МЗС України викликало угорського посла у відповідь на аналогічний крок Угорщини

Сьогодні, 28 січня, до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, якому висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми неправдивими заявами керівництва Угорщини щодо нібито втручання України у хід парламентських виборів в Угорщині.

.Про це йдеться в заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Угорщина має зупинити агресивну антиукраїнську риторику

Як зазначається, угорському дипломату наголосили, що Україна виступає категорично проти втягування угорською стороною нашої країни до передвиборчої кампанії в Угорщині, що відверто шкодить розвитку двосторонніх відносин.

"Угорську сторону закликали зупинити агресивну антиукраїнську риторику, щоб уникнути негативних наслідків для відносин між двома сусідніми країнами", - наголосили в МЗС

Також читайте: Європейських лідерів охопив "воєнний фанатизм", - Сійярто

Україна готова до конструктивної співпраці

Також в МЗС зауважили, що Україна зі свого боку залишається готовою до розвитку конструктивної співпраці з Угорщиною.

"У цьому контексті вчергове наголошено на необхідності розблокування вступних переговорів України з Європейським Союзом, що безумовно відповідає інтересам обидвох народів та угорської меншини в України", - додали у відомстві.

Також читайте: Уряд Орбана перед виборами запустив "національну петицію" проти фінансової підтримки України

Що передувало?