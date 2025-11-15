"Зимняя тысяча": с сегодняшнего дня можно подать заявку на получение выплат

С сегодняшнего дня все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Она уточнила, что заявку на детей подают родители или опекуны.

Как подать заявку?

Подать заявку можно одним из двух способов:

1. Через приложение Дія (с 15 ноября):

После подачи вы получите подтверждение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут зачислены на карту "Национальный кэшбэк". Срок подачи заявки — до 24 декабря 2025 года.

Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

Использовать их нужно — до 30 июня 2026 года.

- Пенсионеры и получатели соцвыплат в Укрпочте получат 1000 грн автоматически на тот специальный счет, на который поступает пенсия или пособие. Для этого ничего не нужно делать дополнительно.

"Если же пенсия поступает на счет в банке, и человек не пользуется Дией, он может с 18 ноября по 24 декабря включительно обратиться в отделение Укрпочты и подать заявку в письменном виде", - пояснила Свириденко.

Как использовать средства?

Использовать средства можно до 25 декабря для приобретения товаров украинского производства, которые реализуются АО "Укрпочта", и на оплату услуг, которые осуществляются через отделения Укрпочты, в частности собственно почтовые услуги, коммунальные услуги и перевод донатов на Силы Обороны.

"Эта инициатива — часть комплексного пакета решений, которые по поручению Президента реализует Правительство, чтобы поддержать людей в сложный зимний период во время полномасштабной войны.

Программа включает возможность получить единовременные выплаты 1000 грн для всех украинцев, 6500 грн для особо уязвимых категорий, воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 километров" от Укрзализныци. Также в рамках этой программы правительство ввело фиксированные цены на газ и электроэнергию, жилищные субсидии на коммунальные услуги, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов и помощь ВПЛ для прохождения отопительного периода", - резюмирует Свириденко.

