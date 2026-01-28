МИД Украины вызвало венгерского посла в ответ на аналогичный шаг Венгрии

Сегодня, 28 января, в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер, которому был выражен решительный протест в связи с недавними ложными заявлениями руководства Венгрии о якобы вмешательстве Украины в ход парламентских выборов в Венгрии.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Венгрия должна прекратить агрессивную антиукраинскую риторику

Как отмечается, венгерскому дипломату подчеркнули, что Украина выступает категорически против втягивания венгерской стороной нашей страны в предвыборную кампанию в Венгрии, что откровенно вредит развитию двусторонних отношений.

"Венгерскую сторону призвали прекратить агрессивную антиукраинскую риторику, чтобы избежать негативных последствий для отношений между двумя соседними странами", - подчеркнули в МИД

Читайте также: Европейских лидеров охватил "военный фанатизм", - Сийярто

Украина готова к конструктивному сотрудничеству

Также в МИД отметили, что Украина со своей стороны остается готовой к развитию конструктивного сотрудничества с Венгрией.

"В этом контексте в очередной раз подчеркнута необходимость разблокирования вступительных переговоров Украины с Европейским Союзом, что безусловно отвечает интересам обоих народов и венгерского меньшинства в Украине", - добавили в ведомстве.

Читайте также: Правительство Орбана перед выборами запустило "национальную петицию" против финансовой поддержки Украины

Что предшествовало?