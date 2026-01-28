МИД Украины вызвало венгерского посла в ответ на аналогичный шаг Венгрии

Сегодня, 28 января, в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер, которому был выражен решительный протест в связи с недавними ложными заявлениями руководства Венгрии о якобы вмешательстве Украины в ход парламентских выборов в Венгрии.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Венгрия должна прекратить агрессивную антиукраинскую риторику

Как отмечается, венгерскому дипломату подчеркнули, что Украина выступает категорически против втягивания венгерской стороной нашей страны в предвыборную кампанию в Венгрии, что откровенно вредит развитию двусторонних отношений.

"Венгерскую сторону призвали прекратить агрессивную антиукраинскую риторику, чтобы избежать негативных последствий для отношений между двумя соседними странами", - подчеркнули в МИД

Украина готова к конструктивному сотрудничеству 

Также в МИД отметили, что Украина со своей стороны остается готовой к развитию конструктивного сотрудничества с Венгрией.

"В этом контексте в очередной раз подчеркнута необходимость разблокирования вступительных переговоров Украины с Европейским Союзом, что безусловно отвечает интересам обоих народов и венгерского меньшинства в Украине", - добавили в ведомстве.

Что предшествовало?

  • На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает пощечину". В речи он не уточнил, о каком Викторе идет речь.
  • Орбан ответил на речь Зеленского в Давосе, заявив, что "каждый получит то, что заслуживает".
  • Также Орбан во время форума в Давосе заявил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление украинцев в Европейский союз.
  • 26 января Орбан обвинил Украину в атаках на Венгрию в попытке вмешаться в парламентские выборы и распорядился вызвать на разговор украинского посла в Будапеште.
  • 27 января МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште из-за якобы попыток Украины повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".

Залиште в спокої того посла - просто перекрийте їм нафтопровід !
28.01.2026 14:14 Ответить
самі касапи вчора зранку перекрили, поціливши в нього, в трасу біля м.Броди.
28.01.2026 18:26 Ответить
Все вірно, кошмарити угорського осла
ну і нафтопровід можна (якщо ніяк не заафектить на нас)
28.01.2026 14:33 Ответить
***** пообіцяло орбану Закарпаття, ото воно і випендрюється
28.01.2026 16:02 Ответить
 
 