіоти, повністю кончені(((
14.11.2025 00:01
Соромно за всіх без винятку. Вчора трапилось мені ******* визначення психопатії. Як зазначило видання VeryWell Mind, "психопатія не є офіційним психіатричним діагнозом, але цей термін описує людей із вираженим егоцентризмом, відсутністю емпатії, совісті та почуття провини." Згідно цього визначення всі наші президенти, депутати, міністри, правоохоронці є закінченими психопатами. І це не лише у нас. Так всюди. Влада притягує психопатів і дуже часто вони опиняються на найвищих посадах. Не лише у нас не має досвіду системної боротьби з такими типами. Трамп і ***** якось же пролізли незважаючи на те, що функціонують в принципово різних системах. На жаль соціальна психіатрія досі в занедбаному стані, а соціологи лише фіксують деградацію суспільних інститутів...
14.11.2025 06:05
За Міндіча також не соромно?
14.11.2025 10:27
13.11.2025 22:28
Чого? Міндичу нужніше?
13.11.2025 22:30
Це називається самоповага. Можете погуглити, що то таке.
13.11.2025 22:33
То розказали б своїми словами. Чи ви без гугла не знаєте шо це таке?
13.11.2025 22:38
Слабенька відповідь. Краще було б промовчати.
14.11.2025 00:04
А тут батл? Зелений Змій несе діч, тут якбе без срачу ясно. Якшо хтось бере ці бабки, той просто алєнь. Імхо
14.11.2025 07:43
Якшо вам не подобається, шо я пишу, то це ще не значить, шо це "діч" . На мою думку навпаки - олень це той, хто ці бабки не бере. Чи ви насправді думаєте, шо "ось я такий офігєнний дядька не візьму ці гроші, і вони їх повернуть дітям і ні в якому разі не скиздять"? Тоді у мене для вас дууже погані новини
14.11.2025 15:20
Тобто я вгадав? Про самоповагу знаєте тільки з гугла? За кого голосували на другому турі президентських виборів?
14.11.2025 15:16
Це винятково моя думка - от саме за рахунок цієї самоповаги воьовничої меньшості українців, котрі з 14 року та повернулись у 22 році на захист України, а зелені міндічі-бені не ідіоти - все зрозуміли відразу, зеленский і знищив оту безгрішну меньшість у голих полях, для того шоб при такому розкраданні клята більшість давала йьому 60% підтримки.
14.11.2025 12:09
От починає доходити до людей що робить Зеленський , тільки це не його план , це план розроблений ФСБ , бо дуже ефективний і добре продуманий.
14.11.2025 21:41
Мені це було відомо ще у 19. Більшості мудаків і зараз похрін.
15.11.2025 09:21
Ти статтю прочитав, чи тільки випендрюєшся?
Сказано, як для тебе. ВОВІНУ ТИСЯЧУ профінансують коштом малозабезпечених і дітей. До чого тут Міндіч?
13.11.2025 22:49
Краще б потужний з Міндіча ці кошти витряс...але то ж сусід та "єдіновєрєц"...😊
14.11.2025 00:39
Не пиши що то єврейська мафіозна банда бо адмін забанить, євреї святі мудроє насєлєніє навіть трон гетьмана запропонує.
14.11.2025 05:57
наталья истоміна допоможе забанити, "...причому тут міндіч" захищає своїх.
14.11.2025 06:04
13.11.2025 22:28
ось так
13.11.2025 22:43
Пропонував і пропоную внести в паспорт на 1 сторінку графу національність і графу виборець і жорсткі сита до них.
14.11.2025 06:37
Кожному! - заберуть у дітей і малозабезпечених і роздадуть міндічам - які ні в чому собі не відказують - їбанати!
13.11.2025 22:29
Ще Крупа отримає, і Коля Каклєта, тому що зараз у них складнощі матеріального характеру
14.11.2025 08:52
мін'єтдичу мільярди
а нам по 1000
ЗЕ ПНХ
13.11.2025 22:32
Що вибрали, те й маєте. Хтось змушував за зелене лайно голосувати? Чи не ясно було, що то лайно?
13.11.2025 22:35
"Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини". - ага ..міндічу перераХуйте
13.11.2025 22:33
Як КабМіндічі наказали з опу, так члЄни і роблять!!
13.11.2025 22:33
Нужно украинским коррупционерам всем эту эту тысячу выдать и заставить прожить хоть один месяц по решению суда, вот страшное наказание будет для них, а то миллиарды в своих сумках носят и не знают как оно другим.
13.11.2025 22:34
Це геніальнно!
13.11.2025 22:35
це тисяча не зеленського
а народу України
ЗЕ покидьок копійки людям не дав
окрім мін₴єтдичів..цім дав грабувати скільки встигнуть
13.11.2025 22:35
Ну от 20 євро що змінить?
13.11.2025 22:36
та мабуть і льоні голубкову сьогодні б не вистачило, щоб купити своїй жєнє сапоги, в рамках компанії "зимова підтримка ріти льоньою". ))
13.11.2025 23:11
Все пенсіонери та малозабезпечені!
Кірдик всім Вам! На зиму раза 2-3 залишать без пенчіону, і навіть не пикните!
Z-е-патрон запустив лапу й у Ваші кишені!
Можете вже класти зуби на полицю, якщо вони у Вас ще звичайно є!
Так за кого Ви всі проголосували у 2019 році?!
Ваші слова: "...аби за кого, тільки не за Петра Олексійовича!"
При Петру Олексійовичу, такого нахабного та відвертого розграбовування держави, якщо її такою після всього цього ще можна назвати, навіть не було мови!
Корупціонери сиділи як миші під віниками!
13.11.2025 22:37
Іспанський сором. Зеcondom ввійде в анали історії, і не тільки. Його ім'ям буде названа одиниця вимірювання цинізму, брехні, зрадництва та нарцисизму- 1 зеcondom....
13.11.2025 22:39
він ввійде як в історію, так і в її анали, як перший могильщик України!
13.11.2025 23:13
З вибору самих українців...😢
14.11.2025 00:40
Завелика одиниця, незручно користуватись. Тільки Трампа можна поміняти в мікро, для решти може і піко буде забагато.
13.11.2025 23:14
Це взагалі дно. У міндічів хоча б позич паскуда.
13.11.2025 22:39
Вот така "країна мрій Зеленського" !
13.11.2025 22:41
За такі рішення цих "рішателів" я б власноруч пристрелив. Без тіні сумніву.
13.11.2025 22:41
З такими кірувальниками добра не буде абсолютні нездари
13.11.2025 22:54
А діти голосувати можуть? Ні? То до побачення! Піар найголовніше.
13.11.2025 22:57
Оце віслюк ******* мочить......потужність аж із дупи вилазе...
13.11.2025 23:11
13.11.2025 23:17
ох сильно ...👍
13.11.2025 23:40
це чмо 🤡 до Польші чхурне ще до 15 листопада ...шоб пересидіти Майдан не в Україні ...
13.11.2025 23:39
Майдану не буде. Хіба що "маленька Коліївщина"...
14.11.2025 12:22
розумію...
14.11.2025 13:52
За цією схемою стоїть Кремль. Подоляк не дасть збрехати💩
13.11.2025 23:39
Це міндіч не все спи@див)))
14.11.2025 00:02
14.11.2025 00:06
Потужний щедро роздає гроші які призначалися малозабезпеченим..?!
А в Міндіча він не хоче конфіскувати..?!!!😡
14.11.2025 00:36
Не знаю, за чий рахунок, але торік за "тисячу Зеленського" (свою і дружини) передплатив місцеву газету на рік, сплатив за телефон lifecell на півроку, ще залишилось і на комуналку. Що тут поганого?
14.11.2025 01:34
Ви безробітний, не маєте машини?
14.11.2025 08:21
Що поганого?
Гроші у дітей заберуть!!!
Але то ж нічого, бо у когось буде газета на рік і зв'язок, і комуналка...
14.11.2025 08:34
"Не знаю, за чий рахунок"
Зате я знаю, за мій. І не дякуйте, бо мене знудить 🤮
14.11.2025 08:56
Дурнуваті. Безнадійні.
14.11.2025 01:35
Гра на піаніно !!!
14.11.2025 01:57
Ай молодец
14.11.2025 02:03
Залізняк каже, що вр тепер і за бюджет не голосуватиме, так що подивимось, як ті тисячі летітимуть.
14.11.2025 02:21
А з витрат на утримання ВР, ОПи, КМУ - ні?
14.11.2025 02:36
"Тисячу Зеленського" профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених.

