Сибига назвал Орбана угрозой для венгерского народа

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан представляет угрозу для венгерского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава внешнеполитического ведомства Украины заявил в интервью "Европейской правде".  

По словам главы МИД, недружественная риторика Будапешта вредит не только двусторонним отношениям, но и самим гражданам Венгрии.
Сибига подчеркнул, что позиция Орбана блокирует европейское будущее Украины и венгров, которые поддерживают европейские ценности.

Позиция Украины и заявление Сибиги

Министр прокомментировал обвинения Венгрии в якобы вмешательстве Украины в парламентские выборы другого государства.
Он назвал эти заявления безосновательными и политически мотивированными накануне избирательной кампании в Венгрии.

"Надо называть вещи своими именами. Премьер-министр Венгрии является угрозой для своего народа", – заявил Андрей Сибига.

Глава МИД пояснил, что блокирование евроинтеграции Украины вредит и венграм, проживающим в Украине.
Также он отметил, что Киев готовится к различным сценариям после выборов в Венгрии в апреле.

Обвинения Орбана и реакция Будапешта

Накануне венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Украину в политических атаках и вмешательстве в выборы.
Он заявил, что венгерские спецслужбы якобы зафиксировали скоординированные действия со стороны Киева.

Орбан поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать украинского посла в Будапеште.
Также премьер пообещал защищать суверенитет страны и честность избирательного процесса.

+8
То може і ******* перестануть вказувати нам - як нам жити ??
Може той угорський ***** теж перестане нарешті - пхати свою сопливу носяру в справи України ??
27.01.2026 19:24 Ответить
+7
Бл***. Ці ідіоти, навіть ніби дипломати, діли собі право обговорювати чужий народ, і рекомендувати їм, кого вони мають вибрати? Тупо грають для набиття рейтингу Орбану, щоб виграв вибори! Вказівка з ФСБ прийшла?
27.01.2026 19:20 Ответить
+4
всі ми також знаємо ,шо товарищ зеленський🤡 є ворогом українців та України ,і шо ?...нічого , воно на плаву рулить хвильками ...
27.01.2026 19:34 Ответить
зєля та його птєнци - поза підозрами!
27.01.2026 19:15 Ответить
Цю загрозу угорці собі й обирають
27.01.2026 19:16 Ответить
Колективного Остапа понесло, нехай вже угорці самі вирішують, як їм жити.
27.01.2026 19:16 Ответить
27.01.2026 19:24 Ответить
27.01.2026 19:20 Ответить
Дипломати плять... Пошкодуй посла в Угорщині!
Навіщо чіпати це гівно?
27.01.2026 19:21 Ответить
Всі ми пам"ятаємо, як у Зеленського виросли рейтинги після сварки з Трампом. От і цікаво, чого вони сваряться з Орбаном перед виборами.
27.01.2026 19:30 Ответить
27.01.2026 19:34 Ответить
Ну, ще раз нашого посла покличуть на рандеву.
Хто рахує кількість? Це вже вкоре буде?
27.01.2026 20:17 Ответить
Cапер Водічка, де ти? Прихвати бравого вояку Швейка і наведіть там порядок.
27.01.2026 20:24 Ответить
Nakonezto Ukraina nachala otvchat, a to sideli iazuk v zhope
28.01.2026 06:53 Ответить
 
 