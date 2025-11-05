Уряд затвердив програму виплат 6500 грн в рамках пакету "Зимова підтримка"

Уряд затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакету "Зимова підтримка".

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття.

Програма охопить понад 660 тисяч людей.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, - зимову підтримку.
  • Згодом Свириденко розповіла деталі нової "зимової підтримки".

05.11.2025 20:27 Відповісти
Мне интересно с каких х-в?
05.11.2025 20:18 Відповісти
Мені ось цікаво, а чому про ці "вразливі категорії громадян" згадують лише взимку, під кінець року? Невже в інші пори року, ці категорії не потребують підтримки? Чи це просто збіг і це ніяк не пов'язано з тим, що кінець фінансового року і потрібно "освоїти кошти"...
05.11.2025 20:23 Відповісти
Мне интересно с каких х-в?
05.11.2025 20:18 Відповісти
Кажуть, Зєлєнскій свої грощі з офшорів перевів. Але це не точно. 😊
05.11.2025 20:32 Відповісти
Перевів, в крипту.
05.11.2025 20:40 Відповісти
Аха, попробуй вырви.
05.11.2025 21:25 Відповісти
Тільки з кадиком
06.11.2025 10:41 Відповісти
После трёх лет войны,циничные ублюдки.
06.11.2025 07:48 Відповісти
Цікаво, дуже цікаво ... якщо самотній пенсіонер-прокурор або пенсіонер-суддя , то він отримає додатково ці 6500 грн, а якщо пара пенсіонерів на селі з мінімальними пенсіями, то вони нічого не отримають !
Яка цікава ця ЗЕвлада з її ну дууууже цікавим ЛІДОРОМ!
06.11.2025 08:53 Відповісти
Я щасливий...
Самотній пенсіонер! Невже дадуть????
Дам знати якщо дадуть!
05.11.2025 20:19 Відповісти
05.11.2025 20:21 Відповісти
Дадуть, а потім заберуть в рази більше, але хто ж зараз перейматиметься правда?
05.11.2025 20:21 Відповісти
потім їм буде "не на часі"
05.11.2025 20:23 Відповісти
Розвівся заради 6500?
05.11.2025 20:35 Відповісти
.... Федорович! То жарт...
А може надіюся, що якась жіночка теж одинока!!!!
(Самореклама) Без оплати за рекламу....
05.11.2025 20:40 Відповісти
Тепер на пенсіонерок навіть й не розраховуй...
05.11.2025 21:04 Відповісти
Читала, що самотній, це коли тобі 80 і нікого немає. Так що дадуть, доженуть і...А якщо ця вся афера ще й через Дію, то всякі бабульки і дідульки будуть мати дульки.
05.11.2025 21:51 Відповісти
Самотні пенсіонери - це особи віком від 80 років, які проживають самі, потребують постійного стороннього догляду та отримують пенсію за віком. Для отримання щомісячної доплати у розмірі 944 гривень (станом на 2024-2025 рр.) необхідно оформити відповідні доменти в пенсіном фонді....
06.11.2025 05:57 Відповісти
05.11.2025 20:23 Відповісти
Для режиму зебіла головне, щоб гроші не пішли на армію та зброю, особливо - ядерну та хімічну. Бо так і перемогти можна.
05.11.2025 20:23 Відповісти
05.11.2025 20:25 Відповісти
100 млн.баксів,
05.11.2025 20:26 Відповісти
05.11.2025 20:27 Відповісти
Не дякую. Знову шара. Знову мимо
Навіть в календар подивився. Таки сьогодні не пʼятниця 13 і навіть не понеділок.
05.11.2025 20:43 Відповісти
Уявив це фото на грошах з таким надписом...
05.11.2025 21:06 Відповісти
154 $
05.11.2025 20:27 Відповісти
"Всім пива за рахунок закладу!"
05.11.2025 20:31 Відповісти
Я самотній ! О це поперло !
05.11.2025 21:07 Відповісти
куплю собі костюм с отлівом і в Сен-Тропе
05.11.2025 21:08 Відповісти
звідкіля гроші Вов ?
05.11.2025 21:09 Відповісти
самотній пенсіонер поняття розпливчасте ,спробуй докажи
05.11.2025 21:15 Відповісти
Спочатку кинули через буй на ті нещасні 2000 грн 7 мільйонів переселенців, а потім з наколядованого виділили допомогу діткам. Уряд наперсточників.
06.11.2025 02:17 Відповісти
А можна просто уряд буде нормально працювати і показувати такі результати, що людям просто не буде потрібна "Вовина передвиборча підnримка?"
06.11.2025 05:29 Відповісти
Халява!
Хочпоржоми в екстазі!
06.11.2025 09:34 Відповісти
"Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою "Національний кешбек" Джерело: https://censor.net/n3583603
06.11.2025 14:32 Відповісти
 
 