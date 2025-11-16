РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10360 посетителей онлайн
Новости Зимняя поддержка от правительства
1 662 42

Лишь 1 млрд грн, потраченный на "тысячу Зеленского", мог бы обеспечить дополнительно по 7,5 млн грн на нужды каждой бригады, - военная Микитенко

1 млрд грн — это по 7,5 млн грн на каждую из 130 боевых бригад

15 ноября - в первый день запуска программы "Зимняя поддержка" заявку на получение 1000 гривен от государства подали около 1 млн украинцев - это 1 миллиард гривен из бюджета. При этом миллиард разделенный между 130 боевыми бригадами - это по 7,5 миллионов на каждую.

Такие подсчеты озвучила военнослужащая ВСУ Юлия Микитенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"И к цифрам. На анонсированные президентом очередные 1000 грн уже подали около 1 млн украинцев (по состоянию на вчера, уверена, что эта цифра растет). Это 1 000 000 000 (1 млрд, если у вас, как и у меня, плохо с цифрами, которые больше миллиона). Сейчас у нас официально около 130 боевых бригад. Миллиард разделенный между 130 боевыми бригадами - это по 7,5 миллионов на каждую. 7,5 миллионов на бригаду - это 1 неполный комплекс хорошего БПЛА разведчика (типа "Шарка") или 37 ночных Matrice (которых всегда катастрофически не хватает), или 18 НРК (взяла среднюю стоимость нрк за 400к). Что можно сейчас купить существенного на 1000 грн? 3 книги. Продуктов на одного человека на неделю-две. Даже зимнюю коммуналку не покроет. Без выводов. Просто цифры", - написала военнослужащая.

Читайте также: Железняк назвал "зимние выплаты" популистской раздачей средств: 14 млрд грн - на поддержку рейтинга Зеленского

Микитенко

Программа "Зимняя поддержка"

  • Ранее сообщалось о том, что Кабмин планирует выдать каждому украинцу по 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", сократив расходы на программы социальной защиты детей и поддержку малообеспеченных семей.
  • С 15 ноября все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.

Читайте также: Украинцы уже подали более 2,5 млн заявок в "Дії" на выплату зимней помощи, - Зеленский

Автор: 

деньги (949) расходы (153) военнослужащие (6406)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
так зєлі перемога і не потрібна.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:07 Ответить
+17
Типова операція зелупнів для відмивання дєньог «нічого не знаючого» зеленського, з 2019 року!?!?
показать весь комментарий
16.11.2025 19:10 Ответить
+16
Зеленский це вирок ВСУ , Зеленський це вирок Україні , Зеленський це вирок усім нам. Той хто це не розуміє або зовсім дурний , або розуміє , але чекає кацапію.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так зєлі перемога і не потрібна.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:07 Ответить
потрібна, тільки не України
показать весь комментарий
16.11.2025 19:09 Ответить
Геть зрадника і мародера, здохни Zeлайно - Військові молять гроші на пікапи і дрони
показать весь комментарий
16.11.2025 19:37 Ответить
Типова операція зелупнів для відмивання дєньог «нічого не знаючого» зеленського, з 2019 року!?!?
показать весь комментарий
16.11.2025 19:10 Ответить
Нє, рейтинги наше фсьо! Ми на війні просто наживаємось і звинувачуємо в цьому Порошенка.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:10 Ответить
Саме так. Це піар співучасника Міндіча Zе на крові та за рахунок життів солдат.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:12 Ответить
ЗЕ Зрада !

ми можемо мати ЗЄлєнського, але втратити Україну !

вибір за вами, українці

.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:12 Ответить
Зеленский це вирок ВСУ , Зеленський це вирок Україні , Зеленський це вирок усім нам. Той хто це не розуміє або зовсім дурний , або розуміє , але чекає кацапію.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:13 Ответить
тьфу, пілять! захід дивиться і не розуміє навіщо Україні гроші давать, коли їх роздають всім кому хочеться
показать весь комментарий
16.11.2025 19:14 Ответить
Він краще тисячу порве чи нею підітреться чим віддасть на зсу, це головний ворог України!
показать весь комментарий
16.11.2025 19:14 Ответить
Якби кожен з тих, хто отримав цю нещасну тисячу переказав би її на потреби ЗСУ, то можна було б цю дурість виправити. Аде ж тут всі ******* халяву. Ну от і витрачають на себе коханих.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:15 Ответить
дурість влади виправляють штиком та прикладом по і..палу !!!!

