Заяви, що Україна захищає Європу від Росії, - це велика брехня, - Сійярто

Сійярто зробив чергові заяви про війну в Україні

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає брехнею твердження, що Україна воює за європейські країни.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN Turk, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами угорського міністра, якщо Україна вступить до ЄС, то Євросоюз стане учасником війни.

"Це ситуація, якої ми точно не хочемо. Війна в Україні - це не наша війна. Ми не несемо відповідальності за війну в Україні.

Ось чому ми вважаємо великою брехнею те, що говорять як українські, так і європейські лідери. Вони кажуть, що Україна захищає Європу. Це неправда. Росія не напала на жодну країну-члена Європейського Союзу. Тому Європейському Союзу не потрібен нічий захист", - наголосив він.

Також Сійярто вважає брехнею твердження, що Україна зараз воює за європейські країни.

"Україна воює за себе. Вони воюють героїчно. Ми ставимося до цього з великою повагою, але це їхня війна, а не наша. 

Оскільки Україна захищала себе, а не нас, ми нічого не винні Україні. Тому ми відкидаємо підхід, згідно з яким ми маємо перед Україною борг вдячності за те, що вона нас захищає", - зазначив глава МЗС Угорщини.

Зв'язок з Росією

Сійярто також нагадав, що Угорщина ніколи не постачала зброю Україні.

"Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що ми за мир. Ми всі знаємо, що мир може бути досягнутий шляхом переговорів. Ми всі знаємо, що для переговорів потрібні канали зв'язку. І знову ж таки, ми всі знаємо, що для існування каналів зв'язку має бути постійний діалог.

Ось чому ми завжди тримали наші канали зв'язку з Росією відкритими. Ми завжди були в діалозі з ними з питань, що стосуються наших національних інтересів", - підсумував він.

Топ коментарі
Прав был Швейк о мадярах.
18.02.2026 09:47 Відповісти
Через 2-3 роки побачиш. Вже не довго !
18.02.2026 09:45 Відповісти
Короче: мад'ярщина - не Європа. мад'ярщина - не євросоюз. Доволі дивно, що вони досі є членом НАТО та ЄС.
18.02.2026 09:56 Відповісти
Через 2-3 роки побачиш. Вже не довго !
18.02.2026 09:45 Відповісти
гадаю нема у них 2х а тім паче 3х років...
18.02.2026 09:56 Відповісти
тому що Європа це наш тил, і лапті це чудово розуміють, а ще грабувати заможну Європу на багато цікавіше і дуже підніме мотівацію орків...
18.02.2026 11:59 Відповісти
Ні. Це станеться вже влітку або на початку осені цього, 2026-го, року!

кацапідари будуть косплеїти "золотий вересень 39".
Тоді і побачимо, на що здатні ці бундючні самовдоволені виродки без піндосів.
Спойлей: ні на що!

Їбаний щур забере всю Балтію за місяць.
Насправді, хоч і цинічно, це добрий і бажаний сценарій для України.

