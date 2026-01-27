Уряд Орбана перед виборами запустив "національну петицію" проти фінансової підтримки України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Цього тижня уряд Угорщини розпочинає надсилати громадянам так звану "національну петицію" проти фінансової та військової допомоги Україні з боку Європейського Союзу. Так в Орбана прагнуть зміцнити свої позиції перед квітневими виборами.

Про це повідомив державний секретар Угорщини Янош Надь, а текст "петиції" опублікував угорський уряд  передає Цензор.НЕТ.

"Листи з текстом петиції вже розсилаються до домогосподарств", - заявив Надь в ефірі проурядового телеканалу HirTV.

Так, у межах кампанії угорським громадянам пропонують висловити свою думку проти:

  • продовження фінансування російсько-української війни;
  • забезпечення функціонування України протягом наступних 10 років;
  • зростання цін на енергоносії через війну в Україні.

Відповіді громадян приймають до 23 березня –– за три тижні до загальних виборів, повідомляє інформагенція AFP. Очікується, що цю кампанію супроводжуватиме активне застосування зовнішньої реклами на білбордах, а також роликами на телебаченні та в інтернеті.

Текст петиції стверджує, що Україну збираються прийняти в Європейський Союз протягом наступних чотирьох років і як члену блоку Євросоюз нібито виплатить їй 800 мільярдів доларів.

Там також сказано, що в угорців заберуть 13-ту та 14-ту пенсії, для них підвищать податки й скасують зниження комунальних тарифів, "а гроші відвезуть до України".

"Національна петиція" щодо України напередодні доленосних для Орбана виборів

Зазначимо, що цьогорічна "національна петиція" триватиме майже до початку доленосних для нинішнього уряду Орбана виборів до парламенту.

На запланованому на 12 квітня голосуванні Орбан постане перед найсерйознішим викликом з 2010 року, зазначає AFP, адже зараз життя в Угорщині позначене економічною стагнацією.

Нині Орбан намагається зобразити свого головного опонента-опозиціонера Петера Мадяра як "маріонетку Брюсселя", який нібито прагне збирати кошти для України за допомогою заходів жорсткої економії для самих угорців. Сам Мадяр заперечує такі закиди, стверджуючи, що влада запускає цю петицію з метою відвернути увагу суспільства від "реальних проблем".

Підоройобик останні місяці ********** бабло відпрацьовує...
27.01.2026 21:42 Відповісти
Україна керує життям угорців. Прекрасно.
27.01.2026 21:46 Відповісти
а якщо запустити у відповідь петицію Європейського Союзу щодо ненадання фінансової підтримки Угорщині аби зміцнити позиції ЄС в світі? 🤓🧐👀
27.01.2026 21:58 Відповісти
Відберемо 800 мільярдів у угорців і зробимо їх жебраками 😈
27.01.2026 22:05 Відповісти
Нет смысла отвечать на лай собаки лаем.
27.01.2026 22:21 Відповісти
... передсмертні судоми...
не допоможе піти в небуття!
27.01.2026 21:43 Відповісти
В небытие точно не пойдет ,Фицо в свое время переизбрали но выборы проиграет
27.01.2026 23:54 Відповісти
Украінофобія.
27.01.2026 21:48 Відповісти
DW

Bето Угорщини щодо вступу України до ЄС може бути лише верхівкою айсберга. Як сказав у неофіційній бесіді з DW європейський дипломат, який працює у Брюсселі, "Орбан - це найменша проблема Києва, бо є інші держави, впливовіші, ніж Угорщина, які виступають проти членства України в ЄС".

Страх перед тим, як вступ нових країн-членів вплине на економічне та політичне життя блоку, у ЄС існував ще від перших хвиль розширення. "Ці побоювання були завжди. І у 2004 році (коли відбулася найбільша хвиля розширення в історії ЄС) Тоді, наприклад, сільськогосподарське лобі Франції виступало проти", - сказав у інтерв'ю DW колишній посол ЄС в Україні Жозе-Мануель Пінту-Тейшейра.
27.01.2026 21:55 Відповісти
Оскільки в ЄС діє принцип одноголосного ухвалення рішень, існують побоювання, що нові члени, використовуючи своє право вето, зможуть блокувати рішення, зокрема у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики. А ЄС вже має "поганий приклад Віктора Орбана, який виявився людиною Путіна в Європі", відзначив Пінту-Тейшейра. Тому, за його словами, Брюссель остерігається, що хтось із нових членів "може наслідувати його". Він вважає, що ЄС повинен був змінити принцип одностайності в ухваленні рішень "ще під час розширення 2024 року, і, можливо, це має бути зроблено зараз".
27.01.2026 21:57 Відповісти
Європейський дипломат, з яким поспілкувалася DW, на умовах анонімності повідомив, що свої застереження щодо вступу України до ЄС висловлює "кілька країн". Серед них, зокрема, Франція, "яка переймається своїми аграрними інтересами".
Однак свою невпевненість щодо "стабільності політичних пріоритетів Києва", за даними джерела, озвучує також і Німеччина.

