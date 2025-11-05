РУС
Правительство утвердило программу выплат 6500 грн в рамках пакета "Зимняя поддержка"

заседание Кабмина

Правительство утвердило программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка".

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.

Средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы запланирован на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь.

Программа охватит более 660 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко о программе "зимней поддержки": "Это не популизм"

Что предшествовало?

  • Напомним, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, - зимнюю поддержку.
  • Впоследствии Свириденко рассказала подробности новой "зимней поддержки".

Автор: 

выплаты (705) Кабмин (14146) Свириденко Юлия (271)
Мне интересно с каких х-в?
05.11.2025 20:18 Ответить
Дадуть, а потім заберуть в рази більше, але хто ж зараз перейматиметься правда?
05.11.2025 20:21 Ответить
Для режиму зебіла головне, щоб гроші не пішли на армію та зброю, особливо - ядерну та хімічну. Бо так і перемогти можна.
05.11.2025 20:25 Ответить
Мне интересно с каких х-в?
05.11.2025 20:18 Ответить
Кажуть, Зєлєнскій свої грощі з офшорів перевів. Але це не точно. 😊
05.11.2025 20:32 Ответить
Перевів, в крипту.
05.11.2025 20:40 Ответить
Я щасливий...
Самотній пенсіонер! Невже дадуть????
Дам знати якщо дадуть!
05.11.2025 20:19 Ответить
05.11.2025 20:21 Ответить
Дадуть, а потім заберуть в рази більше, але хто ж зараз перейматиметься правда?
05.11.2025 20:21 Ответить
потім їм буде "не на часі"
05.11.2025 20:23 Ответить
Розвівся заради 6500?
05.11.2025 20:35 Ответить
.... Федорович! То жарт...
А може надіюся, що якась жіночка теж одинока!!!!
(Самореклама) Без оплати за рекламу....
05.11.2025 20:40 Ответить
Мені ось цікаво, а чому про ці "вразливі категорії громадян" згадують лише взимку, під кінець року? Невже в інші пори року, ці категорії не потребують підтримки? Чи це просто збіг і це ніяк не пов'язано з тим, що кінець фінансового року і потрібно "освоїти кошти"...
05.11.2025 20:23 Ответить
Для режиму зебіла головне, щоб гроші не пішли на армію та зброю, особливо - ядерну та хімічну. Бо так і перемогти можна.
05.11.2025 20:23 Ответить
05.11.2025 20:25 Ответить
100 млн.баксів,
05.11.2025 20:26 Ответить
05.11.2025 20:27 Ответить
154 $
05.11.2025 20:27 Ответить
"Всім пива за рахунок закладу!"
05.11.2025 20:31 Ответить
 
 