Украинцы уже подали более 2,5 млн заявок в "Дії" на выплату зимней помощи, - Зеленский

тысяча от Зеленского

По состоянию на утро 16 ноября 2025 года подано более 2,5 млн заявок в "Дії" от украинцев на получение зимней поддержки.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Правительство обеспечит полное финансирование программы

"Из них более 300 тыс. - заявки на детей. Темп и объем подачи заявок четко свидетельствуют о своевременности и необходимости такой программы поддержки. Уже со вторника полностью заработает возможность подавать заявки также через Укрпочту. Правительство Украины обеспечит полное финансирование программы", - отметил Зеленский.

Читайте: Железняк назвал "зимние выплаты" популистской раздачей средств: 14 млрд грн - на поддержку рейтинга Зеленского

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.
  • Зеленский заявил, что деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" временный сбой из-за "Зимней поддержки"

выплаты (719) Зеленский Владимир (22610)
+16
Оманська Гнида підраховує кількість виборців

Оманський Підрахуй
16.11.2025 11:03
+13
шлунки а не українці
16.11.2025 11:03
+10
я й так задоначу. **** в дітей гроші забрали гандони зелені
16.11.2025 11:11
Хм. Краще взяти й задонатити ту тищу, ніж не взяти. Зелені все одне відзвітують - що всі взяли, а залишок заоманять.
16.11.2025 11:09
я й так задоначу. **** в дітей гроші забрали гандони зелені
16.11.2025 11:11
Я теж й так доначу. Але - тут така хєрня, дітям ті гроші вони не віддадуть - 100%. Й самі стирять всі залишки. Буде як з підрахунком 73%.
16.11.2025 11:14
А, є ж нормальні дитячі фонди, чи дитбудинки. Можна туди гроші направити - призначення платежу - повертаю іудину тисячу. Якось так.
16.11.2025 11:17
я вам свою точку зору сказав.
16.11.2025 11:19
Обмінялись думками..цивілізовано. Без мордобою))))
16.11.2025 11:23
я Вас прошу.... зєля таким чином рахує громадян щоб при голосуванні знати скільки собі дописати .
16.11.2025 11:25
а в дитфондах чи дитбудинках зелених міндичів нема і все дістається дітям? от в чому проблема!
16.11.2025 11:22
Прикиньте. Є такі. Вони не просто гроші вимагають. На свята - новий рік, Миколая, Різдво, день народження дітей викладають їх мрії. Що дитинка хоче. Обираєш дитинку й гроші куратору перекидаєш. На виконання мрії. З одним моїм таким подарунком навіть прикольна ситуація була.

Дівча куклу забажала..в сім'ї ситуація не айс зовсім була, бабуся малу виховувала. Я гроші перекинула, мені відповідь - фотозвіт вручення надішлю. Через кілька днів звонить кураторка - істерика, ту мрію поза фондом здійснила інша людина й як повернути гроші. Закінчилось тим, що я трохи докинула грошей й дитинчу купили стілець рожевий комп'ютерний)) а на залишок місцевий столяр зробив стіл. Дівчу до школи у перший клас треба було))

Тому просто виконуцте чиюсь конкретну мрію, якщо не маєте довіри фондам
16.11.2025 11:33
я й мав це на увазі - можна тільки прямим зв'язком, напряму в руки конкретній особі. в решті випадків - завжди багато прилипає на спітнілі від хвилювання руки берущі.
16.11.2025 11:40
Все одно, там через фонд було якийсь..в мене багато позитиву від людей, які реально допомагають діткам.

Один негативний був тільки на прикінці 90х. Речі сина віддати хотіла..у будинок малютки. Речі гарні, дороги. Була послана. Плюнула й продала через Авізо)))
16.11.2025 11:49
Хто взяв, той співучастник складнощів.
Потім вам скажуть, що не було грошей на фортифікації, забезпечення зсу, захист енеогосистеми, бо всі гроші пішли на зимову "допомогу".
Потім не плачте, чому так все погано.
Галущенко он теж думав, краще він забере гроші, ніж витрати їх на побудову захисту, яку потім розбомлять.
Рухаєтеся шляхом саиоліквідації.
16.11.2025 11:32
А хто не взяв - той співучасник зелених. Вище перечитайте, плз, я написала що з ними робити.

Бе зеля вкраде полюбасу.
16.11.2025 11:36
він їх вже фактично вкрав і застосував для самореклами.
Всі хто візьме, цю крадіжку легалізує.
Дурнувата логіка, брати крадене у крадія, бо якщо не взяти, воно залишить у крадія.
16.11.2025 11:46
Дурнувата логіка - не взяти у крадія й використати на добро, а дати крадію все вкрасти.
16.11.2025 11:50
Чмо сподівається, що то якось поможе мудаку втриматись при владі.
16.11.2025 11:04
Підрахуй за тебе вони не проголосують (ну крім повністю відбитих) цю тисячу запихни собі до заду, кінчене! Краще б зсу допоміг би.
16.11.2025 11:05
Подачка від Зелі
16.11.2025 11:06
Чому радієш, гнида , тому що бидла багато в Україні , бо більшість патріотів ти просто повбивав у дурних контратаках посадок та у котлах
16.11.2025 11:06
у давнину Царь їхав через нарід та по його дорозі кидали гроші, але зараз є можлвість роздати гроші через Дію

навіть не здивуюсь що це придумав Дерьмак...
16.11.2025 11:06 Ответить
не здивуюсь, якщо незабаром буде заснована найвища офісна нагорода України "орден святого дєрьмака самозванного", яку за номером 1 отримає сам зєлічка!
16.11.2025 11:25
тобто?
посполиті, забирають свої гроші у зе!мародера?
а, оце гундосе зе!падло приписує собі у заслуги?

вже на наступний день, після відміни військового стану, ота сіра будівля на банковій буде палати!!!!!
будь який мєнт, що вийде стримувати народний гнів, буде затоптаний!
16.11.2025 11:08
Та не буде.
16.11.2025 11:10
буде буде.
16.11.2025 11:17
Будівлю тілтки не паліть - дорого відновлювати встане. Там тільки двері дофіга коштують.
16.11.2025 11:19
що робити?
тягти гнид до хрещатика, розвішувати?
то, каштани не винні!
16.11.2025 11:27
Да шо ви до каштанів придовбались??!! Вам ліхтарів не вистачає?
16.11.2025 11:52
ну...
там, ліворуч лютеранська церква маленька та ліцей.
праворуч, ото нормально, гастінніца москва. пам'ятник лєніна.
16.11.2025 12:00
Можна ще у фонтанах топити..
16.11.2025 12:02
Один хер не буду встановлювати дію для ослів.
16.11.2025 11:08
а знаєте, що цікаво?
всі, всі до одного буржуї, дрочать на дію, на банківську обслугу в україні.
всі, до одного буржуї що мають намахані айфони, але не мають переказ грошей в лічені секунди, або витяг будь яких документів в лічені секунди!
16.11.2025 11:12
Як вони подали якщо дія лягає час від часу?
16.11.2025 11:08
Ось така вона, турбота Ze за сирот. Відібрав у сирот - віддав *********.
Де таій співучасник, Міндіч, **** турботлива?
16.11.2025 11:09
крихти ,які падають із столу роду Юди, смачні для співучасників знищення України...
16.11.2025 11:09
16.11.2025 11:10
там же фінал епічний!
мультик, саме, про голобородька......
16.11.2025 11:14
підсвідомим символом гімна являєтся золото (золоті унітази походять звідси ж) всі казки просто культурно оцензурені. без цензури - все подібне золото по завершенню, перетворюється знову ж в гімно, а не в глиняні черепки (хоча глина це теж культурна символіка. є такий вираз "курси ліпки гімна з глини" , а у паета революції - "роясь в окамєнєвшем говне" ) ))
16.11.2025 11:34
на жаль!
ломбарди золото беруть дуже.
гімно не беруть.
чому?
не зрозуміло....
16.11.2025 11:40
16.11.2025 11:33
14млрд коту під хвіст
16.11.2025 11:16
ні..зеленим на офшори. Тому беріть ту тисячу й задонатьте на військо/дітей/поранених.
16.11.2025 11:54
Хоче відкупитися від пограбованих малою часткою іхних ж грошей.
Схоже багато хто з "пограбованих" цього не розуміє.
16.11.2025 11:17
А ЧОМУ УРЯД НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВСІ ПРОГРАМИ ПО ЗСУ??? Більше того--він їх САБОТУЄ, Найверховніший---це твої обовязки.
16.11.2025 11:18
Принципово---не маю "дію"
16.11.2025 11:20
В дії з'явився єДокумент. Боюсь, поставити винудять. Бо там кюар код для патрулів..
16.11.2025 11:55
Курение сигарет вредная привычка... стоимость бонда одной пачки на 25 сигарет -150 гривен... это помощь в 1000 гривен, в 6 пачек с хвостиком сигарет? И это уровень Президента, говорить о своевременности такой помощи?
Доведена страна до полной нищеты, миллионы за не то что чертой бедности, а за гранью вообще существования. Война всё спишет... но началось то не с войны доведения страны до нищенства, и подавляющего большинства граждан... Ещё с популизма на короновирусе, когда подонок степанов (экс министр здравоохранения) с командой всех остальных "управленцев" начали уничтожать экономику и всю страну в целом
16.11.2025 11:22
Міндіч також подав заявку чи йому вже і так достатньо?
16.11.2025 11:24
Пархатий наї%ав з літньою тисячею, так і буде з зимовою тисячею
16.11.2025 11:28
Не хочеш поділитися новинами з доповіді Малюка про "двушку на маскву"?
16.11.2025 11:33
А щоб ти,падло, здох зі своєю допомогою!
16.11.2025 11:38
Країна недолюдей які за 25 $ готові на все ......я не про пенсіонерів і інвалідів.
16.11.2025 11:38
Мати треба совість та честь щоб взяти цю тисячу зе-Лупи яку забрали в сиріт та інвалідів. Жив і живу без подачок цього огидного преза пейсатого.
16.11.2025 11:50
Це дно.
16.11.2025 11:56
Й цим даєте йому красти. Могли б взяти й задонатити.
16.11.2025 11:57
Ви є співучасником злочину!
16.11.2025 12:04
******* популіст
16.11.2025 12:08
 
 