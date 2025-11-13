"Тысячу Зеленского" профинансируют за счет соцзащиты детей и поддержки малообеспеченных, - СМИ

Кабмин планирует выдать каждому украинцу по 1000 грн в рамках программы "зимняя поддержка", сократив расходы на программы социальной защиты детей и поддержку малообеспеченных семей.

Об этом говорится в сопроводительных документах к постановлению Кабинета Министров о выплате "зимней поддержки" в 2025 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Документ раскрывает планы власти относительно количества лиц, которые должны получить "зимнюю поддержку" – 11 миллионов граждан (соответственно, расходы на выплату 1000 грн составят 11 млрд грн). Ранее же в правительстве публично заявляли, что ожидают, что тысячу гривен возьмут 10 миллионов человек (соответственно, расходы должны составить 10 млрд грн).

Как говорится в документах, выплата "зимней поддержки" всем украинцам будет происходить в рамках программы "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства".

Однако средств, предусмотренных на данный момент в этой программе, будет недостаточно для того, чтобы 1000 грн смогли получить все 11 миллионов украинцев. Поэтому для того, чтобы профинансировать эту единовременную выплату, правительство решило перераспределить расходы из других программ социальной поддержки.

Читайте также: Правительство утвердило программу выплат 6500 грн в рамках пакета "Зимняя поддержка"

В частности, правительство предлагает уменьшить расходы по программе "Социальная защита детей и семьи" на 3,042 млрд грн, а также по программе "Поддержка малообеспеченных семей" на 1,483 млрд грн.

Соответственно, расходы на программу "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства" (в рамках которой и будет выплачиваться "тысяча Зеленского") увеличат на 4,526 млрд грн.

Для того, чтобы иметь возможность осуществлять выплату "зимней поддержки" всем желающим в рамках программы поддержки лиц, попавших в сложные жизненные обстоятельства, правительство также предлагает изменить порядок использования средств по этой бюджетной программе.

Читайте также: Свириденко о программе "зимней поддержки": "Это не популизм"