давно пора б вже зрозуміти !
не малі діти

.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:24 Ответить
Их можно перевести армии
Но только на те фирмы ,которые крышуются ОФИСОМ ПРЕЗИДЕНТА
К примеру , нельзя их перевести на Фонд Юрия Бутусова
Вы кому доверите свои деньги?
Президенту Зеленскому или воюющему журналисту Бутусову?
показать весь комментарий
16.11.2025 19:33 Ответить
Населення влаштовує такий перебіг подій.Я давно писав,що більшість населення України безнадійні дебіли.І чим далі,це становиться все очевидніше.Ніякої самоповаги,хто взяв тисячу з рук зрадника.Ніщо та 1000 не вирішить.Тупі вилупки.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:15 Ответить
Андрій Карпов проводить стріми де показує цих деб...лів.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:18 Ответить
саме тому демократія і не працює в Україні, але довбні продовжують на неї молитися
показать весь комментарий
16.11.2025 19:25 Ответить
ЗЕбіл відмиває гріхи друзів,кумів.Рейтинг нижче плінтуса тому треба завоювати любов виборця.Якби був нормальний лідер країни то включив режим жорсткої економії і всі гроші на оборону,на підтримку ЗСУ,Нацгвардії,ДПСУ.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:16 Ответить
Якби був нормальний нарід,ішак би сидів в тюрьмі або висів на дереві.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:17 Ответить
І ця Оманська гнида зробила так, що цю тисячу не витратиш на ЗСУ.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:17 Ответить
соромно дивитись в інтернеті "рекламу" від бригад, коли наші Воїни як старці перед церквою благають:

"люди добрі, нам не потрібен джип для логістики (автомайстерня, дрони і т.д.)"

мало того, що вони кладуть своє життя та здоровья, але мають ще благати про елементарну допомогу від звичайних громадян, бо від ЗЄлі чути одвічне:

"Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги"
Джерело: https://censor.net/ua/n3317208

давати по тисячі, мутити з кеш-беками енергетикою і т.д. і т.п.

.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:21 Ответить
Готується планомірна здача України в руки рашистів , при участі зеленського і ко.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:21 Ответить
Воно розуміє, що при будь-якій ситуації окрім капітуляції України - його і його бариг кинуть за грати. А от коли він буде найпотужнішим президентом у вигнанні, то хто в захопленій Україні буде розслідувати багатомільярдні розкрадання?
показать весь комментарий
16.11.2025 19:31 Ответить
А 100 миллионов долларов с записей Миндича выходит хватило бы выделить по 30 млн. гривен на каждую бригаду
показать весь комментарий
16.11.2025 19:21 Ответить
ОЗУ проти ЗСУ.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:22 Ответить
Ця гребаний тисяча нікого не спасе і дають її всім підряд - і бабусі, і мільйонеру, і переселенцям. Логіки - нуль! Популізм та гречкосійство. Ця тисяча не поможе і тим хто розраховує такими подачками купити прихильнисть людей. А за фронт, бригади ніхто і не думає. Хіба знайшли можливість підняти виплати військовим в бюджеті? Ні! 3000 км железнодорожньої дурні, 1000 зимової підтримки, підйом з/п вчителям і не тільки. В нас війна чи може вибори на носі?
показать весь комментарий
16.11.2025 19:23 Ответить
бабусі НЕ дають, бо в неї кнопочний баба-фон і НЕмає Дії

.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:27 Ответить
Можно получить на Укрпочте
Но для этого бабусям надо прийти и подать заявку
А потом снова прийти - чтобы получить
А если тревога ?
А если нет света?
показать весь комментарий
16.11.2025 19:57 Ответить
Володимир Олександрович завжди знайде кошти 💰 для піару себе коханого.

На першу виплату "1000 гривень від Зеленського" потратили гроші призначені для гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Цього разу, заради виплати "1000 Зеленського", зменшили видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей.

Наступного разу заберуть гроші виділені на лікування онкохворих.