За словами Катеріни Якімовскої, старшої аналітикині з проєктів Центру європейських студій імені Вілфреда Мартенса, Угорщина, Чехія та Словаччина хочуть сформувати так зване "Вишеградське тріо", "щоб висловити свою стурбованість щодо членства України в ЄС".
27.01.2026 21:59 Відповісти
Серед головних причин, через які деякі європейські лідери почали обережніше висловлюватися на підтримку швидкої інтеграції України до ЄС, Якімовска називає війну. "Побоювання привести війну у ЄС висловлюються не так гучно, як інші, але навіть найбільші прихильники української заявки на членство не впевнені, як виглядатиме інтеграція країни, яка перебуває в конфлікті та не має повного контролю над своєю територією", - відзначила експертка у коментарі DW.

Окрім того, "розмір України є ще однією проблемою". "Україна буде п'ятою за кількістю населення в ЄС, і вступ країни таких масштабів матиме значний вплив на економічну, політичну та соціальну згуртованість ЄС", - вказує експертка, уточнивши, що "перед розширенням Євросоюзу необхідно терміново внутрішньо адаптуватися", щоб прийняти нових членів.
27.01.2026 22:00 Відповісти
Євросоюз навряд чи піде на таку масштабну хвилю розширення, як у 2004 році і, ймовірно, дасть "зелене світло" Чорногорії, Албанії та, можливо, Молдові - менших за розміром та відносно стабільних, щоб продемонструвати, мовляв, дивіться, ми розширюємося, припускає Якімовска. Прийняття ж таких країн, як Україна, Боснія і Герцеговина чи Сербії, "потребують справжнього внутрішнього землетрусу ЄС з точки зору ухвалення політичних рішень та готовності" Брюсселя, підсумувала експертка.
27.01.2026 22:02 Відповісти
Зубожіла країна не потрібна ,бо годувати 20 + МЛН біженців, багата країна не потрібна , бо всюди створює конкуренцію: фермерам, сталевим трейдерам, айтівцям, торговцям, всьому.
Колоніалізм нікуди не дівся!!
27.01.2026 22:03 Відповісти
Не буде ніякого вступу в ЄС.
При голобородьку точно!! А після нього - років 40 важкої праці і виплати набраних боргів.
27.01.2026 21:58 Відповісти
Угорщина зараз непогано пристроїлась до фінансів ЄС, а в часи "соціалізму"(куди її загнали) непогано "доїла" СССР, з дешевим газом, нафтою і електроенергією.
27.01.2026 22:11 Відповісти
При бровеносце ещё в Будапеште и иных городах там запросто было много бытовой электроники, одежды, пластинок и продуктов США, ФРГ, Австрии итд. И что интересно. Венгры нам не мало экспортировали вин, консервации, автобусов и прочего. Но на Запад шла гораздо более качественная агропродукция. И кстати обувь хорошая. С продуктами столкнулся венгерскими, когда работал на паслайнерах ЧМП, заказывая продукты в портах Европы особо. Неожидано это было. Из других стран СЭВ и близко не было такого. Токайские вина отличные кстати. В конце круиза на ,дъюти фри, спиртных напитков это вино улетало лучше всего остального. В совке оно тоже было, но не лучшие сорта.
27.01.2026 22:47 Відповісти
Дебіла кусок.
Як він задовбав уже.
27.01.2026 22:00 Відповісти
Вітьок чи не в курсі що сьогодні рашистська армія ударними дронами знищила інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" у Бродах? Російські нацисти відрізали від своєї нафти свого мінійона Орбана та Фіцо
27.01.2026 22:16 Відповісти
Закрийте вже накінець-то в нас у Берегові розсадних мадярського сепаратизму - угорський університет імені Ф. Ракоці.
28.01.2026 00:25 Відповісти
Але що саме цікеве ЗЕбандити йому в цьому допомагають - нафтопровід "Дружба" який проходить по території України і по якому тече дешева нафта ***** для Орбана працює на повну "патужність" і ніхто його навіть не збирається зупиняти!
28.01.2026 06:54 Відповісти
Чимби "*********" дитя не тішилось...
