У "Дії" тимчасовий збій через "Зимову підтримку"

У застосунку "Дія" стався тимчасовий збій через високий наплив заяв на разову допомогу 1000 грн у рамках програми "Зимова підтримка". Подавати заявки можна до 24 грудня 2025 року.

"Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви - і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу", - йдеться в повідомленні.

Користувачам, які зіткнулися з помилкою, рекомендують спробувати подати заявку пізніше. А також зазначають, що послуга подачі заявки на отримання 1000 грн працюватиме до 24 грудня 2025 року.

"Зимова" тисяча від Уряду

"Зимова тисяча" - це частина програми "Зимова підтримка" від уряду України. Усі громадяни України, включно з дітьми можуть отримати одноразову виплату - 1 000 гривень.

Період подачі заявок: з 15 листопада до 24 грудня 2025 року.

Способи отримати гроші:

  • через застосунок Дія (на картку "Національний кешбек");
  • через Укрпошту.

Витратити ці кошти можна на комунальні послуги, ліки, продукти, поштові послуги, українські книжки, благодійність тощо.

Кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року.

Яким треба бути тупим гоєм щоб мати дію на своему телефоні., 🤣🤣🤣🤣🤣
дія - це й є помилка. і помилка тих, яких змушують її собі проінстальовувати!
ламанулісь за халявой! яка війна, де війна!?
Деякі її функції необхідні. Але - в мене просто два телефони. Один - для всіляких дій, хелсі, пфу і т.і. А другий для особистого
15.11.2025 12:59 Відповісти
живучи в Україні, люди не мають вибору. так, на якомусь старому, бувшому вже викинутим. "відкотити" його на заводські налаштування, і тільки потім поставити. але на основному - це грандіозна помилка!
15.11.2025 13:21 Відповісти
ламанулісь за халявой! яка війна, де війна!?
15.11.2025 12:20 Відповісти
з людей зробили зубожілих істот....
15.11.2025 12:22 Відповісти
За кусок кишки - сім верстов пішки. Плебс за подачкою від кагалу. Не ставила цю пзДію і ні кешбека. Пішов в сраку з сухою. скоринкою від свого золотого міндич-краденого батона.
15.11.2025 13:34 Відповісти
добровільний вступ у цифрове рабство,від Людини та особи до ціфрової істоти мігранта.....
15.11.2025 12:20 Відповісти
"Залежність римського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81 плебса від роздачі хліба широко відома за крилатим висловом panem et circenses - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B0_%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89 «хліба і видовищ».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80 Гай Юлій Цезар зробив колишні роздачі від імені держави роздачами від свого імені, що згодом перейняли імператори."
15.11.2025 12:31 Відповісти
Вава піклується за свій народ, а тисяча лоху, не зі своїх, для нього пук, але для макак він найкращий
15.11.2025 12:33 Відповісти
Дія "лягла" і стала Бездія!
15.11.2025 12:33 Відповісти
Дія чудовий троян для кацапів, поки українці вбивають туди всі свої дані, каци спокійнісінько деруть звідти дані, черговий типу "збій" це свідомий злив даних кацапії опою як кеш міндича в москву.
15.11.2025 12:37 Відповісти
Так Дия сама берет данные с реестра, она просто отображает данные с реестра, в Дие данные нельзя украсть
15.11.2025 12:53 Відповісти
Бидло кинулося навипередки, бо бояться що на всіх грошей не "фатить"! Кілька мільйонів ZЄйобіків, тільки пробила 12 ночі, кинулися терзати ту Дію, штовхаючі свої байти і збиваючі чужі мегабайти!)))
15.11.2025 12:42 Відповісти
ба як треба задобрять корупцію .нате народе вам кістку фассс.а м'ясо ми самі зїмо .рабам кістки до вподоби як собакам
15.11.2025 12:46 Відповісти
налітай на гречку від земіндича
15.11.2025 12:49 Відповісти
Голодні та холодні не доїдають не досипають ,як хлопці на фронті а вони халявщики побігли за халявою душонку д'яволу продали
15.11.2025 13:07 Відповісти
Халявааа від члєнограя!
15.11.2025 13:11 Відповісти
Малоросійська бидлота знову кинулася на халяву..
15.11.2025 13:11 Відповісти
Дармова гречка чия тупого стада. Україну знищить брехня і тупість та жадібність бидломаси.
15.11.2025 13:12 Відповісти
Ну схоже наступна акція буде - кожен хто проголосує за Зе, отримає по 5000 грн! І нажаль це спраює.
А потім кажуть, яка погана у нас влада, а ми такі бідні нещасні..
15.11.2025 14:19 Відповісти
 
 