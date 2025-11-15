В "Дії" временный сбой из-за "Зимней поддержки"
В приложении "Дія" произошел временный сбой из-за большого наплыва заявлений на разовую помощь в размере 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка". Подавать заявки можно до 24 декабря 2025 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале "Дія".
"Прямо сейчас миллионы украинцев одновременно подают заявки - и это замечательно. Но из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. У части пользователей появляется ошибка при входе", - говорится в сообщении.
Пользователям, столкнувшимся с ошибкой, рекомендуют попробовать подать заявку позже. А также отмечают, что услуга подачи заявки на получение 1000 грн будет работать до 24 декабря 2025 года.
"Зимняя" тысяча от правительства
"Зимняя тысяча" - это часть программы "Зимняя поддержка" от правительства Украины. Все граждане Украины, включая детей, могут получить единовременную выплату - 1 000 гривен.
Период подачи заявок: с 15 ноября по 24 декабря 2025 года.
Способы получить деньги:
- через приложение Дія (на карту "Национальный кэшбэк");
- через Укрпочту.
Потратить эти средства можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты, почтовые услуги, украинские книги, благотворительность и т. д.
Средства нужно использовать до 30 июня 2026 года.
