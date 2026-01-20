Лубинец о нарушениях в РТЦК Белой Церкви: "Было время все исправить до скандала, который раскалывает страну пополам"

Содержание военнообязанных в Белоцерковском районном ТЦК и СП

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о системных нарушениях условий пребывания военнообязанных в Белоцерковском районном ТЦК и СП, которые были официально зафиксированы еще во время мониторингового визита 4 декабря 2025 года, но так и не устранены.

Об этом он сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По его словам, в Белоцерковском районном ТЦК и СП военнообязанные находятся в антисанитарных условиях, без надлежащих спальных мест и гигиены.

  • Нарушения зафиксированы на видео, которые распространяются в соцсетях и вызывают общественный резонанс.

"Однако самый большой нонсенс в том, что у ТЦК и СП было время, чтобы исправить это до откровенного скандала, который раскалывает страну пополам и играет на руку врагу", - отмечает Лубинец.

После проверок – результата нет

 Офис Омбудсмана еще 4 декабря 2025 года провел мониторинговый визит в ТЦК и официально зафиксировал проблемы. Руководству ТЦК и СП было указано привести условия пребывания военнообязанных в соответствие с постановлением Кабинета Министров №560 и директивой Генерального штаба. Закон прямо обязывает ТЦК и СП во взаимодействии с местными администрациями обеспечить надлежащие условия, отметил он.

На устранение нарушений было время и полномочия, но никаких результатов нет.

"И вот теперь — очередные видео в соцсетях, очередной общественный резонанс и очередной удар по единству внутри страны. И у меня только один вопрос: сколько можно? Офис Омбудсмана делает свою работу: фиксирует нарушения, направляет официальные письма, дает время на устранение пробелов. В ответ — молчание и бездействие.

Неужели каждую ситуацию нужно доводить до публичного взрыва?! Мы все понимаем: тема мобилизации — чувствительная. С одной стороны, очередные видео в соцсетях расколют страну и полезны только для врага. С другой стороны — только публичность приводит к конкретным результатам. Так почему сразу нельзя действовать и исправлять нарушения?" — пишет Лубинец. 

Омбудсмен требует реакции Сухопутных войск и ОВА

 Лубинец направил письма в командование Сухопутных войск ВСУ и Киевской ОВА с требованием немедленного реагирования и ответственности, а также конкретных решений и ответственности!

"Во время войны государство либо соблюдает закон и уважает человеческое достоинство, либо само подрывает то, что декларирует защищать!" - добавил он.

Лубинец об удержании военнообязанных в Белоцерковском районном ТЦК и СПУ
Лубинец об удержании военнообязанных в Белоцерковском районном ТЦК и СПУ

Автор: 

