"Тысячу Зеленского" профинансируют за счет соцзащиты детей и поддержки малообеспеченных, - СМИ

Кабмин планирует выдать каждому украинцу по 1000 грн в рамках программы "зимняя поддержка", сократив расходы на программы социальной защиты детей и поддержку малообеспеченных семей.

Об этом говорится в сопроводительных документах к постановлению Кабинета Министров о выплате "зимней поддержки" в 2025 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Документ раскрывает планы власти относительно количества лиц, которые должны получить "зимнюю поддержку" – 11 миллионов граждан (соответственно, расходы на выплату 1000 грн составят 11 млрд грн). Ранее же в правительстве публично заявляли, что ожидают, что тысячу гривен возьмут 10 миллионов человек (соответственно, расходы должны составить 10 млрд грн).

Как говорится в документах, выплата "зимней поддержки" всем украинцам будет происходить в рамках программы "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства".

Однако средств, предусмотренных на данный момент в этой программе, будет недостаточно для того, чтобы 1000 грн смогли получить все 11 миллионов украинцев. Поэтому для того, чтобы профинансировать эту единовременную выплату, правительство решило перераспределить расходы из других программ социальной поддержки.

Читайте также: Правительство утвердило программу выплат 6500 грн в рамках пакета "Зимняя поддержка"

В частности, правительство предлагает уменьшить расходы по программе "Социальная защита детей и семьи" на 3,042 млрд грн, а также по программе "Поддержка малообеспеченных семей" на 1,483 млрд грн.

Соответственно, расходы на программу "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства" (в рамках которой и будет выплачиваться "тысяча Зеленского") увеличат на 4,526 млрд грн.

Для того, чтобы иметь возможность осуществлять выплату "зимней поддержки" всем желающим в рамках программы поддержки лиц, попавших в сложные жизненные обстоятельства, правительство также предлагает изменить порядок использования средств по этой бюджетной программе.

Читайте также: Свириденко о программе "зимней поддержки": "Это не популизм"

+11

13.11.2025 22:27 Ответить
+9
Не брав ні 6500 на початку , ні ту тисячу , і цю не візьму.
13.11.2025 22:28 Ответить
+7
я не знаю як коментувати цю Zельону дічь та ницість.
13.11.2025 22:28 Ответить
13.11.2025 22:27
Не брав ні 6500 на початку , ні ту тисячу , і цю не візьму.
13.11.2025 22:28
Чого? Міндичу нужніше?
13.11.2025 22:30
Це називається самоповага. Можете погуглити, що то таке.
13.11.2025 22:33
То розказали б своїми словами. Чи ви без гугла не знаєте шо це таке?
13.11.2025 22:38
Ти статтю прочитав, чи тільки випендрюєшся?
Сказано, як для тебе. ВОВІНУ ТИСЯЧУ профінансують коштом малозабезпечених і дітей. До чого тут Міндіч?
13.11.2025 22:49
Вася, ти статтю читав?
13.11.2025 23:08
Вася, ти статтю читав?
13.11.2025 23:09 Ответить
я не знаю як коментувати цю Zельону дічь та ницість.
13.11.2025 22:28
ось так
13.11.2025 22:43
Кожному! - заберуть у дітей і малозабезпечених і роздадуть міндічам - які ні в чому собі не відказують - їбанати!
13.11.2025 22:29
мін'єтдичу мільярди
а нам по 1000
ЗЕ ПНХ
13.11.2025 22:32
Що вибрали, те й маєте. Хтось змушував за зелене лайно голосувати? Чи не ясно було, що то лайно?
13.11.2025 22:35
"Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини". - ага ..міндічу перераХуйте
13.11.2025 22:33
Як КабМіндічі наказали з опу, так члЄни і роблять!!
13.11.2025 22:33
Нужно украинским коррупционерам всем эту эту тысячу выдать и заставить прожить хоть один месяц по решению суда, вот страшное наказание будет для них, а то миллиарды в своих сумках носят и не знают как оно другим.
13.11.2025 22:34
Це геніальнно!
13.11.2025 22:35
це тисяча не зеленського
а народу України
ЗЕ покидьок копійки людям не дав
окрім мін₴єтдичів..цім дав грабувати скільки встигнуть
13.11.2025 22:35
Ну от 20 євро що змінить?
13.11.2025 22:36
та мабуть і льоні голубкову сьогодні б не вистачило, щоб купити своїй жєнє сапоги, в рамках компанії "зимова підтримка ріти льоньою". ))
13.11.2025 23:11
Все пенсіонери та малозабезпечені!
Кірдик всім Вам! На зиму раза 2-3 залишать без пенчіону, і навіть не пикните!
Z-е-патрон запустив лапу й у Ваші кишені!
Можете вже класти зуби на полицю, якщо вони у Вас ще звичайно є!
Так за кого Ви всі проголосували у 2019 році?!
Ваші слова: "...аби за кого, тільки не за Петра Олексійовича!"
При Петру Олексійовичу, такого нахабного та відвертого розграбовування держави, якщо її такою після всього цього ще можна назвати, навіть не було мови!
Корупціонери сиділи як миші під віниками!
13.11.2025 22:37
Іспанський сором. Зеcondom ввійде в анали історії, і не тільки. Його ім'ям буде названа одиниця вимірювання цинізму, брехні, зрадництва та нарцисизму- 1 зеcondom....
13.11.2025 22:39
він ввійде як в історію, так і в її анали, як перший могильщик України!
13.11.2025 23:13
Завелика одиниця, незручно користуватись. Тільки Трампа можна поміняти в мікро, для решти може і піко буде забагато.
13.11.2025 23:14
Це взагалі дно. У міндічів хоча б позич паскуда.
13.11.2025 22:39
Вот така "країна мрій Зеленського" !
13.11.2025 22:41
За такі рішення цих "рішателів" я б власноруч пристрелив. Без тіні сумніву.
13.11.2025 22:41
З такими кірувальниками добра не буде абсолютні нездари
13.11.2025 22:54
А діти голосувати можуть? Ні? То до побачення! Піар найголовніше.
13.11.2025 22:57
Оце віслюк ******* мочить......потужність аж із дупи вилазе...
13.11.2025 23:11
13.11.2025 23:17
 
 