Далі Польщі підари піти не зможуть, тупо не мають ресурсів.
Але ЄС помнуть, і тимчасова втрата Європою територій буде найкращим застереженням від сепаратного миру з кацапідарськими ублюдками.
Жирні бюргери самим фактом історії змушені будуть вибрати війну і перемогу України.
18.02.2026 10:44 Відповісти
https://militarnyi.com/uk/news/vprodovzh-roku-rosiya-mozhe-pochaty-novu-vijnu-rozvidka-shvetsiyi/
18.02.2026 10:48 Відповісти
нуу, це все дуже далеке від реальності. а найбільш наближений той факт, що ху йло ніколи не наважиться напасти на країну члена НАТО. тим більше наприкінці четвертого року повномасштабки з Україною де він витратив уже практично усі свої запаси бронетехніки та й економіка зараз у нього далеко не така, яка була на початку 22-го року. тому фантазії - це фантазії, проте реальність зовсім інша насправді.
18.02.2026 15:08 Відповісти
"Інший мадяр,може,й не винен,що він мадяр!-сказав Швейк. -Як то не винен?!-розхвилювався старий сапер Водічка-як на мене,то якщо мадяр-то вже винен і край! "( Я. Гашек, "Пригоди бравого вояка Швейка")
18.02.2026 10:48 Відповісти
Прав был Швейк о мадярах.
18.02.2026 09:47 Відповісти
Старий сапер Водічка.
18.02.2026 10:45 Відповісти
Фашисти салашисти, посібники та союзники нацистів знову при владі !!
І знову тренд " ну і що ви нам зробите " !!!????
18.02.2026 09:51 Відповісти
"Трактор в полі дир-дир-дир"…
18.02.2026 09:51 Відповісти
Хитрий орбан лив багнюку на всіх сусідів. А тепер просить Хорватію
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..
18.02.2026 09:52 Відповісти
ти давай за курсом хрейсера мацква, ******* *************
18.02.2026 09:54 Відповісти
@ (історичний досвід):
17 лютого...
"В цей день 1919 року Директорія УНР звернулася по допомогу в боротьбі з російськими більшовиками до Антанти і США. У допомозі було відмовлено. Натомість була надана військова допомога Польщі та російським військам Денікіна, які воювали проти УНР."
18.02.2026 09:56 Відповісти
Директорія колись разом з Польськими військами увійшла у Київ... Здається і парад якийсь був..
Здається не воювали в той час вони,... А щодо болючого питання до Петлюри ( "здача" ЗУНР ) то у УНР ( v 2.0 після повалення Гетьману, Директорія ) НЕ було сил битися з ПНР !!! Воювати на три боки було самогубством ( проти біляків, проти краснопузів та проти ПНР ) . УНР тоді задихалася без фінансів, без амуніції, без добровольців , без шинелів та чоботів, без палива логістики, без без без...
А ще бути сторони конфлікту - проти махновців, проти зелених ( отаман Зелений) , проти безлічі банд та отаманів та різних чорно-зелених анархістів...
18.02.2026 13:07 Відповісти
Короче: мад'ярщина - не Європа. мад'ярщина - не євросоюз. Доволі дивно, що вони досі є членом НАТО та ЄС.
18.02.2026 09:56 Відповісти
Вони кажуть, що Україна захищає Європу. Це неправда. Росія не напала на жодну країну-члена Європейського Союзу. Тому Європейському Союзу не потрібен нічий захист", - наголосив він. МАДЯРСЬКИЙ ПЕС.ЯКЩО УКРАЇНА НЕ ЗАХИЩАЄ ЄВРОПУ.ТОДІ ДЛЯ ЧОГО В БУДАПЕШТІ В НЕЇ СВІТОВІ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКІ ВОРОГИ УКРАЇНИ, ЛИЦЕМІРНО БРЕХЛИВИМИ ОБІЦЯНКАМИ , ЗАБРАЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ ...РАШИСТСЬКИЙ МАДЯРСЬКИЙ МУДОДЗВІН,ВИКИНУТИ МАДЯРСЬКОГО ПСА З ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І НЕХАЙ САМ СВІЙ БЮДЖЕТ НАПОВНЮЄ ЄС БУДЕ ЙОМУ НІКУЯ НЕ ВИНЕН..
18.02.2026 09:58 Відповісти
Поцікавтесь що з цього приводу каже клінтон. Але не тільки це. Будь який документ може в політиці бути сильним або слабким, все залежить від дій політиків. обама міг сказати, що в нас є забов'язання перед Україною, або сказати що цей документ нікчемний. І всі знають що було
18.02.2026 10:34 Відповісти
