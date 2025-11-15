"Зимова тисяча": відсьогодні можна подати заявку на отримання виплат

Відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Вона уточнила, що заявку на дітей подають батьки або опікуни.

Як подати заявку?

Подати заявку можна в один з двох способів:

1. Через застосунок Дія (з 15 листопада):

Після подання ви отримаєте підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть зараховані на картку "Національний кешбек". Термін подачі заявки — до 24 грудня 2025 року.

Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Використати їх потрібно — до 30 червня 2026 року.

2. Через Укрпошту (з 18 листопада):

- Пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Для цього нічого не треба робити додатково.

"Якщо ж пенсія надходить на рахунок у банку, і людина не користується Дією, вона може із 18 листопада до 24 грудня включно звернутися до відділення Укрпошти та подати заявку письмово", - пояснила Свириденко.

Як використати кошти?

Використати кошти можна до 25 грудня для придбання товарів українського виробництва, які реалізуються АТ "Укрпошта", та на оплату послуг, які здійснюються через відділення Укрпошти, зокрема власне поштові сервіси, комунальних послуг та переказ донатів на Сили Оборони.

"Ця ініціатива — частина комплексного пакета рішень, які за дорученням Президента реалізує Уряд, щоб підтримати людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни.

Програма включає можливості отримати одноразові виплати 1000 грн для всіх українців, 6500 грн для особливо вразливих категорій, скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 кілометрів" від Укрзалізниці. Також в межах цієї програми Уряд запровадив фіксовані ціни на газ та електроенергію, житлові субсидії на комунальні послуги, програми енергоефективності та підтримки мешканців прифронтових регіонів і допомога ВПО для проходження опалювального періоду", - резюмує Свириденко.

