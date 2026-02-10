2 306 32

Переговори про вступ до ЄС із Грузією набагато вигідніші, ніж з Україною, - Сійярто

Заяви Сійярто про членство України в ЄС: що відомо?

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що ЄС робить "величезну помилку", коли вважає, що Грузія має перебувати на дистанції у процесі її вступу до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.

Подробиці

Під час зустрічі із главою МЗС Грузії Макою Бочорішвілі в Тбілісі угорський міністр заявив, що проведення переговорів про членство в ЄС з Грузією "набагато корисніше, ніж з Україною".

Сійярто казав про новий світопорядок, який "створить можливість захищати суверенітет та незалежність держав - тих держав, які приділяють суверенітету особливу увагу, які не допустять втручання у внутрішні справи своєї країни".

Наочними прикладами таких держав, за його словами, є Угорщина та Грузія.

"Це держави, які не дозволили собі втрутитися у війну, які не дозволяють зовнішнім силам втручатися в їх внутрішньополітичне життя, бути дурними акторами перед зовнішньою силою. Це боротьба, яка ніколи не закінчиться, ми будемо продовжувати щодня боротися за наш суверенітет і незалежність, причина в тому, що Брюссель рухається в інших напрямках", - зазначив Сійярто.

ага..інфікуйте Європу ще Грузією..
Для початку хоча би розмов про членство Грузії необхідно випустити та лікувати Саакашвілі.
А без цього не починати навіть розмов, бо влада Грузії зараз - то ретельно куплені маріонетки кремля.
Дуже суверенні. Лизати дупу кацапському царю Двіжухіну Першому!
Яку саме правду він каже, яку 18 років приховують євролідери?
Чекає соратника у свої антиєвропейські ряди?
Ну це точно не йому вирішувати
пнх *********** запроданець
Саакартвело красива держава , але совок зробив з неї зону , для кримінальних авторитетів ...ЄС треба подумати ,чи згодні вони бути керованими креміналітетом ...
Цензор, на кой буй вы цитируете эти говнорупоры кремлядей?
Все и так уже поняли, что Венгрия - шльондра кремля. Всё.
Сійярто казав про новий світопорядок, який "створить можливість захищати суверенітет та незалежність держав - тих держав, які приділяють суверенітету особливу увагу, які не допустять втручання у внутрішні справи своєї країни". Саме грузини віддали свій грузинський суверинітет в кроваві руки рашистського окупанта...мадярський дебіл .плять...
Він не дебіл. Він на дебілів розраховує.
Цей сперматозоїд у відрядженні до Грузії по наказу кацапа
ЄС робить помилку що ще утримує ******** замість того щоб як свині не вставити кільце в рило щоб та не підривала стіни.
Цей дурко і Білорусь би прийняв в ЄС замісь України
В квітні тобі сплетуть лапті,твоєму корифану орбанутому теж.Тобі з ним не в Євросоюзі бути а в тайожному союзі.Тільки ти пуйлу потрібен з орбаном в Євросоюзі щоб дистабілізовувати його,ставити палки в колеса,блокувати,бути агентами впливу,Мерзотники!
П.дар угрогнійний
Банда Орбана давно прикупила домишки на болотах и готовится делать ноги после ближайших выборах в венгрии.
ну щеб пак, в одному віконці зарплатню ФСБшну отримують
Яка мєрзость
То йди домовляйся, а ми подивимось куди Ви вступите
Невдовзі грузини скинуть прокремлівську владу. Тоді сіярти заспівають про грузинських фашистів чи грузинських бандерівців?
Сподіваюсь, на той час сійярти з орбанами будуть вже співати жалісних пісень у ростові. Хором з януковичем, асадом та іншою нечистю.
В навіщо ЄС троянській кінь *****?!
Зал.па путіна відкрила рота шлюха мадярська
один, *****, сиярто зает лучше всего остального ЕС
Кацап з угорським прізвищем...
"...Брюссель рухається в інших напрямках" - ну то що вам заважає вийті з компанії, яка рухається не туди? Аааааа, грошики Брюселя вам заважають. Бо без цих грошей ваш ВВП буде менший ніж в довоєнної України (В 2018 році по рівню ВВП Угорщина на 56 місці, Україна на 58). Підстілки *******.
Мадяри як були фашистами ,так і залишились .У Європи один вихід - поперти Угорщину з ЄС. Словаччині - останнє попередження.
Хитрий орбан лив багнюку на всіх сусідів. А тепер просить Хорватію
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..
