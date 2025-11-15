Средства на зимнюю поддержку есть, они поступят через 10 дней после заявки, - Зеленский

Сегодня, 15 ноября, уже стартовала программа зимней поддержки населения. За первые 2 часа получено уже полмиллиона заявок.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Как потратить средства?

По словам Зеленского, средства можно будет потратить до июня следующего года на оплату "коммуналки", лекарств, украинских продуктов, украинских книг, и, конечно, можно будет пожертвовать эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают нашу украинскую армию.

Средства поступят через 10 дней после заявки

"Главное - оформить заявку через "Дію" или Укрпочту и сделать это до Рождества, до 24 декабря. Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки. Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году мы ожидаем тоже масштабную пользу от программы. Правительство Украины полностью выполнит программу. Если понадобится дополнительная поддержка, дополнительное финансирование, обеспечим", - резюмирует Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.

