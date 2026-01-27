УКР
Новини Відносини України та Угорщини
2 236 13

Сибіга назвав Орбана загрозою для угорського народу

Сибіга назвав Орбана загрозою для Угорщини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан становить загрозу для угорського народу.

про це глава зовнішньополітичного відомства України заявив в інтерв'ю "Європейській правді".  

За словами глави МЗС, недружня риторика Будапешта шкодить не лише двостороннім відносинам, а й самим громадянам Угорщини.
Сибіга наголосив, що позиція Орбана блокує європейське майбутнє України та угорців, які підтримують європейські цінності.

Україна та Росія мали двосторонні зустрічі на перемовинах в Абу-Дабі, - Сибіга

Позиція України та заява Сибіги

Міністр прокоментував звинувачення Угорщини у нібито втручанні України в парламентські вибори іншої держави.
Він назвав ці заяви безпідставними та політично мотивованими напередодні виборчої кампанії в Угорщині.

"Треба називати речі своїми іменами. Прем’єр-міністр Угорщини є загрозою для свого народу", – заявив Андрій Сибіга.

Глава МЗС пояснив, що блокування євроінтеграції України шкодить і угорцям, які проживають в Україні.
Також він зазначив, що Київ готується до різних сценаріїв після виборів в Угорщині у квітні.

Орбан прогнозує розпад ЄС і заявив, що не дасть грошей Україні

Звинувачення Орбана та реакція Будапешта

Напередодні угорський прем'єр Віктор Орбан звинуватив Україну в політичних атаках і втручанні у вибори.
Він заявив, що угорські спецслужби нібито зафіксували скоординовані дії з боку Києва.

Орбан доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто викликати українського посла в Будапешті.
Також прем’єр пообіцяв захищати суверенітет країни та чесність виборчого процесу.

Парламентські вибори в Угорщині призначені на 12 квітня

Автор: 

Угорщина (2662) МЗС (4360) Сибіга Андрій (781) Орбан Віктор (763)
Топ коментарі
+8
То може і ******* перестануть вказувати нам - як нам жити ??
Може той угорський ***** теж перестане нарешті - пхати свою сопливу носяру в справи України ??
показати весь коментар
27.01.2026 19:24 Відповісти
+7
Бл***. Ці ідіоти, навіть ніби дипломати, діли собі право обговорювати чужий народ, і рекомендувати їм, кого вони мають вибрати? Тупо грають для набиття рейтингу Орбану, щоб виграв вибори! Вказівка з ФСБ прийшла?
показати весь коментар
27.01.2026 19:20 Відповісти
+4
всі ми також знаємо ,шо товарищ зеленський🤡 є ворогом українців та України ,і шо ?...нічого , воно на плаву рулить хвильками ...
показати весь коментар
27.01.2026 19:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
зєля та його птєнци - поза підозрами!
показати весь коментар
27.01.2026 19:15 Відповісти
Там його труси висіли,довбень???
показати весь коментар
27.01.2026 19:25 Відповісти
Цю загрозу угорці собі й обирають
показати весь коментар
27.01.2026 19:16 Відповісти
Колективного Остапа понесло, нехай вже угорці самі вирішують, як їм жити.
показати весь коментар
27.01.2026 19:16 Відповісти
27.01.2026 19:24 Відповісти
27.01.2026 19:20 Відповісти
Дипломати плять... Пошкодуй посла в Угорщині!
Навіщо чіпати це гівно?
показати весь коментар
27.01.2026 19:21 Відповісти
Всі ми пам"ятаємо, як у Зеленського виросли рейтинги після сварки з Трампом. От і цікаво, чого вони сваряться з Орбаном перед виборами.
показати весь коментар
27.01.2026 19:30 Відповісти
всі ми також знаємо ,шо товарищ зеленський🤡 є ворогом українців та України ,і шо ?...нічого , воно на плаву рулить хвильками ...
показати весь коментар
27.01.2026 19:34 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2026 19:34 Відповісти
Ну, ще раз нашого посла покличуть на рандеву.
Хто рахує кількість? Це вже вкоре буде?
показати весь коментар
27.01.2026 20:17 Відповісти
Cапер Водічка, де ти? Прихвати бравого вояку Швейка і наведіть там порядок.
показати весь коментар
27.01.2026 20:24 Відповісти
Nakonezto Ukraina nachala otvchat, a to sideli iazuk v zhope
показати весь коментар
28.01.2026 06:53 Відповісти
 
 