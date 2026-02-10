Переговори про вступ до ЄС із Грузією набагато вигідніші, ніж з Україною, - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що ЄС робить "величезну помилку", коли вважає, що Грузія має перебувати на дистанції у процесі її вступу до Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.
Подробиці
Під час зустрічі із главою МЗС Грузії Макою Бочорішвілі в Тбілісі угорський міністр заявив, що проведення переговорів про членство в ЄС з Грузією "набагато корисніше, ніж з Україною".
Сійярто казав про новий світопорядок, який "створить можливість захищати суверенітет та незалежність держав - тих держав, які приділяють суверенітету особливу увагу, які не допустять втручання у внутрішні справи своєї країни".
Наочними прикладами таких держав, за його словами, є Угорщина та Грузія.
"Це держави, які не дозволили собі втрутитися у війну, які не дозволяють зовнішнім силам втручатися в їх внутрішньополітичне життя, бути дурними акторами перед зовнішньою силою. Це боротьба, яка ніколи не закінчиться, ми будемо продовжувати щодня боротися за наш суверенітет і незалежність, причина в тому, що Брюссель рухається в інших напрямках", - зазначив Сійярто.
Що передувало?
- Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".
- Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.
А без цього не починати навіть розмов, бо влада Грузії зараз - то ретельно куплені маріонетки кремля.
Все и так уже поняли, что Венгрия - шльондра кремля. Всё.
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..