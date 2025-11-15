РУС
848 22

Железняк назвал "зимние выплаты" популистской раздачей средств: 14 млрд грн - на поддержку рейтинга Зеленского

Тысяча от Зеленского

Власть готова направить украинцам 14 млрд грн в рамках программы "Зимней поддержки" для поддержания рейтинга президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет в Facebook нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, комментируя пакет зимних инициатив от президента, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Мощный антикризис от Офиса Президента) Сообщили, что уже запустили программу по популистской раздаче денег налогоплательщиков и на поддержание рейтинга Президента планируют потратить не менее 14 млрд грн))) Уже за пару часов более 500 млн потратили)

P.S. 🤷‍♂️Правда, почему-то забыли упомянуть, что где-то 30-50% от этих денег пойдет на пополнение мобильного телефона и интернета)))", - пишет Железняк.

Читайте также: "Тысячу Зеленского" профинансируют за счет средств для детей и малообеспеченных: Свириденко подписала постановление

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.
  • Зеленский заявил, что деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" временный сбой из-за "Зимней поддержки"

выплаты (715) Зеленский Владимир (22600) Железняк Ярослав (497)
+4
Це не тільки "рейтинг", це схема як ще щось вкрасти з бюджету.
15.11.2025 15:26 Ответить
+3
15.11.2025 15:24 Ответить
+3
....і соросні,...

"Дальше можешь не продолжать!"
Л.И.Брежнев

Железняку респект !!!!!
давить ЗЄср...нь

.
15.11.2025 15:30 Ответить
14 млрд по 1000 грн = грошей на 14 мільйонів людей. Це приблизна цифра населення, що залишилась.
15.11.2025 15:21 Ответить
15.11.2025 15:24 Ответить
15.11.2025 15:30 Ответить
що, вже не існує різних (((організацій))), які фінансуються соросами?
15.11.2025 16:00 Ответить
Все так, але після війни у владу знов полізуть одні й ті самі, а також до них приєднається ще купа "ряжених героїв", які на фронті жодного разу не були. І знов українцям не дадуть права вибору, бо як завжди обирати доведеться між "лайном" і "відвертим лайном", нажаль...
15.11.2025 15:34 Ответить
яких олігархів і яким чином лобіює Желєзняк?
15.11.2025 15:35 Ответить
Норм, я взяв. 4 місяці заплачу за інтернет, а ви і далі подрачуйте на Міндічей
15.11.2025 15:25 Ответить
згадуй про діточок та стареньких, у яких вовка вкрав цю тисячу

щоб ти вдавився під час перегляду свого інтернету....

.
15.11.2025 15:33 Ответить
Справа в тому шо візміте ви цю 1000 чи не візміте все одно Зеленській їх с3,14здить та покладе собі на кішеню. Власним дитишкам та папи с мамай на малочишко.
15.11.2025 16:02 Ответить
15.11.2025 15:26 Ответить
те що в когось добряче підгорає і є результат роботи Народного депутата Железняка

Дякуємо пану Железняку за продєланную работу по плющенню ЗЄльоних !
15.11.2025 15:36 Ответить
до чого питання? воно ж тобі нах не треба, так вкид лайна на вентилятор...
15.11.2025 15:38 Ответить
Ці гроші могли піти на:
- ремонт та запуск цілих енергоблоків ЧАЕС для часткового подолання енергетичної кризи
- купівлю квартир чи будинків для біженців
- будівництво ракет
- доплати для рекрутів, щоб стимулювати рекрутування людей для ЗСУ
- будівництво тимчасових містечок для біженців
- створення ядерної та хімічної зброї, щоб змусити русню йти на перемовини.

але ніт
15.11.2025 15:32 Ответить
Це все рівно що би бармен виписав би всім пиво в барі за рахунок закладу, придурок зелений.
15.11.2025 15:46 Ответить
Хоч віддам частину боргу за газ.
15.11.2025 15:48 Ответить
а курс $ в 2015-2016 ~ 30 це не роздача, а привласнення, чи не так шося?
15.11.2025 15:58 Ответить
ніколи не брав і не візьму подачок від зе клоуна.
15.11.2025 16:04 Ответить
 
 