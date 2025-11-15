РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9524 посетителя онлайн
Новости Зимняя поддержка от правительства
2 057 17

"Зимняя тысяча": с сегодняшнего дня можно подать заявку на получение выплат

тисяча

С сегодняшнего дня все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Она уточнила, что заявку на детей подают родители или опекуны.

Читайте также: "Зимняя тысяча": Как получить деньги через "Укрпочту"?

Как подать заявку?

Подать заявку можно одним из двух способов:

  • 1. Через приложение Дія (с 15 ноября):
    После подачи вы получите подтверждение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут зачислены на карту "Национальный кэшбэк". Срок подачи заявки — до 24 декабря 2025 года.
    Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.
    Использовать их нужно — до 30 июня 2026 года.
  • 2. Через Укрпочту (с 18 ноября):
    - Пенсионеры и получатели соцвыплат в Укрпочте получат 1000 грн автоматически на тот специальный счет, на который поступает пенсия или пособие. Для этого ничего не нужно делать дополнительно.

"Если же пенсия поступает на счет в банке, и человек не пользуется Дией, он может с 18 ноября по 24 декабря включительно обратиться в отделение Укрпочты и подать заявку в письменном виде", - пояснила Свириденко.

Читайте также: Кабмин выделил 1,6 миллиарда на "Нацкешбек" за счет поддержки пострадавших от войны общин

Как использовать средства?

Использовать средства можно до 25 декабря для приобретения товаров украинского производства, которые реализуются АО "Укрпочта", и на оплату услуг, которые осуществляются через отделения Укрпочты, в частности собственно почтовые услуги, коммунальные услуги и перевод донатов на Силы Обороны.

"Эта инициатива — часть комплексного пакета решений, которые по поручению Президента реализует Правительство, чтобы поддержать людей в сложный зимний период во время полномасштабной войны.

Программа включает возможность получить единовременные выплаты 1000 грн для всех украинцев, 6500 грн для особо уязвимых категорий, воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 километров" от Укрзализныци. Также в рамках этой программы правительство ввело фиксированные цены на газ и электроэнергию, жилищные субсидии на коммунальные услуги, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов и помощь ВПЛ для прохождения отопительного периода", - резюмирует Свириденко.

Читайте: "Тысячу Зеленского" профинансируют за счет соцзащиты детей и поддержки малообеспеченных, - СМИ

Автор: 

выплаты (715) Кабмин (14155) Свириденко Юлия (286)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Треба приймати закон, щоб такі дії кабміна БУЛИ НЕ МОЖЛИВИ, без підтримки Верховної Ради КРАПКА

Уроди, ви мали на ці гроши ЗАХИСТ ПОСИЛИТИ. Цього найбільше потребує народ від мала до велика!!!

Де ваш кешбек, збоченці цккнромендичі?!😡😡😡😡😡😡
показать весь комментарий
15.11.2025 09:56 Ответить
+3
А що ти з зеленським подавилися цією популістською тисячею! Не забудьте переказати тисячу мінідічу в Ізраїль - він її у вас «заслужив»!
показать весь комментарий
15.11.2025 10:06 Ответить
+3
це одна з складових частин корупції зельонкіна. замість, того щоб ці гроші на ЗСУ витратити, ця зелена гнида роздає 1000 грн. з бюджету, які навряд чи допоможуть українцям на 2 тижня, але частина тих грошей підуть в офшори зельонкіна і ще зелений піар на тлі кривавої війни.
показать весь комментарий
15.11.2025 10:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба приймати закон, щоб такі дії кабміна БУЛИ НЕ МОЖЛИВИ, без підтримки Верховної Ради КРАПКА

Уроди, ви мали на ці гроши ЗАХИСТ ПОСИЛИТИ. Цього найбільше потребує народ від мала до велика!!!

Де ваш кешбек, збоченці цккнромендичі?!😡😡😡😡😡😡
показать весь комментарий
15.11.2025 09:56 Ответить
Їхні кАШбеки на Канарах
показать весь комментарий
15.11.2025 09:59 Ответить
Я думаю в Іспанії і Ізраілі та не британських вергінських островах, як і їх викривачів.
показать весь комментарий
15.11.2025 10:01 Ответить
Ви забуваєте, що у зелених підарів монобільшість у Раді
показать весь комментарий
15.11.2025 10:00 Ответить
Її не існує. Там риги підпрягаються і ті кому дають конверти. І байдуже з якої фракціїї.
показать весь комментарий
15.11.2025 10:02 Ответить
Яка різниця, як воно називається. Головне, що ЗЕмафія контролює парламент. Як і майже все в країні. (
показать весь комментарий
15.11.2025 10:25 Ответить
А що ти з зеленським подавилися цією популістською тисячею! Не забудьте переказати тисячу мінідічу в Ізраїль - він її у вас «заслужив»!
показать весь комментарий
15.11.2025 10:06 Ответить
А можно переказати на НАБУ!вот бы Зеля на жопе волосы рвал!
показать весь комментарий
15.11.2025 10:10 Ответить
це одна з складових частин корупції зельонкіна. замість, того щоб ці гроші на ЗСУ витратити, ця зелена гнида роздає 1000 грн. з бюджету, які навряд чи допоможуть українцям на 2 тижня, але частина тих грошей підуть в офшори зельонкіна і ще зелений піар на тлі кривавої війни.
показать весь комментарий
15.11.2025 10:14 Ответить
Ім дадуть їхні партнери ще.
показать весь комментарий
15.11.2025 10:36 Ответить
то хай віддадуть мою тисячу на армію. Ніколи не брала подачок
показать весь комментарий
15.11.2025 10:15 Ответить
Це скормлення взятки народу щоб забули про 100 мільйонів баксів Міндича
показать весь комментарий
15.11.2025 10:23 Ответить
Подавитесь ей, тридварасы !!!
показать весь комментарий
15.11.2025 10:25 Ответить
Дія "лягла"...
показать весь комментарий
15.11.2025 10:38 Ответить
 
 