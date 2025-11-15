"Зимова тисяча": відсьогодні можна подати заявку на отримання виплат

Відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.

Вона уточнила, що заявку на дітей подають батьки або опікуни.

Як подати заявку?

Подати заявку можна в один з двох способів:

  • 1. Через застосунок Дія (з 15 листопада):
    Після подання ви отримаєте підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть зараховані на картку "Національний кешбек". Термін подачі заявки — до 24 грудня 2025 року.
    Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.
    Використати їх потрібно — до 30 червня 2026 року.
  • 2. Через Укрпошту (з 18 листопада):
    - Пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Для цього нічого не треба робити додатково.

"Якщо ж пенсія надходить на рахунок у банку, і людина не користується Дією, вона може із 18 листопада до 24 грудня включно звернутися до відділення Укрпошти та подати заявку письмово", - пояснила Свириденко.

Як використати кошти?

Використати кошти можна до 25 грудня для придбання товарів українського виробництва, які реалізуються АТ "Укрпошта", та на оплату послуг, які здійснюються через відділення Укрпошти, зокрема власне поштові сервіси, комунальних послуг та переказ донатів на Сили Оборони.

"Ця ініціатива — частина комплексного пакета рішень, які за дорученням Президента реалізує Уряд, щоб підтримати людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни.

Програма включає можливості отримати одноразові виплати 1000 грн для всіх українців, 6500 грн для особливо вразливих категорій, скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 кілометрів" від Укрзалізниці. Також в межах цієї програми Уряд запровадив фіксовані ціни на газ та електроенергію, житлові субсидії на комунальні послуги, програми енергоефективності та підтримки мешканців прифронтових регіонів і допомога ВПО для проходження опалювального періоду", - резюмує Свириденко.

Топ коментарі
+7
це одна з складових частин корупції зельонкіна. замість, того щоб ці гроші на ЗСУ витратити, ця зелена гнида роздає 1000 грн. з бюджету, які навряд чи допоможуть українцям на 2 тижня, але частина тих грошей підуть в офшори зельонкіна і ще зелений піар на тлі кривавої війни.
15.11.2025 10:14 Відповісти
+6
Це скормлення взятки народу щоб забули про 100 мільйонів баксів Міндича
15.11.2025 10:23 Відповісти
+5
Треба приймати закон, щоб такі дії кабміна БУЛИ НЕ МОЖЛИВИ, без підтримки Верховної Ради КРАПКА

Уроди, ви мали на ці гроши ЗАХИСТ ПОСИЛИТИ. Цього найбільше потребує народ від мала до велика!!!

Де ваш кешбек, збоченці цккнромендичі?!😡😡😡😡😡😡
15.11.2025 09:56 Відповісти
15.11.2025 09:56 Відповісти
Їхні кАШбеки на Канарах
15.11.2025 09:59 Відповісти
Я думаю в Іспанії і Ізраілі та не британських вергінських островах, як і їх викривачів.
15.11.2025 10:01 Відповісти
Ви забуваєте, що у зелених підарів монобільшість у Раді
15.11.2025 10:00 Відповісти
Її не існує. Там риги підпрягаються і ті кому дають конверти. І байдуже з якої фракціїї.
15.11.2025 10:02 Відповісти
Яка різниця, як воно називається. Головне, що ЗЕмафія контролює парламент. Як і майже все в країні. (
15.11.2025 10:25 Відповісти
А що ти з зеленським подавилися цією популістською тисячею! Не забудьте переказати тисячу мінідічу в Ізраїль - він її у вас «заслужив»!
15.11.2025 10:06 Відповісти
А можно переказати на НАБУ!вот бы Зеля на жопе волосы рвал!
15.11.2025 10:10 Відповісти
15.11.2025 10:14 Відповісти
Ім дадуть їхні партнери ще.
15.11.2025 10:36 Відповісти
то хай віддадуть мою тисячу на армію. Ніколи не брала подачок
15.11.2025 10:15 Відповісти
15.11.2025 10:23 Відповісти
Подавитесь ей, тридварасы !!!
15.11.2025 10:25 Відповісти
Дія "лягла"...
15.11.2025 10:38 Відповісти
Не знаю хто може подати заявку, бо Дія вже лягла, кривить свій фейс і пише "Спробуйте пізніше". Кабмін в черговий раз забирає пільги, встановлені законами України, і дає з панського плеча якісь подачки заради сумнівного піару, створюючи хаос який зараз відбувається з Дією. Я ліквідатор аварії на ЧАЕС і в цьому році мені не надають компенсацію за комуналку. Спочатку цю пільгу монетизували і потім відмінили порушивши чорнобильський закон.
15.11.2025 11:52 Відповісти
Чому чорнобильці та інші категорії не виходять на мітинги, як військові та мєнти, які відсуджуть свої перерахунки пенсій?
Це не претензія до вас особисто. Але тільки чути про зганьблених служителів закона, які бігають по судах та блокують дороги?
Вони в нас особенні чи то інші просто лохи лоховські?
15.11.2025 12:32 Відповісти
Вибачаюсь, але бігати по судах і перекривати дороги треба мати багато здоров'я. Чорнобильці своє здоров'я залишили там біля зруйнованого реактора.
15.11.2025 14:31 Відповісти
Та отож.
Там так слабують 45-річні спермоосємєнітєлі, шо гасають по судах і на капоти лягають
15.11.2025 14:42 Відповісти
Подайте на їжу...
15.11.2025 13:30 Відповісти
Тринькають гроші, а потім бидло-команда Гетьманцева нові податки вигадує...
15.11.2025 13:37 Відповісти
Я ще маю совість щоб брати цю подачку від зе-Лупи бо це гроші дітей і тих хто за межою бідності.
15.11.2025 16:09 Відповісти
Що ж ви показуєте якусь фальшивку - ось вона справжня тисяча ЗЕблазня!
15.11.2025 22:54 Відповісти
 
 