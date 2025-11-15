УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11694 відвідувача онлайн
Новини Зимова підтримка від уряду
2 113 48

Кошти на зимову підтримку є, вони надійдуть через 10 днів після заявки, - Зеленський

тисяча від Зеленського

Сьогодні, 15 листопада, вже стартувала програма зимової підтримки населення. За перші 2 години отримано вже пів  мільйона заявок.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як витратити кошти?

За словами, Зеленського, кошти можна буде витратити до червня наступного року на оплату "комуналки", ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію.

Також читайте: У "Дії" тимчасовий збій через "Зимову підтримку"

Кошти надійдуть через 10 днів після заявки

"Головне - оформити заявку через "Дію" або Укрпошту і зробити це до Різдва, до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки. Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо", - резюмує Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.

Також читайте: "Тисячу Зеленського" профінансують за рахунок коштів для дітей та малозабезпечених: Свириденко підписала постанову

Автор: 

виплати (1300) Зеленський Володимир (27864)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
ZеГнида кидає кістку зебілам ...
показати весь коментар
15.11.2025 13:30 Відповісти
+26
На дроны нет. А на всякую херню - есть...
показати весь коментар
15.11.2025 13:29 Відповісти
+24
ЗАТКНИ ПИСОК взагалі за кошти. Взагалі зелених треба в пожиттєве рабство здати відробляти і то мало буде
показати весь коментар
15.11.2025 13:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На дроны нет. А на всякую херню - есть...
показати весь коментар
15.11.2025 13:29 Відповісти
на дрони немає - "дєнєх нєт, но ви на позиціях дєржитєсь"

.
показати весь коментар
15.11.2025 14:50 Відповісти
як тільки заходиш в інтернет, одразу навалюється "реклама":

"Люди добрі, ми бійці такого то підрозділу. Допоможіть, будь ласка, з джипом для логістики на нуль, автомайстернями і т.д."
Дорослі дядьки, Воїни !!!! мусять випрошувати копійчину як старці під церквою.

ганьба нам, українцям !
ганьба що маємо таку так звану "владу" ЗЄльоних, при якій Військо є голодранцями на подачках !

скільки ми ще маємо терпіти ЗЄльону ганьбу ?

.
показати весь коментар
15.11.2025 15:15 Відповісти
ZеГнида кидає кістку зебілам ...
показати весь коментар
15.11.2025 13:30 Відповісти
ЗАТКНИ ПИСОК взагалі за кошти. Взагалі зелених треба в пожиттєве рабство здати відробляти і то мало буде
показати весь коментар
15.11.2025 13:31 Відповісти
Запиту в суспільстві на цю тисячу нема, але цей дебіл вперто її впарює
показати весь коментар
15.11.2025 13:31 Відповісти
дія "лягла" - а Ви кажете, що запитів нема
є....
показати весь коментар
15.11.2025 13:35 Відповісти
Це в перший раз "Дія" лагає(лягає)?
Просто якийсь ФСБешник кабель у серверній зачепив копитом.
показати весь коментар
15.11.2025 14:35 Відповісти
Перетнути безпроблемно вночі, мінімум три блок-пости (від Києва до Західного Кордону) під час дії в Україні КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ, це підтверджує про чітко зформоване та організоване, злочинне формування з чітко ієрархічною схемою!! Деркачівських агентів, як друзів зеленського, державні службовці, забезпечили усими необхідними перепустками, як свого часу і бакая, з ДУС кучмарика!!
Малюк з шмигалем і керівниками нацПолу та УДО, нервово гризуть нігті???
показати весь коментар
15.11.2025 13:31 Відповісти
На нафіг оця сцяна тисяча від тебе зелений корупціонер, краще додай солдатам в окопах або дрони, і то було би краще, чесно наче це якийсь пункт в Оманському договорняку з пуйлом і він його виконує...за три роки від тебе особисто нічого не було ні одного дрона ні однієї машини на фронт.
показати весь коментар
15.11.2025 13:32 Відповісти
Та не від блазня, своїх і 10 шекелів не дасть, з держбюджету, яких так не хватає на фронті
показати весь коментар
15.11.2025 13:59 Відповісти
Ага почти.

показати весь коментар
15.11.2025 13:32 Відповісти
Яка у біса тисяча зЄжаби? Це людські гроші, гроші західних платників податків, які вони позичили на фронт, а зЄжаба ними розпоряджається для піару серед макак жадних до халяви
показати весь коментар
15.11.2025 14:04 Відповісти
Пішла жара
показати весь коментар
15.11.2025 13:32 Відповісти
Я візьму собі косарь. Це буде плата за інет на 4 місяця. Чи краще хай ці гроші вкраде міндіч, чи чернишов. Жду-нє-до-ждусь коли на чисту воду виведуть афериста сміялнського
показати весь коментар
15.11.2025 13:44 Відповісти
Де твій міндич, крадій неголений?
показати весь коментар
15.11.2025 13:33 Відповісти
Він не 1000 роздає,він роздає життя,яке можна було врятувати,купуючи на ці гроші зброю для захисту громадян України.Порахуйте,скільки воно вбило українців заради рейтингу.Скільки тисяч українців вбило воно заради міндічей,чернишових.Воно-вбивця!
показати весь коментар
15.11.2025 13:34 Відповісти
Возьми 1000 и задонать армии, в чем проблема ? А пенсионерам хоть комуналка будет на месяц
показати весь коментар
15.11.2025 13:41 Відповісти
так зробить лише меншість, а більшість грошей буде викинута на інші потреби, при цьому ракет як не було, так і не буде.
показати весь коментар
15.11.2025 13:47 Відповісти
Тисячі за комуналку не вистачить..
показати весь коментар
15.11.2025 13:47 Відповісти
Если двое то должно хватить
показати весь коментар
15.11.2025 14:22 Відповісти
А якщо один? То що?

