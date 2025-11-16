Українці вже подали понад 2,5 млн заявок у "Дії" на виплату зимовової допомоги, - Зеленський

Станом на ранок 16 листопада 2025 року подано понад 2,5 млн заявок у "Дії" від українців на отримання зимової підтримки.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Уряд забезпечить повне фінансування програми

"З них понад 300 тис. - заявки на дітей. Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки. Вже з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через Укрпошту. Уряд України забезпечить повне фінансування програми", - зазначив Зеленський.

Читайте: Железняк назвав "зимові виплати" популістичною роздачею коштів: 14 млрд грн - на підтримку рейтингу Зеленського

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.
  • Зеленський заявив, що гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

Також читайте: "Тисяча Зеленського": Українці подали понад 600 тисяч заявок за пів дня і "поклали" "Дію"

Топ коментарі
+37
Оманська Гнида підраховує кількість виборців

Оманський Підрахуй
16.11.2025 11:03 Відповісти
+28
шлунки а не українці
16.11.2025 11:03 Відповісти
+28
я й так задоначу. **** в дітей гроші забрали гандони зелені
16.11.2025 11:11 Відповісти
Можно задонатить на Дело!!
А то если все "принципиальные" не берут то ще-аокашня все средства выберет и людям не останется..
П.с. ну и "двушка на москву"... куда уж без этого
16.11.2025 12:41 Відповісти
Всі кричать грошей нема
А магазин зайдеш повні возики скуповують все підряд
Продажні не люди
16.11.2025 12:27 Відповісти
Угу. На тисячу возик можна зкупити)))
16.11.2025 13:54 Відповісти
А можно 3000 км в сторону Израиля?? Говорят, миндич воспользовался первым... Протестировали нову програму Потужзелента
16.11.2025 12:38 Відповісти
ПотужзеДента
16.11.2025 12:39 Відповісти
16.11.2025 12:42 Відповісти
на виплату зимовової допомоги міндичу,
бо замерзає в Ізраїлі- Зеленський
16.11.2025 12:45 Відповісти
Менше ніж 24 долара США - ******* підтримка!
Тісячу шістсот доларів, якій скотині було важко нести (до речі - рівно 16 кг купюр) - вистачило б на 68 тисяч отримувачів. Скажемо прямо - старців.
З наших податків.
16.11.2025 12:49 Відповісти
По всьому світу просити про допомогу, по всіх телеканалах військові просять, вдумайтесь військові просять!!!! на РЕБИ, дрони, техніку та інше а "ефективні менеджери" просирають міліарди.
16.11.2025 13:23 Відповісти
Скажу тобі більше друже...на ******** від зеленого піськограя вже не кажуть а ні слова правди..перевершили навіть соловйова зі скабеевою...але ж мудрий нарід все одно слухає оту дурь....у них в головах усе добре....але це ненадовго.....
16.11.2025 13:38 Відповісти
Як влада пишається цією "потужною тисячею". Краще б робила для людей так, щоб вони її не потребували, а не влаштовувати піар-акції, щоб підняти президентський рейтинг.
16.11.2025 13:47 Відповісти
краще беріть ці гроші, потім у вас, як і у мене буде зайвий донат на ЗСУ, питання є, питань нема?
16.11.2025 14:07 Відповісти
Перепис безпринципних нікчем триває...
16.11.2025 14:09 Відповісти
І чому тут радіє пан президент?
Він в курсі, що це не від гарного життя?
Він в курсі, що люди найбільше за все ПОТРЕБУТЬ ЗИМОВЛЇ ПІДТРИМКИ АРМІЇ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ!!!
16.11.2025 16:51 Відповісти
Потому что зеленский уничтожил Украину - все нищие. Скоро будет, как у него в сериале, что страна без людей.
16.11.2025 21:50 Відповісти
Dark
Власниками тисяч авт, якими забиті всі вулиці та подвір'я є також 'нищиє', чи як?
16.11.2025 22:35 Відповісти
за 1 000 грн пробачити 100 000 000+ вкрадених доларів
(і це тільки останнє що всплило, само собою там на порядки більше)
вражаюча відсутність самоповаги
16.11.2025 22:11 Відповісти
