Украинцы уже подали более 2,5 млн заявок в "Дії" на выплату зимней помощи, - Зеленский
По состоянию на утро 16 ноября 2025 года подано более 2,5 млн заявок в "Дії" от украинцев на получение зимней поддержки.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Правительство обеспечит полное финансирование программы
"Из них более 300 тыс. - заявки на детей. Темп и объем подачи заявок четко свидетельствуют о своевременности и необходимости такой программы поддержки. Уже со вторника полностью заработает возможность подавать заявки также через Укрпочту. Правительство Украины обеспечит полное финансирование программы", - отметил Зеленский.
Что предшествовало?
Оманський Підрахуй
Дівча куклу забажала..в сім'ї ситуація не айс зовсім була, бабуся малу виховувала. Я гроші перекинула, мені відповідь - фотозвіт вручення надішлю. Через кілька днів звонить кураторка - істерика, ту мрію поза фондом здійснила інша людина й як повернути гроші. Закінчилось тим, що я трохи докинула грошей й дитинчу купили стілець рожевий комп'ютерний)) а на залишок місцевий столяр зробив стіл. Дівчу до школи у перший клас треба було))
Тому просто виконуцте чиюсь конкретну мрію, якщо не маєте довіри фондам
Один негативний був тільки на прикінці 90х. Речі сина віддати хотіла..у будинок малютки. Речі гарні, дороги. Була послана. Плюнула й продала через Авізо)))
Потім вам скажуть, що не було грошей на фортифікації, забезпечення зсу, захист енеогосистеми, бо всі гроші пішли на зимову "допомогу".
Потім не плачте, чому так все погано.
Галущенко он теж думав, краще він забере гроші, ніж витрати їх на побудову захисту, яку потім розбомлять.
Рухаєтеся шляхом саиоліквідації.
Бе зеля вкраде полюбасу.
Всі хто візьме, цю крадіжку легалізує.
Дурнувата логіка, брати крадене у крадія, бо якщо не взяти, воно залишить у крадія.
навіть не здивуюсь що це придумав Дерьмак...
посполиті, забирають свої гроші у зе!мародера?
а, оце гундосе зе!падло приписує собі у заслуги?
вже на наступний день, після відміни військового стану, ота сіра будівля на банковій буде палати!!!!!
будь який мєнт, що вийде стримувати народний гнів, буде затоптаний!
тягти гнид до хрещатика, розвішувати?
то, каштани не винні!
там, ліворуч лютеранська церква маленька та ліцей.
праворуч, ото нормально, гастінніца москва. пам'ятник лєніна.
всі, всі до одного буржуї, дрочать на дію, на банківську обслугу в україні.
всі, до одного буржуї що мають намахані айфони, але не мають переказ грошей в лічені секунди, або витяг будь яких документів в лічені секунди!
Де таій співучасник, Міндіч, **** турботлива?
мультик, саме, про голобородька......
ломбарди золото беруть дуже.
гімно не беруть.
чому?
не зрозуміло....
Схоже багато хто з "пограбованих" цього не розуміє.
Доведена страна до полной нищеты, миллионы за не то что чертой бедности, а за гранью вообще существования. Война всё спишет... но началось то не с войны доведения страны до нищенства, и подавляющего большинства граждан... Ещё с популизма на короновирусе, когда подонок степанов (экс министр здравоохранения) с командой всех остальных "управленцев" начали уничтожать экономику и всю страну в целом