Геніально!!!😂
Не жили багато, нє..уй починати!
Оплески👏👏👏Володимиру Олександровичу!

З кого наступного будуть знімати останню сорочку заради "1000 Зеленського"?
Вчителі?
ЗСУ?

Не забудьте підняти зарплату (після зимових свят) чиновникам, прокурорам і силовикам!!!
В них зараз "потужний" стрес, бо держсекретар США Марко Рубіо, розіслав дипломатичним місіям вказівку, розглядати ожиріння нарівні з іншими хронічними захворюваннями, як одну з можливих причин для відмови іноземцям у видачі віз.😂
14.11.2025 05:42
Безодня.......для нього час зупинився, живе в 2019 році, коли йому намалювали 73% ...авжеж, він не лох
Подачками він тільки показує своє зневаження до Українського Народу....
14.11.2025 08:17
ТРЕШ!!!!
Забрати гроші у дітей і малозабезпечених, щоб заробити пару % до рейтингу...
Країна майбутнього по-зеленськи🤮
14.11.2025 08:30
11 мільйонів це зараз усе населення?
14.11.2025 08:43
Халява від ЗЕ,
налітай, рваніна!
14.11.2025 08:58
Політічна корупція? Ні не чули....
14.11.2025 09:56
це вирішили народ так задобрити щоб покращити вигляд влади в очах населення. я особисто не хочу отримувати відняте від дітей та малозабезпечених сімей кошти, крім того - думаю знову ЗЕкоманда щось вкраде з того, зай краще то вже і нічого не виділяють
14.11.2025 10:48
Какая в звезду тысяча, зелёная жопа всё просрала, черенок от лопаты загнать в этот пердак.
16.11.2025 15:11
 
 