МИД Украины вызвало венгерского посла в ответ на аналогичный шаг Венгрии
Сегодня, 28 января, в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер, которому был выражен решительный протест в связи с недавними ложными заявлениями руководства Венгрии о якобы вмешательстве Украины в ход парламентских выборов в Венгрии.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Венгрия должна прекратить агрессивную антиукраинскую риторику
Как отмечается, венгерскому дипломату подчеркнули, что Украина выступает категорически против втягивания венгерской стороной нашей страны в предвыборную кампанию в Венгрии, что откровенно вредит развитию двусторонних отношений.
"Венгерскую сторону призвали прекратить агрессивную антиукраинскую риторику, чтобы избежать негативных последствий для отношений между двумя соседними странами", - подчеркнули в МИД
Украина готова к конструктивному сотрудничеству
Также в МИД отметили, что Украина со своей стороны остается готовой к развитию конструктивного сотрудничества с Венгрией.
"В этом контексте в очередной раз подчеркнута необходимость разблокирования вступительных переговоров Украины с Европейским Союзом, что безусловно отвечает интересам обоих народов и венгерского меньшинства в Украине", - добавили в ведомстве.
Что предшествовало?
- На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает пощечину". В речи он не уточнил, о каком Викторе идет речь.
- Орбан ответил на речь Зеленского в Давосе, заявив, что "каждый получит то, что заслуживает".
- Также Орбан во время форума в Давосе заявил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление украинцев в Европейский союз.
- 26 января Орбан обвинил Украину в атаках на Венгрию в попытке вмешаться в парламентские выборы и распорядился вызвать на разговор украинского посла в Будапеште.
- 27 января МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште из-за якобы попыток Украины повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".
