Уряд затвердив програму виплат 6500 грн в рамках пакету "Зимова підтримка"

Уряд затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакету "Зимова підтримка".

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття.

Програма охопить понад 660 тисяч людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко про програму "зимової підтримки": "Це не популізм"

Що передувало?

Нагадаємо, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, - зимову підтримку.

Згодом Свириденко розповіла деталі нової "зимової підтримки".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі