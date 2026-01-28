Орбан заявил о "ежедневных угрозах" со стороны Украины накануне выборов в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы "ежедневных угрозах" со стороны Украины, связанных с приближением парламентских выборов в Венгрии.

Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач, передает Цензор.НЕТ.

По словам Орбана, угрозы поступают из Украины от президента Владимира Зеленского, министра иностранных дел Андрея Сибиги и украинских спецслужб.

"Так будет продолжаться до выборов. Они хотят, чтобы в Венгрии была проукраинская власть, поэтому атакуют членов моего правительства, включая Петера Сийярто и меня", - заявил премьер-министр.

Орбан также утверждает, что Украина пытается повлиять на политическую ситуацию в Венгрии, чтобы изменить нынешний курс Будапешта в отношениях с Киевом.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан представляет угрозу для венгерского народа.

