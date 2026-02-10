Переговоры о вступлении в ЕС с Грузией гораздо выгоднее, чем с Украиной, - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ЕС совершает "огромную ошибку", когда полагает, что Грузия должна находиться на дистанции в процессе ее вступления в Евросоюз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.
Подробности
Во время встречи с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили в Тбилиси венгерский министр заявил, что проведение переговоров о членстве в ЕС с Грузией "гораздо полезнее, чем с Украиной".
Сьиярто говорил о новом мировом порядке, который "создаст возможность защищать суверенитет и независимость государств - тех государств, которые уделяют суверенитету особое внимание, которые не допустят вмешательства во внутренние дела своей страны".
Наглядными примерами таких государств, по его словам, являются Венгрия и Грузия.
"Это государства, которые не позволили себе вмешаться в войну, которые не позволяют внешним силам вмешиваться в их внутриполитическую жизнь, быть глупыми актерами перед внешней силой. Это борьба, которая никогда не закончится, мы будем продолжать ежедневно бороться за наш суверенитет и независимость, причина в том, что Брюссель движется в других направлениях", - отметил Сийярто.
Что предшествовало?
- Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
- Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при нынешней правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
А без цього не починати навіть розмов, бо влада Грузії зараз - то ретельно куплені маріонетки кремля.
Все и так уже поняли, что Венгрия - шльондра кремля. Всё.