Клав він на українців, як в золотий унітаз Міндіча.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:26 Ответить
Справа навіть не в тому що воно роздає гроші які мають йти на армію, а в тому що,хто буде це контролювати? Ось в кінці вони відзвітують ,що по 1000 отримало наприклад 10 мільйонів українців, це 10 мільярдів гривень. А хто це перевірить? А якщо цю подачку отримають тільки 5 мільйонів, то до яких міндічів потраплять 5 мільярдів які будуть тупо списані.
Це таке нагле розкрадання, що цього тільки сліпий або зеблан можете не бачити.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:27 Ответить
Вот поэтому надо всем и взять эту штуку. Никто же не мешает ее на ЗСУ задонатить
показать весь комментарий
16.11.2025 19:31 Ответить
Ну візьмуть не 5 а 8 мільйонів, так вони скажуть що взяли не 10 а 13 мільйонів. Чи ви думаєте , що вони так чи інакше не заберуть ті мільярди які запланували? Схеми міндічГея поки прикрили, так вони швидко задіяли перевірену тему.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:35 Ответить
Ну, то есть просто гордо никому не взять, типа, пусть подавятся?
показать весь комментарий
16.11.2025 19:37 Ответить
То єсть, набу і сап повинні взятись за цю схему в превсилюдно заявити що вони будуть слідкувати за цим, поки не було викрадено ще пару мільярдів з бюджету.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:41 Ответить
Программу уже открыли и деньги выделили. Их можно взять, или не взять. Я считаю, что лучше взять и, если конкретно Вам они погоду не делают, можно задонатить на ЗСУ
показать весь комментарий
16.11.2025 19:45 Ответить
В ішака інший, шкурний пріоритет - якби втриматись на плаву та оминути суху вербу.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:33 Ответить
Для цього запроданця військові лиш розхідний матеріал! Дебільний лохторат для нього все!
показать весь комментарий
16.11.2025 19:37 Ответить
а на Х...я??? нужно отупевших зелеДрочеров подмазывать, корыто под угрозой....а то что козломордые ползут, так нужно узнать, что Оно сдало в Омане....
показать весь комментарий
16.11.2025 19:37 Ответить
Долбойоби у "владних коридорах" відмініть ту хєрню поки ще можна.
Не час зараз розкидатись грошима та і не з своєї кишені ви виплачуєте.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:38 Ответить
Був вже один такий, що витрачав гроші на армію і виробництво ракет. Мудрому народу не сподобалось
показать весь комментарий
16.11.2025 19:41 Ответить
Здалося б спробувати хоча б петицію цьому президентику написати, щоб відмінити цю злочинну акцію і спрямувати гроші тим, кому дійсно потрібно.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:41 Ответить
Ніколи не забуду агітацію кремлівських пропагандонів-важковаговиків типу Жиріка, за зеленського проти Порошенка, навесні 2019 https://www.youtube.com/watch?v=cbGi-fr526A Зеленський це гарант зради, гарант мародерства та гарант поразки України. Україна не його держава, він рано чи пізно вчинить так само, як його друганя Міндіч та Цукерман - чкурне з України, якщо встигне. Українці не його народ, він все своє жалюгідне життя зневажав українців, принижував їх у своїх квартальних виступах, знецінював самоідентифікацію українців, дискредитував нашу незалежну державу. Зеленський це найуспішніший проект кремля за останні 30 років по знищенню української незалежної демократичної держави з метою 1. залишити політичним шляхом Україну в сфері впливу московії (як Бєларусь), 2. в разі неможливості виконання п.1, допомогти знищити українську незалежну демократичну державу з середини, максимально довго залишаючись при владі. І зараз ЗЕлідором та його кремлівським агентами виконується пункт 2. І виконується абсолютно успішно. Бо п.1 став нереалістичним вже наприкінці 2019-початку 2020, коли проти підписання зеленським 01.10.2019 формули путіна-Штайнмаєра про проведення так званих "виборів" в ОРДЛО, на протести під офіс реZEдента тоді вийшли ТИСЯЧІ ОБУРЕНИХ ГРОМАДЯН. Офісно-реZEдентська шобла боїться лише одного - народних протестів на вулицях, саме тому мусора заброньовані, бо потрібні для захисту влади ZEпокидька, хоча молоді, навчені поводженню зі зброєю та легко можуть замінити наших хлопців на фронті. Лише зміна влади на українську врятує Україну, все решта це імітація, яка вигілна кремлю, який просто чекає, коли ЗЕлені щурі зжеруть українську державу з середини, поки мудрий нарід покірно спостерігає, як пацюки з ОПи дожерають рештки демократії, парламертаризму, свободи слова, місцевого самоврядування, тобто того, що ЗАВЖДИ ВІДРІЗНЯЛО УКРАЇНУ ВІД московії, з якою зараз воюємо.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:44 Ответить
 
 