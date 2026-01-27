Сибига назвал Орбана угрозой для венгерского народа
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан представляет угрозу для венгерского народа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава внешнеполитического ведомства Украины заявил в интервью "Европейской правде".
По словам главы МИД, недружественная риторика Будапешта вредит не только двусторонним отношениям, но и самим гражданам Венгрии.
Сибига подчеркнул, что позиция Орбана блокирует европейское будущее Украины и венгров, которые поддерживают европейские ценности.
Позиция Украины и заявление Сибиги
Министр прокомментировал обвинения Венгрии в якобы вмешательстве Украины в парламентские выборы другого государства.
Он назвал эти заявления безосновательными и политически мотивированными накануне избирательной кампании в Венгрии.
"Надо называть вещи своими именами. Премьер-министр Венгрии является угрозой для своего народа", – заявил Андрей Сибига.
Глава МИД пояснил, что блокирование евроинтеграции Украины вредит и венграм, проживающим в Украине.
Также он отметил, что Киев готовится к различным сценариям после выборов в Венгрии в апреле.
Обвинения Орбана и реакция Будапешта
Накануне венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Украину в политических атаках и вмешательстве в выборы.
Он заявил, что венгерские спецслужбы якобы зафиксировали скоординированные действия со стороны Киева.
Орбан поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать украинского посла в Будапеште.
Также премьер пообещал защищать суверенитет страны и честность избирательного процесса.
- Ранее Орбан заявил, что Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС в ближайшие сто лет.
