Кошти на зимову підтримку є, вони надійдуть через 10 днів після заявки, - Зеленський

Сьогодні, 15 листопада, вже стартувала програма зимової підтримки населення. За перші 2 години отримано вже пів мільйона заявок.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Як витратити кошти?

За словами, Зеленського, кошти можна буде витратити до червня наступного року на оплату "комуналки", ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію.

Кошти надійдуть через 10 днів після заявки

"Головне - оформити заявку через "Дію" або Укрпошту і зробити це до Різдва, до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки. Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо", - резюмує Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.

