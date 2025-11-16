Украинцы уже подали более 2,5 млн заявок в "Дії" на выплату зимней помощи, - Зеленский

По состоянию на утро 16 ноября 2025 года подано более 2,5 млн заявок в "Дії" от украинцев на получение зимней поддержки.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Правительство обеспечит полное финансирование программы

"Из них более 300 тыс. - заявки на детей. Темп и объем подачи заявок четко свидетельствуют о своевременности и необходимости такой программы поддержки. Уже со вторника полностью заработает возможность подавать заявки также через Укрпочту. Правительство Украины обеспечит полное финансирование программы", - отметил Зеленский.

Читайте: Железняк назвал "зимние выплаты" популистской раздачей средств: 14 млрд грн - на поддержку рейтинга Зеленского

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.

Зеленский заявил, что деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" временный сбой из-за "Зимней поддержки"