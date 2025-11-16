Українці вже подали понад 2,5 млн заявок у "Дії" на виплату зимовової допомоги, - Зеленський

Станом на ранок 16 листопада 2025 року подано понад 2,5 млн заявок у "Дії" від українців на отримання зимової підтримки.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Уряд забезпечить повне фінансування програми

"З них понад 300 тис. - заявки на дітей. Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки. Вже з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через Укрпошту. Уряд України забезпечить повне фінансування програми", - зазначив Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.

Зеленський заявив, що гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

