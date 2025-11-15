Железняк назвав "зимові виплати" популістичною роздачею коштів: 14 млрд грн - на підтримку рейтингу Зеленського

Тисяча від Зеленського

Влада готова спрямували українцям 14 млрд грн у межах програми "Зимової підтримки" для підтримання рейтингу Президента Володимира Зеленського.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, коментуючи пакет зимових ініціатив від президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Потужний антикриз від Офісу Президента) Повідомили, що вже запустили програму по популістичній роздачі грошей платників податків і на підтримання рейтингу Президента планують витратити не менше 14 млрд грн))) Вже за пару годин більше 500 млн витратили)

P.S. 🤷‍♂️Правда, чомусь забули згадати, що десь 30-50% від цих грошей піде на поповнення мобільного телефону та інтернету)))", - пише Железняк.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.
  • Зеленський заявив, що гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

виплати Зеленський Володимир Железняк Ярослав
Топ коментарі
+24
згадуй про діточок та стареньких, у яких вовка вкрав цю тисячу

щоб ти вдавився під час перегляду свого інтернету....

15.11.2025 15:33 Відповісти
+18
Це не тільки "рейтинг", це схема як ще щось вкрасти з бюджету.
15.11.2025 15:26 Відповісти
+15
Ці гроші могли піти на:
- ремонт та запуск цілих енергоблоків ЧАЕС для часткового подолання енергетичної кризи
- купівлю квартир чи будинків для біженців
- будівництво ракет
- доплати для рекрутів, щоб стимулювати рекрутування людей для ЗСУ
- будівництво тимчасових містечок для біженців
- створення ядерної та хімічної зброї, щоб змусити русню йти на перемовини.

але ніт
15.11.2025 15:32 Відповісти
14 млрд по 1000 грн = грошей на 14 мільйонів людей. Це приблизна цифра населення, що залишилась.
15.11.2025 15:21 Відповісти
це 10-15 % відкату одного бек-офісу за місяць тільки в одному профільному міністерстві...
Може собі дозволити!!!
15.11.2025 15:24 Відповісти
....і соросні,...

"Дальше можешь не продолжать!"
Л.И.Брежнев

Железняку респект !!!!!
давить ЗЄср...нь

15.11.2025 15:30 Відповісти
що, вже не існує різних (((організацій))), які фінансуються соросами?
15.11.2025 16:00 Відповісти
Все так, але після війни у владу знов полізуть одні й ті самі, а також до них приєднається ще купа "ряжених героїв", які на фронті жодного разу не були. І знов українцям не дадуть права вибору, бо як завжди обирати доведеться між "лайном" і "відвертим лайном", нажаль...
15.11.2025 15:34 Відповісти
яких олігархів і яким чином лобіює Желєзняк?
15.11.2025 15:35 Відповісти
Норм, я взяв. 4 місяці заплачу за інтернет, а ви і далі подрачуйте на Міндічей
15.11.2025 15:25 Відповісти
спартанець-ЗЄсранець, мля.....
кушай свою вовкіну тисчу і не обляпайся!

15.11.2025 16:22 Відповісти
Справа в тому шо візміте ви цю 1000 чи не візміте все одно Зеленській їх с3,14здить та покладе собі на кішеню. Власним дитишкам та папи с мамай на малочишко.
15.11.2025 16:02 Відповісти
Треба мати гідність,щоб не брати ту тисячу,але більшості ,вона не знайома!
15.11.2025 18:57 Відповісти
Я не брав та ніколи не візму крівавих вовіних грошей. Це його мама з папай та діти едять їжу политою кровю українців. Упирі.
15.11.2025 19:10 Відповісти
Це не " вовині" гроші. Це гроші, за рахунок зменшення фондів допомоги дітям- сиротам, інвалідам і малозабезпеченим. Ця своло..а забирає гроші у найбільш незахищених.
15.11.2025 22:59 Відповісти
Я в курсі звідки ці гроши. То назва така.
16.11.2025 07:18 Відповісти
те що в когось добряче підгорає і є результат роботи Народного депутата Железняка