обама міг сказати, що в нас є забов'язання перед Україною, і саме цей американський так званий політик" .як світова нікчема.а чи то прорашистська шлюха .разом з німецькою агенткою меркель .заблокували наданя Україні ПДЧ.(((https://tsn.ua/politika/obama-vidmovivsya-vid-postachannya-zbroyi-********-pislya-rozmovi-z-merkel-posol-nimechchini-414229.html)))Ось дві американо німецькі шлюхи, які виступали лоббістами і фінансистами рашистського злочинця, окупанта і кровопивці української крові .Сказати ,що вони потвори,було би нікчемно, не порівнявши їх , як співучасників і співзасновників нинішньої кровопролитної бойні в Україні і окупації української землі....
18.02.2026 14:18 Відповісти
Так, але я от собі думаю, а коли ми взагалі повірили в те, що США захистник справедливості в світі.
18.02.2026 22:28 Відповісти
В БУДАПЕШТІ ПОВІРИЛИ АМЕРИКАНСЬКИМ АФЕРИСТАМ
18.02.2026 23:46 Відповісти
Той самий клінтон каже, що це були погрози з його боку та єльцина
19.02.2026 09:08 Відповісти
Навіть думка, що тобі можна вірити, хоч одному слову, хоч в чомусь - це велика брехня.
18.02.2026 09:58 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти різні орбани, фіци, шрьодери, меркельші, лукашенки!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
18.02.2026 11:35 Відповісти
дупле! а Україна несе відповідальність за війну в Україні?...
18.02.2026 09:59 Відповісти
"Тому Європейському Союзу не потрібен нічий захист" - Угорщина виходить з НАТО?
Вот єта паварот. Чи нє?
Цікаво дєвкі пляшут по чєтирє штукі в ряд.
18.02.2026 09:59 Відповісти
*******, це підар@раси, яких їх вожак іштван багато століть тому вивів з передгір'я Уралу на родючі землі що на Дунаї. Краще б ці ************* кремлівського окурка сиділи на болотах, а на їх місті розквітла справжня європейська нація.
18.02.2026 09:59 Відповісти
Якеж воно потворне.
18.02.2026 10:00 Відповісти
Занюхнув з валізки, валянку?
18.02.2026 10:14 Відповісти
Дрібна ×уйня розповідає нам про "велику брехню".
18.02.2026 10:09 Відповісти
Хай про 1956 рік почитає. Мабуть, історії у Трампа вчився.
18.02.2026 10:14 Відповісти
Навіть коментувати нічого цю блювотину від сіярто.
18.02.2026 10:14 Відповісти
Ростов чекає і цього підара.Але він не резиновий.Тобі і орбанутому треба поспішати .
18.02.2026 10:33 Відповісти
Так-так, забув ще додати, що це кОрбан захищає Європу від України.
18.02.2026 10:39 Відповісти
Даже коли кацапські танки знову будуть в Будапешті ця тварюка буде верещати що це Європа хоче війни а Х'уйло хоче міру. Не зрозуміло чому угорці терплять цю мразоту а не зроблять йому те що зробили з Чаушеску в Румунії. Хоча що казати про вугорців якщо в Україні повно своїх дебілів які вірять що Х'уйло хоче міру, а це Зеленський не хоче підписувати мір бо він і Європа хочуть вічно воювати
18.02.2026 10:39 Відповісти
Любі мої, жоден гусар і жовнір не повині вийти із казарми..
18.02.2026 13:09 Відповісти
сійярто: ґвалтівник не несе загрозу жінкам! Те що він зайнятий однією жертвою, що пручається, не означає, що він нападе на інших. Це все брехня, він безпечний для суспільства
18.02.2026 10:45 Відповісти
Франція, член євросоюзу, підписант Будапештського Меморандуму. Так що у членів ЄС є зобов'язання
18.02.2026 10:57 Відповісти
Венгрия может начать третью мировую.
18.02.2026 11:11 Відповісти
Засерято!
18.02.2026 11:15 Відповісти
А Ви подивіться скіки мадярських товарів на полицЯХ...може ну їх!!Неее?
18.02.2026 11:41 Відповісти
Не бачив ні одного.
18.02.2026 12:34 Відповісти
бывают просто пид.ара.сы. а этот еще и циничный
18.02.2026 11:52 Відповісти
Губернатор Каліфорнії Ньюсом привіз в Мюнхен наколінники для Вітюші Орбана та двох інших посіпак Х..... Він також повідомив, що Рудий, коли відчує спротив, завжди щезає в кущах як з Гренландії. А коли слабину - тоді пощади не чекай.
До речі, перша дружина Ньюсома у невістках у Рудого. За другим сином.
18.02.2026 11:53 Відповісти
Найух цього Йовбака тут цитувати ? Від нього психотерапевти плачуть .
18.02.2026 11:58 Відповісти
Іншими словами: "Якщо росія нападе на одну з країн ЄС, угорщина буде на боці росії.
18.02.2026 12:15 Відповісти
 
 