Белая Церковь (195) Лубинец Дмитрий (552) ТЦК (1051) Белоцерковский район (57)
Топ комментарии
+16
Іпсо фейки і ші проти білого і пухнастого тцк і сп розколює країну навпіл! Прошу наголосити , і працівників і військових тцк і сп, а коли їм бути конкретно тим чи тим то все вирішують обставини! Не нагнітайте або позову прикормленого бурята-речника Ыстомина, він поясне!
20.01.2026 22:19 Ответить
+14
А яким законом взагалі передбачене тривале, і тим паче примусове перебування військовозобов'язаних у приміщенні тецека-еспе? Це вже як СІЗО?
20.01.2026 22:47 Ответить
+12
Лубінець наївний, це спеціально робиться щоб родичі гроші швидше несли
20.01.2026 22:31 Ответить
Іпсо фейки і ші проти білого і пухнастого тцк і сп розколює країну навпіл! Прошу наголосити , і працівників і військових тцк і сп, а коли їм бути конкретно тим чи тим то все вирішують обставини! Не нагнітайте або позову прикормленого бурята-речника Ыстомина, він поясне!
20.01.2026 22:19 Ответить
Що, злякався, товарісщ майор?
Ти відімкни ШІ і пиши людською мовою. Заодно і і ведмедчук на розводі 25 гарячих не випише
21.01.2026 00:42 Ответить
О , родичка вилізла, дохера вас розповзлося, як паразитів.
21.01.2026 00:53 Ответить
Так, мій зять офіцер, побратими якого загинули на Зміїному. І який із 22 року боронить країну від ваших орків. Мій брат мобілізований у 56 років у ТРО. Ти де працюєш?
21.01.2026 00:58 Ответить
То це дає вам право на що ? І ще .. піксель не означає герой.
21.01.2026 08:47 Ответить
В жопу твої листи засунь,прийдь в Миколаєв.
20.01.2026 22:25 Ответить
Лубінець наївний, це спеціально робиться щоб родичі гроші швидше несли
20.01.2026 22:31 Ответить
Він Не наївний - ві натуральна блондиниста політична проститутка, ЯКА СЦИТЬ нам в очі за наші податки
20.01.2026 23:20 Ответить
Це фото з катівні донецької "Ізоляції". В якості наглядача на стільці скоріш за все моторола в юності. Не розумію, до чого тут ТЦК. Це ж справжня катівня! Такого не може бути.... Знову вороги намагаються розсварити націю.
20.01.2026 22:33 Ответить
больше писем строчи, амеба. А вообще то все ипсо и агенты кремля снимают
20.01.2026 22:34 Ответить
А яким законом взагалі передбачене тривале, і тим паче примусове перебування військовозобов'язаних у приміщенні тецека-еспе? Це вже як СІЗО?
20.01.2026 22:47 Ответить
Це гірше ніж СІЗО, в СІЗО два варіанти: якщо винен посадять, якщо ні, відпустять, якщо попадаєш в катівню тцк то тільки одна дорога, смерть в окопах.
20.01.2026 22:50 Ответить
СІЗО по всій Україні переповнені...
20.01.2026 23:00 Ответить
Це вже надто складне питання 😂
Фактично зізнався, що по всій країні незаконно облаштовані катівні
20.01.2026 23:02 Ответить
Цікаво що зробить Лубінець?
20.01.2026 23:18 Ответить
Я считаю ипсо. Но нада собрать комисию и разобраться
21.01.2026 01:53 Ответить
Лубінця --на нуль Там будуть комфортні умови існування ТобтоЗСУ--розпалюють воржнечу Ну ти любинець і виродок.
20.01.2026 23:35 Ответить
Щось кучно пішли ворожі ІПСО, направлені на дискредитацію кришталево чесних тилових героїв з ТЦК, які не шкодують сил і здоров'я в щоденних запеклих боях із смертельно небезпечними ухилянтами! Відомо всім, що приміщення для утримання мобілізованих в ТЦК обладнані всім необхідним для їх повноцінного тимчасового відпочинку перед відправкою в учбові частини, зокрема, гарантоване триразове харчування, зручні ліжка із ортопедичними матрасами, душ або ванна за вибором, круглодобовий перегляд телемарафону, вивчення біографії та потужних звершень Верховного Головнокомандуючого, а також щоденні читання книги О.Сирського "Мої контрнаступальні операції, які потрясли весь світ".
20.01.2026 23:40 Ответить
Підготовка до перебування в окопах починається з приміщень ТЦК. Це армія, а не дитячий садок. Такі умови тренують та загартовують майбутніх захисників Батькивщини.
21.01.2026 00:33 Ответить
Можеш приїхати і піти туди сам
21.01.2026 02:55 Ответить
Лубінець, звичайний пристосуванець, що фактично працює на розкол країни і зниження її обороноздатності. Умови, у воєнкоматі не куророт. А у мокрому окопі сидіти, як мій зять сидить, то курорт? І заміни тим що з 22 - го року ще залишився живим не зрозуміло чи буде.
Ця сво..та Лубінець хоче, щоб ті що зараз на фронті там і залишилися. Воюють- то нехай і далі воюють, ми будемо піаритися перед пересічними.нам " зачтьоца".
21.01.2026 00:49 Ответить
А ваш сімейний підряд ыстоминих теж непогано присмоктався до зсу, кум , брат , сват, сестри, і кажуть чого така дупа в зсу? Та ось же, кумівство 100 відсоткове.
21.01.2026 00:55 Ответить
Питання до тебе було. Де ти, на якому фронті від ведмедчука служиш?
21.01.2026 01:02 Ответить
П,с, якщо із Макєєвки приїдеш до Великої України, напиши, сядеш разом у окоп до " кумівства". Тобі сподобаєця.
21.01.2026 01:04 Ответить
Із совка родом ? Аж смердить.
21.01.2026 08:49 Ответить
Пойміть що люба країна живе і виживає за рахунок примусу чоловіків ділитись своїм ресурсом з державною системою.І тільки війна показала що рабство ніхто не відміняв,його вдало весь час ховали за ілюзією свободи,демократії і рівності.
21.01.2026 00:58 Ответить
Для демонстрації діяльності, типу не дарма хліб їм, він оце написав чи нудьгує?
21.01.2026 01:16 Ответить
 
 