У "Дії" тимчасовий збій через "Зимову підтримку"
У застосунку "Дія" стався тимчасовий збій через високий наплив заяв на разову допомогу 1000 грн у рамках програми "Зимова підтримка". Подавати заявки можна до 24 грудня 2025 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі "Дія".
"Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви - і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу", - йдеться в повідомленні.
Користувачам, які зіткнулися з помилкою, рекомендують спробувати подати заявку пізніше. А також зазначають, що послуга подачі заявки на отримання 1000 грн працюватиме до 24 грудня 2025 року.
"Зимова" тисяча від Уряду
"Зимова тисяча" - це частина програми "Зимова підтримка" від уряду України. Усі громадяни України, включно з дітьми можуть отримати одноразову виплату - 1 000 гривень.
Період подачі заявок: з 15 листопада до 24 грудня 2025 року.
Способи отримати гроші:
- через застосунок Дія (на картку "Національний кешбек");
- через Укрпошту.
Витратити ці кошти можна на комунальні послуги, ліки, продукти, поштові послуги, українські книжки, благодійність тощо.
Кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80 Гай Юлій Цезар зробив колишні роздачі від імені держави роздачами від свого імені, що згодом перейняли імператори."
А потім кажуть, яка погана у нас влада, а ми такі бідні нещасні..