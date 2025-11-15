РУС
Средства на зимнюю поддержку есть, они поступят через 10 дней после заявки, - Зеленский

тысяча от Зеленского

Сегодня, 15 ноября, уже стартовала программа зимней поддержки населения. За первые 2 часа получено уже полмиллиона заявок.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский

Как потратить средства?

По словам Зеленского, средства можно будет потратить до июня следующего года на оплату "коммуналки", лекарств, украинских продуктов, украинских книг, и, конечно, можно будет пожертвовать эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают нашу украинскую армию.

Читайте также: В "Дії" временный сбой из-за "Зимней поддержки"

Средства поступят через 10 дней после заявки

"Главное - оформить заявку через "Дію" или Укрпочту и сделать это до Рождества, до 24 декабря. Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки. Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году мы ожидаем тоже масштабную пользу от программы. Правительство Украины полностью выполнит программу. Если понадобится дополнительная поддержка, дополнительное финансирование, обеспечим", - резюмирует Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.

Читайте также: "Тысячу Зеленского" профинансируют за счет средств для детей и малообеспеченных: Свириденко подписала постановление

На дроны нет. А на всякую херню - есть...
15.11.2025 13:29 Ответить
ZеГнида кидає кістку зебілам ...
15.11.2025 13:30 Ответить
ЗАТКНИ ПИСОК взагалі за кошти. Взагалі зелених треба в пожиттєве рабство здати відробляти і то мало буде
15.11.2025 13:31 Ответить
Запиту в суспільстві на цю тисячу нема, але цей дебіл вперто її впарює
15.11.2025 13:31 Ответить
дія "лягла" - а Ви кажете, що запитів нема
є....
15.11.2025 13:35 Ответить
Це в перший раз "Дія" лагає(лягає)?
Просто якийсь ФСБешник кабель у серверній зачепив копитом.
15.11.2025 14:35 Ответить
Перетнути безпроблемно вночі, мінімум три блок-пости (від Києва до Західного Кордону) під час дії в Україні КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ, це підтверджує про чітко зформоване та організоване, злочинне формування з чітко ієрархічною схемою!! Деркачівських агентів, як друзів зеленського, державні службовці, забезпечили усими необхідними перепустками, як свого часу і бакая, з ДУС кучмарика!!
Малюк з шмигалем і керівниками нацПолу та УДО, нервово гризуть нігті???
15.11.2025 13:31 Ответить
На нафіг оця сцяна тисяча від тебе зелений корупціонер, краще додай солдатам в окопах або дрони, і то було би краще, чесно наче це якийсь пункт в Оманському договорняку з пуйлом і він його виконує...за три роки від тебе особисто нічого не було ні одного дрона ні однієї машини на фронт.
15.11.2025 13:32 Ответить
Та не від блазня, своїх і 10 шекелів не дасть, з держбюджету, яких так не хватає на фронті
показать весь комментарий
Ага почти.

15.11.2025 13:32 Ответить
Яка у біса тисяча зЄжаби? Це людські гроші, гроші західних платників податків, які вони позичили на фронт, а зЄжаба ними розпоряджається для піару серед макак жадних до халяви
15.11.2025 14:04 Ответить
Пішла жара
15.11.2025 13:32 Ответить
Я візьму собі косарь. Це буде плата за інет на 4 місяця. Чи краще хай ці гроші вкраде міндіч, чи чернишов. Жду-нє-до-ждусь коли на чисту воду виведуть афериста сміялнського
15.11.2025 13:44 Ответить
Де твій міндич, крадій неголений?
15.11.2025 13:33 Ответить
Він не 1000 роздає,він роздає життя,яке можна було врятувати,купуючи на ці гроші зброю для захисту громадян України.Порахуйте,скільки воно вбило українців заради рейтингу.Скільки тисяч українців вбило воно заради міндічей,чернишових.Воно-вбивця!
15.11.2025 13:34 Ответить
Возьми 1000 и задонать армии, в чем проблема ? А пенсионерам хоть комуналка будет на месяц
15.11.2025 13:41 Ответить
так зробить лише меншість, а більшість грошей буде викинута на інші потреби, при цьому ракет як не було, так і не буде.
15.11.2025 13:47 Ответить
Тисячі за комуналку не вистачить..
15.11.2025 13:47 Ответить
Если двое то должно хватить
15.11.2025 14:22 Ответить
Дива дивные происходить начали. Месяц назад начали постепенно подводить к тому, что придется тариф на электричество поднимать, а сейчас оказалось, что еще и снизить можно, да еще и деньги на зимнюю поддержку, оказывается, останутся
15.11.2025 13:37 Ответить
Де кошти на фламінго,козел? А на КАБи?
15.11.2025 13:40 Ответить
Є тільки тисяча яку забрали від малозабезпечених, лями доларів пішли всі в москву, так що ото так , а ви дурні збирайте всяких стерненкам і притулам на котеджі
15.11.2025 13:42 Ответить
Рейтинг треба піднімати.Мудило,можна все для ЗСУ,інвестиції окупляться.Для тебе з Єрмаком святого нема,вам,крадіям хочеться бути гарними перед лєкторатом
15.11.2025 13:41 Ответить
Зараз неможливо зареєструватися в Дії - помилка.
Мабуть комік пожартував
15.11.2025 13:42 Ответить
#JeSuisТисяча
15.11.2025 13:42 Ответить
грошей на ракети, ядерну зброю немає, а на це - є. дивна зе-арифметика
15.11.2025 13:43 Ответить
Кошти на популізм є, ми їх дістанемо з ваших податків.
15.11.2025 13:47 Ответить
І на зимову підтриму, і на кешбеки, і на УЗ-3000 чогось кошти є, а на збільшення виплат військовим - нема.

Минулої зими на зимову підтримку потратили 15 мільярдів гривень! За ці гроші можна було організувати виплати за оформлення контракту в розмірі 150 000 грн для 100 000 добровольців!
15.11.2025 13:53 Ответить
15.11.2025 13:54 Ответить
Кошти на зимову підтримку є
----------------------------------------------------
А где и что они будут делать эти 10 дней?
Прокручиваться в банке очередного друга Зеленского?
15.11.2025 13:54 Ответить
***** БРЕХЛИВА ВОРЮГА
15.11.2025 13:58 Ответить
Надрукує папірців.
Насрати на курс та інфляцію.
15.11.2025 14:08 Ответить
Тисяча гривен то справжнє піклування про пересічних українців, її легко нести, це не мільйон доларів у торбі.
15.11.2025 14:21 Ответить
 
 