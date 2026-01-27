Уряд Орбана перед виборами запустив "національну петицію" проти фінансової підтримки України
Цього тижня уряд Угорщини розпочинає надсилати громадянам так звану "національну петицію" проти фінансової та військової допомоги Україні з боку Європейського Союзу. Так в Орбана прагнуть зміцнити свої позиції перед квітневими виборами.
Про це повідомив державний секретар Угорщини Янош Надь, а текст "петиції" опублікував угорський уряд передає Цензор.НЕТ.
Більше про антиукраїнську кампанію
"Листи з текстом петиції вже розсилаються до домогосподарств", - заявив Надь в ефірі проурядового телеканалу HirTV.
Так, у межах кампанії угорським громадянам пропонують висловити свою думку проти:
- продовження фінансування російсько-української війни;
- забезпечення функціонування України протягом наступних 10 років;
- зростання цін на енергоносії через війну в Україні.
Відповіді громадян приймають до 23 березня –– за три тижні до загальних виборів, повідомляє інформагенція AFP. Очікується, що цю кампанію супроводжуватиме активне застосування зовнішньої реклами на білбордах, а також роликами на телебаченні та в інтернеті.
Текст петиції стверджує, що Україну збираються прийняти в Європейський Союз протягом наступних чотирьох років і як члену блоку Євросоюз нібито виплатить їй 800 мільярдів доларів.
Там також сказано, що в угорців заберуть 13-ту та 14-ту пенсії, для них підвищать податки й скасують зниження комунальних тарифів, "а гроші відвезуть до України".
"Національна петиція" щодо України напередодні доленосних для Орбана виборів
Зазначимо, що цьогорічна "національна петиція" триватиме майже до початку доленосних для нинішнього уряду Орбана виборів до парламенту.
На запланованому на 12 квітня голосуванні Орбан постане перед найсерйознішим викликом з 2010 року, зазначає AFP, адже зараз життя в Угорщині позначене економічною стагнацією.
Нині Орбан намагається зобразити свого головного опонента-опозиціонера Петера Мадяра як "маріонетку Брюсселя", який нібито прагне збирати кошти для України за допомогою заходів жорсткої економії для самих угорців. Сам Мадяр заперечує такі закиди, стверджуючи, що влада запускає цю петицію з метою відвернути увагу суспільства від "реальних проблем".
Bето Угорщини щодо вступу України до ЄС може бути лише верхівкою айсберга. Як сказав у неофіційній бесіді з DW європейський дипломат, який працює у Брюсселі, "Орбан - це найменша проблема Києва, бо є інші держави, впливовіші, ніж Угорщина, які виступають проти членства України в ЄС".
Страх перед тим, як вступ нових країн-членів вплине на економічне та політичне життя блоку, у ЄС існував ще від перших хвиль розширення. "Ці побоювання були завжди. І у 2004 році (коли відбулася найбільша хвиля розширення в історії ЄС) Тоді, наприклад, сільськогосподарське лобі Франції виступало проти", - сказав у інтерв'ю DW колишній посол ЄС в Україні Жозе-Мануель Пінту-Тейшейра.
Однак свою невпевненість щодо "стабільності політичних пріоритетів Києва", за даними джерела, озвучує також і Німеччина.
За словами Катеріни Якімовскої, старшої аналітикині з проєктів Центру європейських студій імені Вілфреда Мартенса, Угорщина, Чехія та Словаччина хочуть сформувати так зване "Вишеградське тріо", "щоб висловити свою стурбованість щодо членства України в ЄС".
Окрім того, "розмір України є ще однією проблемою". "Україна буде п'ятою за кількістю населення в ЄС, і вступ країни таких масштабів матиме значний вплив на економічну, політичну та соціальну згуртованість ЄС", - вказує експертка, уточнивши, що "перед розширенням Євросоюзу необхідно терміново внутрішньо адаптуватися", щоб прийняти нових членів.
Колоніалізм нікуди не дівся!!
При голобородьку точно!! А після нього - років 40 важкої праці і виплати набраних боргів.
Як він задовбав уже.