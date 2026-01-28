МЗС України викликало угорського посла у відповідь на аналогічний крок Угорщини

Сьогодні, 28 січня, до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, якому висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми неправдивими заявами керівництва Угорщини щодо нібито втручання України у хід парламентських виборів в Угорщині.

Угорщина має зупинити агресивну антиукраїнську риторику

Як зазначається, угорському дипломату наголосили, що Україна виступає категорично проти втягування угорською стороною нашої країни до передвиборчої кампанії в Угорщині, що відверто шкодить розвитку двосторонніх відносин.

"Угорську сторону закликали зупинити агресивну антиукраїнську риторику, щоб уникнути негативних наслідків для відносин між двома сусідніми країнами", - наголосили в МЗС

Україна готова до конструктивної співпраці 

Також в МЗС зауважили, що Україна зі свого боку залишається готовою до розвитку конструктивної співпраці з Угорщиною.

"У цьому контексті вчергове наголошено на необхідності розблокування вступних переговорів України з Європейським Союзом, що безумовно відповідає інтересам обидвох народів та угорської меншини в України", - додали у відомстві.

Що передувало?

  • Минулого тижня президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що "кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, "заслуговує на ляпас". У промові він не уточнив, про якого Віктора йдеться.
  • Орбан відповів на промову Зеленського у Давосі, заявивши, що "кожен отримає те, на що заслуговує".
  • Також Орбан під час форуму в Давосі заявив, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу.
  • 26 січня Орбан звинуватив Україну в атаках на Угорщину у спробі втрутитись в парламентські вибори та розпорядився викликати на розмову українського посла у Будапешті.
  • 27 січня МЗС Угорщини викликало українського посла в Будапешті через нібито спроби України вплинути на результати парламентських виборів у країні на користь опозиційної партії "Тиса".

Залиште в спокої того посла - просто перекрийте їм нафтопровід !
28.01.2026 14:14 Відповісти
самі касапи вчора зранку перекрили, поціливши в нього, в трасу біля м.Броди.
28.01.2026 18:26 Відповісти
Все вірно, кошмарити угорського осла
ну і нафтопровід можна (якщо ніяк не заафектить на нас)
28.01.2026 14:33 Відповісти
***** пообіцяло орбану Закарпаття, ото воно і випендрюється
28.01.2026 16:02 Відповісти
 
 