Якщо двоє - то на комуналку у хрущобі вистачить. Якщо рахувати опалення й електрику.
показати весь коментар
15.11.2025 14:59 Відповісти
Дива дивные происходить начали. Месяц назад начали постепенно подводить к тому, что придется тариф на электричество поднимать, а сейчас оказалось, что еще и снизить можно, да еще и деньги на зимнюю поддержку, оказывается, останутся
показати весь коментар
15.11.2025 13:37 Відповісти
Де кошти на фламінго,козел? А на КАБи?
показати весь коментар
15.11.2025 13:40 Відповісти
Є тільки тисяча яку забрали від малозабезпечених, лями доларів пішли всі в москву, так що ото так , а ви дурні збирайте всяких стерненкам і притулам на котеджі
показати весь коментар
15.11.2025 13:42 Відповісти
Рейтинг треба піднімати.Мудило,можна все для ЗСУ,інвестиції окупляться.Для тебе з Єрмаком святого нема,вам,крадіям хочеться бути гарними перед лєкторатом
показати весь коментар
15.11.2025 13:41 Відповісти
Зараз неможливо зареєструватися в Дії - помилка.
Мабуть комік пожартував
показати весь коментар
15.11.2025 13:42 Відповісти
Ні-це півмільйона дебілів купились на подачку-якщо є дія то є або смартфон або айфон-алеж шара від )І(опи -ні щоб як анонімний нідерландець подарував ГУР 350 тис євро-тут....https://hronikers.com/2025/11/15/anonimnyy-blahodiynyk-z-***********-peredav-ukrainskym-rozvidnykam-paket-dopomohy-na-350-tys-ievro-pro-shcho-ydetsia/
показати весь коментар
15.11.2025 15:14 Відповісти
Не сприймайте все так різко. Якщо людина отримує тисячу - це не значить, що вона купилася - вона тільки повертає своє. Тому її це ні до чого не зобов'язує.
Гадаю, більшість думає саме таким чином.
показати весь коментар
15.11.2025 15:45 Відповісти
#JeSuisТисяча
показати весь коментар
15.11.2025 13:42 Відповісти
грошей на ракети, ядерну зброю немає, а на це - є. дивна зе-арифметика
показати весь коментар
15.11.2025 13:43 Відповісти
Кошти на популізм є, ми їх дістанемо з ваших податків.
показати весь коментар
15.11.2025 13:47 Відповісти
І на зимову підтриму, і на кешбеки, і на УЗ-3000 чогось кошти є, а на збільшення виплат військовим - нема.

Минулої зими на зимову підтримку потратили 15 мільярдів гривень! За ці гроші можна було організувати виплати за оформлення контракту в розмірі 150 000 грн для 100 000 добровольців!
показати весь коментар
15.11.2025 13:53 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2025 13:54 Відповісти
Кошти на зимову підтримку є
----------------------------------------------------
А где и что они будут делать эти 10 дней?
Прокручиваться в банке очередного друга Зеленского?
показати весь коментар
15.11.2025 13:54 Відповісти
***** БРЕХЛИВА ВОРЮГА
показати весь коментар
15.11.2025 13:58 Відповісти
Надрукує папірців.
Насрати на курс та інфляцію.
показати весь коментар
15.11.2025 14:08 Відповісти
Тисяча гривен то справжнє піклування про пересічних українців, її легко нести, це не мільйон доларів у торбі.
показати весь коментар
15.11.2025 14:21 Відповісти
Вранці мажу бутерброд -
Відразу думка: а як народ?
І ікра не лізе в горло,
І компот не ллється в рот!

Людина "переживає та піклується"....а нам все не так.))
показати весь коментар
15.11.2025 15:10 Відповісти
Отож-Юля має подати в суд за порушення авторських прав
показати весь коментар
15.11.2025 15:18 Відповісти
Я ще маю совість щоб брати цю подачку від зе-Лупи бо це гроші дітей і тих хто за межою бідності.
показати весь коментар
15.11.2025 16:10 Відповісти
Дайош патужність!
показати весь коментар
15.11.2025 17:09 Відповісти
На хєрню кошти є!!!!!
На РЕБи, дрони, авто, шини та інше постійно потрібно, постійно нехватка.
А на ху......ню кошти є.
показати весь коментар
15.11.2025 17:12 Відповісти
Геть тупорилого ішака!
показати весь коментар
15.11.2025 18:47 Відповісти
Він же на другий термін збирається
показати весь коментар
15.11.2025 20:30 Відповісти
1000 грн, це *****нна підтримка на всю зиму....
показати весь коментар
15.11.2025 20:29 Відповісти
Це ж треба.... гроші на 1000 - є, на кешбеки - є, на безкоштовну поїздку - є, а на перемогу - немає!
показати весь коментар
15.11.2025 20:33 Відповісти
 
 