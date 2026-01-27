Сибіга назвав Орбана загрозою для угорського народу
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан становить загрозу для угорського народу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, , про це глава зовнішньополітичного відомства України заявив в інтерв’ю "Європейській правді".
За словами глави МЗС, недружня риторика Будапешта шкодить не лише двостороннім відносинам, а й самим громадянам Угорщини.
Сибіга наголосив, що позиція Орбана блокує європейське майбутнє України та угорців, які підтримують європейські цінності.
Позиція України та заява Сибіги
Міністр прокоментував звинувачення Угорщини у нібито втручанні України в парламентські вибори іншої держави.
Він назвав ці заяви безпідставними та політично мотивованими напередодні виборчої кампанії в Угорщині.
"Треба називати речі своїми іменами. Прем’єр-міністр Угорщини є загрозою для свого народу", – заявив Андрій Сибіга.
Глава МЗС пояснив, що блокування євроінтеграції України шкодить і угорцям, які проживають в Україні.
Також він зазначив, що Київ готується до різних сценаріїв після виборів в Угорщині у квітні.
Звинувачення Орбана та реакція Будапешта
Напередодні угорський прем'єр Віктор Орбан звинуватив Україну в політичних атаках і втручанні у вибори.
Він заявив, що угорські спецслужби нібито зафіксували скоординовані дії з боку Києва.
Орбан доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто викликати українського посла в Будапешті.
Також прем’єр пообіцяв захищати суверенітет країни та чесність виборчого процесу.
- Раніше Орбан заявив, що Угорщина не підтримає вступ України до ЄС у найближчі сто років.
Президент Володимир Зеленський у Давосі розкритикував європейських лідерів, які діють в інтересах Росії.
