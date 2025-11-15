У "Дії" тимчасовий збій через "Зимову підтримку"

У застосунку "Дія" стався тимчасовий збій через високий наплив заяв на разову допомогу 1000 грн у рамках програми "Зимова підтримка". Подавати заявки можна до 24 грудня 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі "Дія".

"Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви - і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу", - йдеться в повідомленні.

Користувачам, які зіткнулися з помилкою, рекомендують спробувати подати заявку пізніше. А також зазначають, що послуга подачі заявки на отримання 1000 грн працюватиме до 24 грудня 2025 року.

"Зимова" тисяча від Уряду

"Зимова тисяча" - це частина програми "Зимова підтримка" від уряду України. Усі громадяни України, включно з дітьми можуть отримати одноразову виплату - 1 000 гривень.

Період подачі заявок: з 15 листопада до 24 грудня 2025 року.

Способи отримати гроші:

через застосунок Дія (на картку "Національний кешбек");

через Укрпошту.

Витратити ці кошти можна на комунальні послуги, ліки, продукти, поштові послуги, українські книжки, благодійність тощо.

Кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року.

