Переговори про вступ до ЄС із Грузією набагато вигідніші, ніж з Україною, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що ЄС робить "величезну помилку", коли вважає, що Грузія має перебувати на дистанції у процесі її вступу до Євросоюзу.

Під час зустрічі із главою МЗС Грузії Макою Бочорішвілі в Тбілісі угорський міністр заявив, що проведення переговорів про членство в ЄС з Грузією "набагато корисніше, ніж з Україною".

Сійярто казав про новий світопорядок, який "створить можливість захищати суверенітет та незалежність держав - тих держав, які приділяють суверенітету особливу увагу, які не допустять втручання у внутрішні справи своєї країни".

Наочними прикладами таких держав, за його словами, є Угорщина та Грузія.

"Це держави, які не дозволили собі втрутитися у війну, які не дозволяють зовнішнім силам втручатися в їх внутрішньополітичне життя, бути дурними акторами перед зовнішньою силою. Це боротьба, яка ніколи не закінчиться, ми будемо продовжувати щодня боротися за наш суверенітет і незалежність, причина в тому, що Брюссель рухається в інших напрямках", - зазначив Сійярто.

Що передувало?

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу .

