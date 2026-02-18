Заяви, що Україна захищає Європу від Росії, - це велика брехня, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає брехнею твердження, що Україна воює за європейські країни.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN Turk, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами угорського міністра, якщо Україна вступить до ЄС, то Євросоюз стане учасником війни.

"Це ситуація, якої ми точно не хочемо. Війна в Україні - це не наша війна. Ми не несемо відповідальності за війну в Україні.

Ось чому ми вважаємо великою брехнею те, що говорять як українські, так і європейські лідери. Вони кажуть, що Україна захищає Європу. Це неправда. Росія не напала на жодну країну-члена Європейського Союзу. Тому Європейському Союзу не потрібен нічий захист", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто підтримав нелегальний виїзд українських чоловіків

Також Сійярто вважає брехнею твердження, що Україна зараз воює за європейські країни.

"Україна воює за себе. Вони воюють героїчно. Ми ставимося до цього з великою повагою, але це їхня війна, а не наша.

Оскільки Україна захищала себе, а не нас, ми нічого не винні Україні. Тому ми відкидаємо підхід, згідно з яким ми маємо перед Україною борг вдячності за те, що вона нас захищає", - зазначив глава МЗС Угорщини.

Читайте також: Переговори про вступ до ЄС із Грузією набагато вигідніші, ніж з Україною, - Сійярто

Зв'язок з Росією

Сійярто також нагадав, що Угорщина ніколи не постачала зброю Україні.

"Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що ми за мир. Ми всі знаємо, що мир може бути досягнутий шляхом переговорів. Ми всі знаємо, що для переговорів потрібні канали зв'язку. І знову ж таки, ми всі знаємо, що для існування каналів зв'язку має бути постійний діалог.

Ось чому ми завжди тримали наші канали зв'язку з Росією відкритими. Ми завжди були в діалозі з ними з питань, що стосуються наших національних інтересів", - підсумував він.

Читайте: Україна не відновлює поставки російської нафти в Угорщину через "політичні мотиви", - Сійярто