Орбан заявил о "ежедневных угрозах" со стороны Украины накануне выборов в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы "ежедневных угрозах" со стороны Украины, связанных с приближением парламентских выборов в Венгрии.
Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач, передает Цензор.НЕТ.
По словам Орбана, угрозы поступают из Украины от президента Владимира Зеленского, министра иностранных дел Андрея Сибиги и украинских спецслужб.
"Так будет продолжаться до выборов. Они хотят, чтобы в Венгрии была проукраинская власть, поэтому атакуют членов моего правительства, включая Петера Сийярто и меня", - заявил премьер-министр.
Орбан также утверждает, что Украина пытается повлиять на политическую ситуацию в Венгрии, чтобы изменить нынешний курс Будапешта в отношениях с Киевом.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан представляет угрозу для венгерского народа.
Сумно. Два шлєпєра, Зеленьський і Орбан мочать один одного, щоб заробити більше рейтингів всередині власних країн, піпл хаває, тримає " пальчики за своїх", хоча це фактично означа переобрання у 5- й раз Орбана прем'єром.