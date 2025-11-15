Железняк назвав "зимові виплати" популістичною роздачею коштів: 14 млрд грн - на підтримку рейтингу Зеленського

Влада готова спрямували українцям 14 млрд грн у межах програми "Зимової підтримки" для підтримання рейтингу Президента Володимира Зеленського.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, коментуючи пакет зимових ініціатив від президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Потужний антикриз від Офісу Президента) Повідомили, що вже запустили програму по популістичній роздачі грошей платників податків і на підтримання рейтингу Президента планують витратити не менше 14 млрд грн))) Вже за пару годин більше 500 млн витратили)

P.S. Правда, чомусь забули згадати, що десь 30-50% від цих грошей піде на поповнення мобільного телефону та інтернету)))", - пише Железняк.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.

Зеленський заявив, що гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

