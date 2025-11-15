Железняк назвал "зимние выплаты" популистской раздачей средств: 14 млрд грн - на поддержку рейтинга Зеленского
Власть готова направить украинцам 14 млрд грн в рамках программы "Зимней поддержки" для поддержания рейтинга президента Владимира Зеленского.
Об этом пишет в Facebook нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, комментируя пакет зимних инициатив от президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Мощный антикризис от Офиса Президента) Сообщили, что уже запустили программу по популистской раздаче денег налогоплательщиков и на поддержание рейтинга Президента планируют потратить не менее 14 млрд грн))) Уже за пару часов более 500 млн потратили)
P.S. Правда, почему-то забыли упомянуть, что где-то 30-50% от этих денег пойдет на пополнение мобильного телефона и интернета)))", - пишет Железняк.
Что предшествовало?
Топ комментарии
+4 Леонід #587957
показать весь комментарий15.11.2025 15:26 Ответить Ссылка
+3 Luk Viktor
показать весь комментарий15.11.2025 15:24 Ответить Ссылка
+3 Nataliia Mykhailova #463829
показать весь комментарий15.11.2025 15:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може собі дозволити!!!
"Дальше можешь не продолжать!"
Л.И.Брежнев
Железняку респект !!!!!
давить ЗЄср...нь
.
щоб ти вдавився під час перегляду свого інтернету....
.
Дякуємо пану Железняку за продєланную работу по плющенню ЗЄльоних !
- ремонт та запуск цілих енергоблоків ЧАЕС для часткового подолання енергетичної кризи
- купівлю квартир чи будинків для біженців
- будівництво ракет
- доплати для рекрутів, щоб стимулювати рекрутування людей для ЗСУ
- будівництво тимчасових містечок для біженців
- створення ядерної та хімічної зброї, щоб змусити русню йти на перемовини.
але ніт