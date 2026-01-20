Лубинец о нарушениях в РТЦК Белой Церкви: "Было время все исправить до скандала, который раскалывает страну пополам"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о системных нарушениях условий пребывания военнообязанных в Белоцерковском районном ТЦК и СП, которые были официально зафиксированы еще во время мониторингового визита 4 декабря 2025 года, но так и не устранены.

По его словам, в Белоцерковском районном ТЦК и СП военнообязанные находятся в антисанитарных условиях, без надлежащих спальных мест и гигиены.

Нарушения зафиксированы на видео, которые распространяются в соцсетях и вызывают общественный резонанс.

"Однако самый большой нонсенс в том, что у ТЦК и СП было время, чтобы исправить это до откровенного скандала, который раскалывает страну пополам и играет на руку врагу", - отмечает Лубинец.

После проверок – результата нет

Офис Омбудсмана еще 4 декабря 2025 года провел мониторинговый визит в ТЦК и официально зафиксировал проблемы. Руководству ТЦК и СП было указано привести условия пребывания военнообязанных в соответствие с постановлением Кабинета Министров №560 и директивой Генерального штаба. Закон прямо обязывает ТЦК и СП во взаимодействии с местными администрациями обеспечить надлежащие условия, отметил он.

На устранение нарушений было время и полномочия, но никаких результатов нет.

"И вот теперь — очередные видео в соцсетях, очередной общественный резонанс и очередной удар по единству внутри страны. И у меня только один вопрос: сколько можно? Офис Омбудсмана делает свою работу: фиксирует нарушения, направляет официальные письма, дает время на устранение пробелов. В ответ — молчание и бездействие.

Неужели каждую ситуацию нужно доводить до публичного взрыва?! Мы все понимаем: тема мобилизации — чувствительная. С одной стороны, очередные видео в соцсетях расколют страну и полезны только для врага. С другой стороны — только публичность приводит к конкретным результатам. Так почему сразу нельзя действовать и исправлять нарушения?" — пишет Лубинец.

Омбудсмен требует реакции Сухопутных войск и ОВА

Лубинец направил письма в командование Сухопутных войск ВСУ и Киевской ОВА с требованием немедленного реагирования и ответственности, а также конкретных решений и ответственности!

"Во время войны государство либо соблюдает закон и уважает человеческое достоинство, либо само подрывает то, что декларирует защищать!" - добавил он.

