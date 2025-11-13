"Тисячу Зеленського" профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених, - ЗМІ

Кабмін планує видати кожному українцю по 1000 грн в межах програми "зимова підтримка", зменшивши видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.

Про це йдеться у супровідних документах до постанови Кабінету Міністрів щодо виплати "зимової підтримки" у 2025 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Документ розкриває плани влади щодо кількості осіб, які мають отримати "зимову підтримку" – 11 мільйонів громадян (відповідно, видатки на виплату 1000 грн становитимуть 11 млрд грн). Раніше ж в уряді публічно заявляли, що очікують на те, що тисячу гривень візьме 10 мільйонів осіб (відповідно, видатки мали б становити 10 млрд грн).

Як йдеться у документах, виплата "зимової підтримки" всім українцям буде відбуватися в межах програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини".

Однак коштів, передбачених наразі у цій програмі, буде недостатньо для того, аби 1000 грн змогли отримати всі 11 мільйонів українців. Тож для того, аби профінансувати цю одноразову виплату, уряд вирішив перерозподілити видатки з інших програм соціальної підтримки.

Також читайте: Уряд затвердив програму виплат 6500 грн в рамках пакету "Зимова підтримка"

Так, уряд пропонує зменшити видатки за програмою "Соціальний захист дітей та сім'ї" на 3,042 млрд грн, а також за програмою "Підтримка малозабезпечених сімей" на 1,483 млрд грн.

Відповідно, видатки на програму "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" (в межах якої й буде виплачуватися "тисяча Зеленського") збільшать на 4,526 млрд грн.

Для того, аби мати змогу здійснювати виплату "зимової підтримки" всім охочим в межах програми підтримки осіб, що потрапили у складні життєві обставини, уряд також пропонує змінити порядок використання коштів за цією бюджетною програмою.

Читайте також: Свириденко про програму "зимової підтримки": "Це не популізм"