Дякуємо пану Железняку за продєланную работу по плющенню ЗЄльоних !
15.11.2025 15:36 Відповісти
до чого питання? воно ж тобі нах не треба, так вкид лайна на вентилятор...
15.11.2025 15:38 Відповісти
Ну якщо глибше вивчити питання,то це частина донорських коштів надходжень бюджету,які з Вашого переліку можна спрямувати тільки на житло для біженців. І то не факт.
15.11.2025 17:41 Відповісти
Це все рівно що би бармен виписав би всім пиво в барі за рахунок закладу, придурок зелений.
15.11.2025 15:46 Відповісти
Хоч віддам частину боргу за газ.
15.11.2025 15:48 Відповісти
...і знову стану на ті самі граблі. Як то знайомо - раніше було кіло гречки, тепер зелупенкова подачка, - аж тищща. І хтось вірить у "країну моєї мрії"? Зелупенко вірить...і вона таки є...для нього. Для лохів так і залишиться "країна мрій", зате за газ заплатить...
15.11.2025 20:20 Відповісти
ніколи не брав і не візьму подачок від зе клоуна.
15.11.2025 16:04 Відповісти
А яким боком він взагалі роздає кошти?
Фуекції презервадента силовий блок і зовнішня політика за Конституцією.
Чи в нас уже Цар Володимир другий по прикладу сусідньої країни?
15.11.2025 16:09 Відповісти
15.11.2025 16:10 Відповісти
Юда взяв "срібняки" за розпяття Ісуса....в тут мова іде за "зелені папірці" ,за право продовження пограбування і знищення України
15.11.2025 16:12 Відповісти
вовкіна-юдіна тисяча

.
15.11.2025 18:37 Відповісти
Цікаво, Умєров приїде за своєю тисячею, чи вже "з кінцями" в Стамбулі? 😂
15.11.2025 16:14 Відповісти
Вся Україна працює не на оборону, не на захист об'єктів інфраструктури, дітей і жінок, а мільярди витрачають на рейтинг тільки однієї людини під час війни. Що ж такого цінного в цій людині? Дуже печально!
15.11.2025 16:15 Відповісти
Цінності 0.0 відсотка просто воно хоче такого же культу як у пукіна
15.11.2025 16:21 Відповісти
Пройшла роздача від Тимошкі. Мати мого друга стояла в Ощаді чи Укрпошті - не суть. Людей було бітком, тиснява. І поки вона чекала, у неї просто витягнули з кишені гаманець із 5000. Те саме відбувається й тут. Ця зелена падла краде з кожного - у сто разів більше.
15.11.2025 16:20 Відповісти
якби не брали б - то й не роздавав би...
15.11.2025 16:20 Відповісти
правильно, пригодились бы миндичям
15.11.2025 16:32 Відповісти
Який нах.. рейтинг? Рейтінг на рівні плінтуса, бо сам плінтус
15.11.2025 16:48 Відповісти
Колись казали - дають вам щось оті щоб ви за них проголосували - беріть.Бо то все крадене у вас.А як голосувати слухайте себе,а не оті гроші...
15.11.2025 17:05 Відповісти
Я знаю что сейчас начнется. Но не могу промолчать. По моему 2009 год. Юлия Владимировна. Будущий президент. Провела немыслимые льготы донецким шахтерам. В том числе бесплатный уголь на всю жизнь. А кто в квартирах живет тем денежный эквивалент. Немного не дотянула до введения в рабочее время дорогу до шахты. Бандитская малина собралась на совет, бандитсккая малина врагу сказала нет. Шахтеры льготы взяли и все проголосовали за своего парня Януковича.
Оказанная услуга ничего не стоооит.
15.11.2025 17:45 Відповісти
Не розумію,що поганого в тисячі?. І в оплаті інтернету і зв'чзку? Не всі ж мають такі зарплати, як депутати ВР? Чому Вам, п. Жєлєзняк так весело?
15.11.2025 17:38 Відповісти
Але всі мають ДІЮ-а це смартфони і айфони-продати совість за якість копійки це по нашому-стидоба
15.11.2025 18:48 Відповісти
Ну, якщо свій розум і честь оцінюєте в тисячу- нічого поганого. Просто знаємо вашу таксу...
15.11.2025 20:24 Відповісти
...ну теперь ты разбогатеешь )))
16.11.2025 09:53 Відповісти
15.11.2025 17:40 Відповісти
І в перший ж день реєстрації на ту тисячу Дія лягла, чим думали? Може саме сьогодня та Дія комусь конче потрібна для більш важливих справ.
15.11.2025 18:11 Відповісти
Чмо сподівається, що то якось поможе йому втриматись при владі.
15.11.2025 18:19 Відповісти
Хм, как это вяжется с недавним заявлением Зеленского о том, что не хватает средств на производство дронов-перехватчиков ? Так вот же деньги ... Или это другие деньги ?
15.11.2025 18:25 Відповісти
Єнто точно другие...спижджені від дітей, малозабезпечених. Але вовіку вони конче потрібні - а як же рейтинг...
15.11.2025 20:28 Відповісти
Вже побігли малороси за черговою подачкою від шмарклі....вдавитесь.
16.11.2025 06:17 Відповісти
 
 