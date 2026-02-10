РУС
2 175 31

Переговоры о вступлении в ЕС с Грузией гораздо выгоднее, чем с Украиной, - Сийярто

Заявления Сийярто о членстве Украины в ЕС: что известно?

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ЕС совершает "огромную ошибку", когда полагает, что Грузия должна находиться на дистанции в процессе ее вступления в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Во время встречи с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили в Тбилиси венгерский министр заявил, что проведение переговоров о членстве в ЕС с Грузией "гораздо полезнее, чем с Украиной".

Сьиярто говорил о новом мировом порядке, который "создаст возможность защищать суверенитет и независимость государств - тех государств, которые уделяют суверенитету особое внимание, которые не допустят вмешательства во внутренние дела своей страны".

Читайте также: Орбан заявил о "ежедневных угрозах" со стороны Украины накануне выборов в Венгрии

Наглядными примерами таких государств, по его словам, являются Венгрия и Грузия.

"Это государства, которые не позволили себе вмешаться в войну, которые не позволяют внешним силам вмешиваться в их внутриполитическую жизнь, быть глупыми актерами перед внешней силой. Это борьба, которая никогда не закончится, мы будем продолжать ежедневно бороться за наш суверенитет и независимость, причина в том, что Брюссель движется в других направлениях", - отметил Сийярто.

Читайте: Грузия будет готова к членству в ЕС "лучше всех стран-кандидатов" к 2030 году, - премьер Кобахидзе

Что предшествовало?

Читайте: Посла Украины в Венгрии вызвали в МИД из-за "бесстыдного вмешательства" в парламентские выборы

Автор: 

Венгрия (2290) Грузия (4537) членство в ЕС (1233) Сийярто Петер (418)
Топ комментарии
+19
ага..інфікуйте Європу ще Грузією..
показать весь комментарий
10.02.2026 11:04 Ответить
+14
Чекає соратника у свої антиєвропейські ряди?
показать весь комментарий
10.02.2026 11:05 Ответить
+12
Дуже суверенні. Лизати дупу кацапському царю Двіжухіну Першому!
показать весь комментарий
10.02.2026 11:05 Ответить
ага..інфікуйте Європу ще Грузією..
показать весь комментарий
10.02.2026 11:04 Ответить
Для початку хоча би розмов про членство Грузії необхідно випустити та лікувати Саакашвілі.
А без цього не починати навіть розмов, бо влада Грузії зараз - то ретельно куплені маріонетки кремля.
показать весь комментарий
11.02.2026 07:24 Ответить
Дуже суверенні. Лизати дупу кацапському царю Двіжухіну Першому!
показать весь комментарий
10.02.2026 11:05 Ответить
Яку саме правду він каже, яку 18 років приховують євролідери?
показать весь комментарий
10.02.2026 11:10 Ответить
Чекає соратника у свої антиєвропейські ряди?
показать весь комментарий
10.02.2026 11:05 Ответить
Ну це точно не йому вирішувати
показать весь комментарий
10.02.2026 11:06 Ответить
пнх *********** запроданець
показать весь комментарий
10.02.2026 11:06 Ответить
Саакартвело красива держава , але совок зробив з неї зону , для кримінальних авторитетів ...ЄС треба подумати ,чи згодні вони бути керованими креміналітетом ...
показать весь комментарий
10.02.2026 11:07 Ответить
Цензор, на кой буй вы цитируете эти говнорупоры кремлядей?
Все и так уже поняли, что Венгрия - шльондра кремля. Всё.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:07 Ответить
Сійярто казав про новий світопорядок, який "створить можливість захищати суверенітет та незалежність держав - тих держав, які приділяють суверенітету особливу увагу, які не допустять втручання у внутрішні справи своєї країни". Саме грузини віддали свій грузинський суверинітет в кроваві руки рашистського окупанта...мадярський дебіл .плять...
показать весь комментарий
10.02.2026 11:09 Ответить
Він не дебіл. Він на дебілів розраховує.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:24 Ответить
Цей сперматозоїд у відрядженні до Грузії по наказу кацапа
показать весь комментарий
10.02.2026 11:09 Ответить
ЄС робить помилку що ще утримує ******** замість того щоб як свині не вставити кільце в рило щоб та не підривала стіни.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:12 Ответить
Цей дурко і Білорусь би прийняв в ЄС замісь України
показать весь комментарий
10.02.2026 11:19 Ответить
В квітні тобі сплетуть лапті,твоєму корифану орбанутому теж.Тобі з ним не в Євросоюзі бути а в тайожному союзі.Тільки ти пуйлу потрібен з орбаном в Євросоюзі щоб дистабілізовувати його,ставити палки в колеса,блокувати,бути агентами впливу,Мерзотники!
показать весь комментарий
10.02.2026 11:20 Ответить
П.дар угрогнійний
показать весь комментарий
10.02.2026 11:20 Ответить
Банда Орбана давно прикупила домишки на болотах и готовится делать ноги после ближайших выборах в венгрии.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:25 Ответить
ну щеб пак, в одному віконці зарплатню ФСБшну отримують
показать весь комментарий
10.02.2026 11:25 Ответить
Яка мєрзость
показать весь комментарий
10.02.2026 11:33 Ответить
То йди домовляйся, а ми подивимось куди Ви вступите
показать весь комментарий
10.02.2026 11:34 Ответить
Невдовзі грузини скинуть прокремлівську владу. Тоді сіярти заспівають про грузинських фашистів чи грузинських бандерівців?
показать весь комментарий
10.02.2026 11:34 Ответить
Сподіваюсь, на той час сійярти з орбанами будуть вже співати жалісних пісень у ростові. Хором з януковичем, асадом та іншою нечистю.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:33 Ответить
В навіщо ЄС троянській кінь *****?!
показать весь комментарий
10.02.2026 11:35 Ответить
Зал.па путіна відкрила рота шлюха мадярська
показать весь комментарий
10.02.2026 11:39 Ответить
один, *****, сиярто зает лучше всего остального ЕС
показать весь комментарий
10.02.2026 12:00 Ответить
Кацап з угорським прізвищем...
показать весь комментарий
10.02.2026 12:21 Ответить
"...Брюссель рухається в інших напрямках" - ну то що вам заважає вийті з компанії, яка рухається не туди? Аааааа, грошики Брюселя вам заважають. Бо без цих грошей ваш ВВП буде менший ніж в довоєнної України (В 2018 році по рівню ВВП Угорщина на 56 місці, Україна на 58). Підстілки *******.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:04 Ответить
Мадяри як були фашистами ,так і залишились .У Європи один вихід - поперти Угорщину з ЄС. Словаччині - останнє попередження.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:04 Ответить
 
 