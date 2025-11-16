Лишь 1 млрд грн, потраченный на "тысячу Зеленского", мог бы обеспечить дополнительно по 7,5 млн грн на нужды каждой бригады, - военная Микитенко

15 ноября - в первый день запуска программы "Зимняя поддержка" заявку на получение 1000 гривен от государства подали около 1 млн украинцев - это 1 миллиард гривен из бюджета. При этом миллиард разделенный между 130 боевыми бригадами - это по 7,5 миллионов на каждую.

Такие подсчеты озвучила военнослужащая ВСУ Юлия Микитенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"И к цифрам. На анонсированные президентом очередные 1000 грн уже подали около 1 млн украинцев (по состоянию на вчера, уверена, что эта цифра растет). Это 1 000 000 000 (1 млрд, если у вас, как и у меня, плохо с цифрами, которые больше миллиона). Сейчас у нас официально около 130 боевых бригад. Миллиард разделенный между 130 боевыми бригадами - это по 7,5 миллионов на каждую. 7,5 миллионов на бригаду - это 1 неполный комплекс хорошего БПЛА разведчика (типа "Шарка") или 37 ночных Matrice (которых всегда катастрофически не хватает), или 18 НРК (взяла среднюю стоимость нрк за 400к). Что можно сейчас купить существенного на 1000 грн? 3 книги. Продуктов на одного человека на неделю-две. Даже зимнюю коммуналку не покроет. Без выводов. Просто цифры", - написала военнослужащая.

Программа "Зимняя поддержка"

Ранее сообщалось о том, что Кабмин планирует выдать каждому украинцу по 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", сократив расходы на программы социальной защиты детей и поддержку малообеспеченных семей.

С 15 ноября все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.

