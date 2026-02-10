Переговоры о вступлении в ЕС с Грузией гораздо выгоднее, чем с Украиной, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ЕС совершает "огромную ошибку", когда полагает, что Грузия должна находиться на дистанции в процессе ее вступления в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Во время встречи с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили в Тбилиси венгерский министр заявил, что проведение переговоров о членстве в ЕС с Грузией "гораздо полезнее, чем с Украиной".

Сьиярто говорил о новом мировом порядке, который "создаст возможность защищать суверенитет и независимость государств - тех государств, которые уделяют суверенитету особое внимание, которые не допустят вмешательства во внутренние дела своей страны".

Читайте также: Орбан заявил о "ежедневных угрозах" со стороны Украины накануне выборов в Венгрии

Наглядными примерами таких государств, по его словам, являются Венгрия и Грузия.

"Это государства, которые не позволили себе вмешаться в войну, которые не позволяют внешним силам вмешиваться в их внутриполитическую жизнь, быть глупыми актерами перед внешней силой. Это борьба, которая никогда не закончится, мы будем продолжать ежедневно бороться за наш суверенитет и независимость, причина в том, что Брюссель движется в других направлениях", - отметил Сийярто.

Читайте: Грузия будет готова к членству в ЕС "лучше всех стран-кандидатов" к 2030 году, - премьер Кобахидзе

Что предшествовало?

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при нынешней правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

Читайте: Посла Украины в Венгрии вызвали в МИД из-за "бесстыдного вмешательства" в парламентские выборы