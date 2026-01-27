Правительство Орбана перед выборами запустило "национальную петицию" против финансовой поддержки Украины

На этой неделе правительство Венгрии начинает рассылать гражданам так называемую "национальную петицию" против финансовой и военной помощи Украине со стороны Европейского Союза. Таким образом в Орбана стремятся укрепить свои позиции перед апрельскими выборами.

Об этом сообщил государственный секретарь Венгрии Янош Надь, а текст "петиции" опубликовало венгерское правительство, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее об антиукраинской кампании

"Письма с текстом петиции уже рассылаются в домохозяйства", - заявил Надь в эфире проправительственного телеканала HirTV.

В частности, в рамках кампании венгерским гражданам предлагают высказать свое мнение против:

продолжение финансирования российско-украинской войны;

обеспечение функционирования Украины в течение следующих 10 лет;

рост цен на энергоносители из-за войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига назвал Орбана угрозой для венгерского народа

Ответы граждан принимают до 23 марта –– за три недели до всеобщих выборов, сообщает информагентство AFP. Ожидается, что эту кампанию будет сопровождать активное использование наружной рекламы на билбордах, а также роликов на телевидении и в интернете.

Текст петиции утверждает, что Украину собираются принять в Европейский Союз в течение следующих четырех лет и как члену блока Евросоюз якобы выплатит ей 800 миллиардов долларов.

Там также сказано, что у венгров заберут 13-ю и 14-ю пенсии, для них повысят налоги и отменят снижение коммунальных тарифов, "а деньги отвезут в Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла Украины в Венгрии вызвали в МИД из-за "бесстыдного вмешательства" в парламентские выборы

"Национальная петиция" относительно Украины накануне судьбоносных для Орбана выборов

Отметим, что нынешняя "национальная петиция" продлится почти до начала судьбоносных для нынешнего правительства Орбана выборов в парламент.

На запланированном на 12 апреля голосовании Орбан столкнется с самым серьезным вызовом с 2010 года, отмечает AFP, ведь сейчас жизнь в Венгрии отмечена экономической стагнацией.

Сейчас Орбан пытается изобразить своего главного оппонента-оппозиционера Петера Мадяра как "марионетку Брюсселя", который якобы стремится собирать средства для Украины с помощью мер жесткой экономии для самих венгров. Сам Мадяр отрицает такие обвинения, утверждая, что власть запускает эту петицию с целью отвлечь внимание общества от "реальных проблем".

Читайте также: Венгрия не проголосует за членство Украины в ЕС в ближайшие 100 лет, - Орбан