Правительство утвердило программу выплат 6500 грн в рамках пакета "Зимняя поддержка"
Правительство утвердило программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка".
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.
Средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы запланирован на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь.
Программа охватит более 660 тысяч человек.
Что предшествовало?
- Напомним, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, - зимнюю поддержку.
- Впоследствии Свириденко рассказала подробности новой "зимней поддержки".
Самотній пенсіонер! Невже дадуть????
Дам знати якщо дадуть!
А може надіюся, що якась жіночка теж одинока!!!!
(Самореклама) Без оплати за рекламу....