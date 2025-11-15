Кошти на зимову підтримку є, вони надійдуть через 10 днів після заявки, - Зеленський
Сьогодні, 15 листопада, вже стартувала програма зимової підтримки населення. За перші 2 години отримано вже пів мільйона заявок.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Як витратити кошти?
За словами, Зеленського, кошти можна буде витратити до червня наступного року на оплату "комуналки", ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію.
Кошти надійдуть через 10 днів після заявки
"Головне - оформити заявку через "Дію" або Укрпошту і зробити це до Різдва, до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки. Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо", - резюмує Зеленський.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.
"Люди добрі, ми бійці такого то підрозділу. Допоможіть, будь ласка, з джипом для логістики на нуль, автомайстернями і т.д."
Дорослі дядьки, Воїни !!!! мусять випрошувати копійчину як старці під церквою.
ганьба нам, українцям !
ганьба що маємо таку так звану "владу" ЗЄльоних, при якій Військо є голодранцями на подачках !
скільки ми ще маємо терпіти ЗЄльону ганьбу ?
Просто якийсь ФСБешник кабель у серверній зачепив копитом.
Малюк з шмигалем і керівниками нацПолу та УДО, нервово гризуть нігті???
Якщо двоє - то на комуналку у хрущобі вистачить. Якщо рахувати опалення й електрику.
Мабуть комік пожартував
Гадаю, більшість думає саме таким чином.
Минулої зими на зимову підтримку потратили 15 мільярдів гривень! За ці гроші можна було організувати виплати за оформлення контракту в розмірі 150 000 грн для 100 000 добровольців!
А где и что они будут делать эти 10 дней?
Прокручиваться в банке очередного друга Зеленского?
Насрати на курс та інфляцію.
Відразу думка: а як народ?
І ікра не лізе в горло,
І компот не ллється в рот!
Людина "переживає та піклується"....а нам все не так.))
На РЕБи, дрони, авто, шини та інше постійно потрібно, постійно нехватка.
А на ху......ню кошти є.