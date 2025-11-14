"Зимова тисяча": Як отримати гроші через "Укрпошту"?

"Укрпошта" забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025" по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.

Як нагадали в Міністерстві розвитку громад і територій, програма "Зимова підтримка 2025" затверджена урядом на 2025-2026 роки, серед іншого, передбачає одноразову виплату в розмірі 1000 грн для всіх громадян України.

Отримати допомогу зможуть усі українці – діти й дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

"Як і минулого року, "Укрпошта" завдяки своїй розгалуженій логістичній мережі, що охоплює понад 4,4 тис. стаціонарних і 1,9 тис. пересувних відділень, а також понад 26 тис. точок присутності, забезпечить доставку допомоги людям", – зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Укрпошта" в 2024 році забезпечила отримання виплат для близько 2 млн громадян.

Тоді серед 1,7 млн українців, які скористалися програмою через "Укрпошту", майже 1,2 млн отримали виплати в селах, а понад 500 тис. – у містах. Зокрема, більше ніж 171 тис. громадян одержали допомогу на прифронтових територіях.

Як отримати 1000 гривень через "Укрпошту"

Цього року дія програми буде схожа на програму минулого року, проте з невеликими змінами:

пенсіонери, та одержувачі усіх видів державних соціальних виплат, які отримують зазначені виплати через "Укрпошту", автоматично отримають 1000 грн допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати. Для зручності громадян дати виплати пенсії та програми підтримки синхронізували;

усі інші громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок "Дія", можуть подати заявку на отримання виплати через "Укрпошту" з 18 листопада до 24 грудня включно.

Маломобільні люди, які не мають можливості відвідати відділення "Укрпошти" для подачі заяви, можуть звернутись на гарячу лінію "Укрпошти" за телефоном 0 800 300 545.

Після отримання SMS-повідомлення про нарахування коштів можна звернутися до відділення або дочекатися листоношу вдома.

Для оформлення заявки необхідно мати при собі:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;

для дітей заявку подають батьки – окремо на кожну дитину (необхідно надати свідоцтво про народження);

для законних представників – документ, який посвідчує особу опікуна та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

Отриману допомогу можна витратити безпосередньо в "Укрпошті":

оплатити комунальні послуги;

передплатити газету чи журнал;

оплатити поштові послуги (посилки, тара, марки);

замовити лікарські засоби українського виробництва;

придбати товари українського виробництва;

зробити донат на Збройні Сили України.

Звідки візьмуть гроші на програму

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив механізм виплати 1000 грн кожному українцю, незалежно від його доходів, у межах анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми "Зимова підтримка".

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, на фінансування виплат до кінця року виділили 11 млрд грн, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 млн українців.

У Мінсоцполітики фактично підтвердили, що на виплату "зимової тисячі" спрямували з програм соціальної підтримки громадян, які потребіють допомоги.

"Проаналізувавши виконання чинних програм соціальної підтримки, Мінсоцполітики перерозподілило зекономлені кошти та обʼєднало їх в єдину програму – "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", – повідомили в Мінсоцполітики.

До того, у жовтні, Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6500 грн до кінця року планують виплатити для понад 660 тис. осіб. На це спрямують 4,3 млрд грн із держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).