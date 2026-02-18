Заяви, що Україна захищає Європу від Росії, - це велика брехня, - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає брехнею твердження, що Україна воює за європейські країни.
Про це він заявив в інтерв'ю CNN Turk, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами угорського міністра, якщо Україна вступить до ЄС, то Євросоюз стане учасником війни.
"Це ситуація, якої ми точно не хочемо. Війна в Україні - це не наша війна. Ми не несемо відповідальності за війну в Україні.
Ось чому ми вважаємо великою брехнею те, що говорять як українські, так і європейські лідери. Вони кажуть, що Україна захищає Європу. Це неправда. Росія не напала на жодну країну-члена Європейського Союзу. Тому Європейському Союзу не потрібен нічий захист", - наголосив він.
Також Сійярто вважає брехнею твердження, що Україна зараз воює за європейські країни.
"Україна воює за себе. Вони воюють героїчно. Ми ставимося до цього з великою повагою, але це їхня війна, а не наша.
Оскільки Україна захищала себе, а не нас, ми нічого не винні Україні. Тому ми відкидаємо підхід, згідно з яким ми маємо перед Україною борг вдячності за те, що вона нас захищає", - зазначив глава МЗС Угорщини.
Зв'язок з Росією
Сійярто також нагадав, що Угорщина ніколи не постачала зброю Україні.
"Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що ми за мир. Ми всі знаємо, що мир може бути досягнутий шляхом переговорів. Ми всі знаємо, що для переговорів потрібні канали зв'язку. І знову ж таки, ми всі знаємо, що для існування каналів зв'язку має бути постійний діалог.
Ось чому ми завжди тримали наші канали зв'язку з Росією відкритими. Ми завжди були в діалозі з ними з питань, що стосуються наших національних інтересів", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кацапідари будуть косплеїти "золотий вересень 39".
Тоді і побачимо, на що здатні ці бундючні самовдоволені виродки без піндосів.
Спойлей: ні на що!
Їбаний щур забере всю Балтію за місяць.
Насправді, хоч і цинічно, це добрий і бажаний сценарій для України.
Далі Польщі підари піти не зможуть, тупо не мають ресурсів.
Але ЄС помнуть, і тимчасова втрата Європою територій буде найкращим застереженням від сепаратного миру з кацапідарськими ублюдками.
Жирні бюргери самим фактом історії змушені будуть вибрати війну і перемогу України.
І знову тренд " ну і що ви нам зробите " !!!????
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..
17 лютого...
"В цей день 1919 року Директорія УНР звернулася по допомогу в боротьбі з російськими більшовиками до Антанти і США. У допомозі було відмовлено. Натомість була надана військова допомога Польщі та російським військам Денікіна, які воювали проти УНР."
Здається не воювали в той час вони,... А щодо болючого питання до Петлюри ( "здача" ЗУНР ) то у УНР ( v 2.0 після повалення Гетьману, Директорія ) НЕ було сил битися з ПНР !!! Воювати на три боки було самогубством ( проти біляків, проти краснопузів та проти ПНР ) . УНР тоді задихалася без фінансів, без амуніції, без добровольців , без шинелів та чоботів, без палива логістики, без без без...
А ще бути сторони конфлікту - проти махновців, проти зелених ( отаман Зелений) , проти безлічі банд та отаманів та різних чорно-зелених анархістів...
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Вот єта паварот. Чи нє?
Цікаво дєвкі пляшут по чєтирє штукі в ряд.
гусар і жовнірне повині вийти із казарми..
До речі, перша дружина Ньюсома у невістках у Рудого. За другим сином.