Уряд затвердив програму виплат 6500 грн в рамках пакету "Зимова підтримка"
Уряд затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакету "Зимова підтримка".
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.
Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття.
Програма охопить понад 660 тисяч людей.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, - зимову підтримку.
- Згодом Свириденко розповіла деталі нової "зимової підтримки".
Яка цікава ця ЗЕвлада з її ну дууууже цікавим ЛІДОРОМ!
Самотній пенсіонер! Невже дадуть????
Дам знати якщо дадуть!
А може надіюся, що якась жіночка теж одинока!!!!
(Самореклама) Без оплати за рекламу....
Навіть в календар подивився. Таки сьогодні не пʼятниця 13 і навіть не понеділок.
Хочпоржоми в екстазі!