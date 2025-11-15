Железняк назвал "зимние выплаты" популистской раздачей средств: 14 млрд грн - на поддержку рейтинга Зеленского

Власть готова направить украинцам 14 млрд грн в рамках программы "Зимней поддержки" для поддержания рейтинга президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет в Facebook нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, комментируя пакет зимних инициатив от президента, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Мощный антикризис от Офиса Президента) Сообщили, что уже запустили программу по популистской раздаче денег налогоплательщиков и на поддержание рейтинга Президента планируют потратить не менее 14 млрд грн))) Уже за пару часов более 500 млн потратили)

P.S. Правда, почему-то забыли упомянуть, что где-то 30-50% от этих денег пойдет на пополнение мобильного телефона и интернета)))", - пишет Железняк.

Читайте также: "Тысячу Зеленского" профинансируют за счет средств для детей и малообеспеченных: Свириденко подписала постановление

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.

Зеленский заявил, что деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" временный сбой из-за "Зимней поддержки"