РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9587 посетителей онлайн
Новости Зимняя поддержка от правительства
632 14

В "Дії" временный сбой из-за "Зимней поддержки"

Збій у Дії

В приложении "Дія" произошел временный сбой из-за большого наплыва заявлений на разовую помощь в размере 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка". Подавать заявки можно до 24 декабря 2025 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале "Дія".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Прямо сейчас миллионы украинцев одновременно подают заявки - и это замечательно. Но из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. У части пользователей появляется ошибка при входе", - говорится в сообщении.

Пользователям, столкнувшимся с ошибкой, рекомендуют попробовать подать заявку позже. А также отмечают, что услуга подачи заявки на получение 1000 грн будет работать до 24 декабря 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зимняя тысяча": с сегодняшнего дня можно подать заявку на получение выплат

"Зимняя" тысяча от правительства

"Зимняя тысяча" - это часть программы "Зимняя поддержка" от правительства Украины. Все граждане Украины, включая детей, могут получить единовременную выплату - 1 000 гривен.

Период подачи заявок: с 15 ноября по 24 декабря 2025 года.

Способы получить деньги:

  • через приложение Дія (на карту "Национальный кэшбэк");
  • через Укрпочту.

Потратить эти средства можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты, почтовые услуги, украинские книги, благотворительность и т. д.

Средства нужно использовать до 30 июня 2026 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зимняя тысяча": Как получить деньги через "Укрпочту"?

Автор: 

выплаты (715) поддержка (739) Дія (440)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Яким треба бути тупим гоєм щоб мати дію на своему телефоні., 🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.11.2025 12:15 Ответить
+5
дія - це й є помилка. і помилка тих, яких змушують її собі проінстальовувати!
показать весь комментарий
15.11.2025 12:18 Ответить
+4
ламанулісь за халявой! яка війна, де війна!?
показать весь комментарий
15.11.2025 12:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яким треба бути тупим гоєм щоб мати дію на своему телефоні., 🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.11.2025 12:15 Ответить
дія - це й є помилка. і помилка тих, яких змушують її собі проінстальовувати!
показать весь комментарий
15.11.2025 12:18 Ответить
Деякі її функції необхідні. Але - в мене просто два телефони. Один - для всіляких дій, хелсі, пфу і т.і. А другий для особистого
показать весь комментарий
15.11.2025 12:59 Ответить
ламанулісь за халявой! яка війна, де війна!?
показать весь комментарий
15.11.2025 12:20 Ответить
з людей зробили зубожілих істот....
показать весь комментарий
15.11.2025 12:22 Ответить
добровільний вступ у цифрове рабство,від Людини та особи до ціфрової істоти мігранта.....
показать весь комментарий
15.11.2025 12:20 Ответить
"Залежність римського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81 плебса від роздачі хліба широко відома за крилатим висловом panem et circenses - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B0_%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89 «хліба і видовищ».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80 Гай Юлій Цезар зробив колишні роздачі від імені держави роздачами від свого імені, що згодом перейняли імператори."
показать весь комментарий
15.11.2025 12:31 Ответить
Вава піклується за свій народ, а тисяча лоху, не зі своїх, для нього пук, але для макак він найкращий
показать весь комментарий
15.11.2025 12:33 Ответить
Дія "лягла" і стала Бездія!
показать весь комментарий
15.11.2025 12:33 Ответить
Дія чудовий троян для кацапів, поки українці вбивають туди всі свої дані, каци спокійнісінько деруть звідти дані, черговий типу "збій" це свідомий злив даних кацапії опою як кеш міндича в москву.
показать весь комментарий
15.11.2025 12:37 Ответить
Так Дия сама берет данные с реестра, она просто отображает данные с реестра, в Дие данные нельзя украсть
показать весь комментарий
15.11.2025 12:53 Ответить
Бидло кинулося навипередки, бо бояться що на всіх грошей не "фатить"! Кілька мільйонів ZЄйобіків, тільки пробила 12 ночі, кинулися терзати ту Дію, штовхаючі свої байти і збиваючі чужі мегабайти!)))
показать весь комментарий
15.11.2025 12:42 Ответить
ба як треба задобрять корупцію .нате народе вам кістку фассс.а м'ясо ми самі зїмо .рабам кістки до вподоби як собакам
показать весь комментарий
15.11.2025 12:46 Ответить
налітай на гречку від земіндича
показать весь комментарий
15.11.2025 12:49 Ответить
 
 