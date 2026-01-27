Уряд Орбана перед виборами запустив "національну петицію" проти фінансової підтримки України

Цього тижня уряд Угорщини розпочинає надсилати громадянам так звану "національну петицію" проти фінансової та військової допомоги Україні з боку Європейського Союзу. Так в Орбана прагнуть зміцнити свої позиції перед квітневими виборами.

Про це повідомив державний секретар Угорщини Янош Надь, а текст "петиції" опублікував угорський уряд передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про антиукраїнську кампанію

"Листи з текстом петиції вже розсилаються до домогосподарств", - заявив Надь в ефірі проурядового телеканалу HirTV.

Так, у межах кампанії угорським громадянам пропонують висловити свою думку проти:

продовження фінансування російсько-української війни;

забезпечення функціонування України протягом наступних 10 років;

зростання цін на енергоносії через війну в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга назвав Орбана загрозою для угорського народу

Відповіді громадян приймають до 23 березня –– за три тижні до загальних виборів, повідомляє інформагенція AFP. Очікується, що цю кампанію супроводжуватиме активне застосування зовнішньої реклами на білбордах, а також роликами на телебаченні та в інтернеті.

Текст петиції стверджує, що Україну збираються прийняти в Європейський Союз протягом наступних чотирьох років і як члену блоку Євросоюз нібито виплатить їй 800 мільярдів доларів.

Там також сказано, що в угорців заберуть 13-ту та 14-ту пенсії, для них підвищать податки й скасують зниження комунальних тарифів, "а гроші відвезуть до України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла України в Угорщині викликали до МЗС через "безсоромне втручання" у парламентські вибори

"Національна петиція" щодо України напередодні доленосних для Орбана виборів

Зазначимо, що цьогорічна "національна петиція" триватиме майже до початку доленосних для нинішнього уряду Орбана виборів до парламенту.

На запланованому на 12 квітня голосуванні Орбан постане перед найсерйознішим викликом з 2010 року, зазначає AFP, адже зараз життя в Угорщині позначене економічною стагнацією.

Нині Орбан намагається зобразити свого головного опонента-опозиціонера Петера Мадяра як "маріонетку Брюсселя", який нібито прагне збирати кошти для України за допомогою заходів жорсткої економії для самих угорців. Сам Мадяр заперечує такі закиди, стверджуючи, що влада запускає цю петицію з метою відвернути увагу суспільства від "реальних проблем".

Також читайте: Угорщина не проголосує за членство України в ЄС найближчі 100 років, - Орбан