Лубинец о нарушениях в РТЦК Белой Церкви: "Было время все исправить до скандала, который раскалывает страну пополам"
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о системных нарушениях условий пребывания военнообязанных в Белоцерковском районном ТЦК и СП, которые были официально зафиксированы еще во время мониторингового визита 4 декабря 2025 года, но так и не устранены.
Об этом он сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Белоцерковском районном ТЦК и СП военнообязанные находятся в антисанитарных условиях, без надлежащих спальных мест и гигиены.
Нарушения зафиксированы на видео, которые распространяются в соцсетях и вызывают общественный резонанс.
"Однако самый большой нонсенс в том, что у ТЦК и СП было время, чтобы исправить это до откровенного скандала, который раскалывает страну пополам и играет на руку врагу", - отмечает Лубинец.
После проверок – результата нет
Офис Омбудсмана еще 4 декабря 2025 года провел мониторинговый визит в ТЦК и официально зафиксировал проблемы. Руководству ТЦК и СП было указано привести условия пребывания военнообязанных в соответствие с постановлением Кабинета Министров №560 и директивой Генерального штаба. Закон прямо обязывает ТЦК и СП во взаимодействии с местными администрациями обеспечить надлежащие условия, отметил он.
На устранение нарушений было время и полномочия, но никаких результатов нет.
"И вот теперь — очередные видео в соцсетях, очередной общественный резонанс и очередной удар по единству внутри страны. И у меня только один вопрос: сколько можно? Офис Омбудсмана делает свою работу: фиксирует нарушения, направляет официальные письма, дает время на устранение пробелов. В ответ — молчание и бездействие.
Неужели каждую ситуацию нужно доводить до публичного взрыва?! Мы все понимаем: тема мобилизации — чувствительная. С одной стороны, очередные видео в соцсетях расколют страну и полезны только для врага. С другой стороны — только публичность приводит к конкретным результатам. Так почему сразу нельзя действовать и исправлять нарушения?" — пишет Лубинец.
Омбудсмен требует реакции Сухопутных войск и ОВА
Лубинец направил письма в командование Сухопутных войск ВСУ и Киевской ОВА с требованием немедленного реагирования и ответственности, а также конкретных решений и ответственности!
"Во время войны государство либо соблюдает закон и уважает человеческое достоинство, либо само подрывает то, что декларирует защищать!" - добавил он.
Ти відімкни ШІ і пиши людською мовою. Заодно і і ведмедчук на розводі 25 гарячих не випише
Фактично зізнався, що по всій країні незаконно облаштовані катівні
Ця сво..та Лубінець хоче, щоб ті що зараз на фронті там і залишилися. Воюють- то нехай і далі воюють, ми будемо піаритися перед пересічними.нам " зачтьоца".