Правительство Орбана перед выборами запустило "национальную петицию" против финансовой поддержки Украины
На этой неделе правительство Венгрии начинает рассылать гражданам так называемую "национальную петицию" против финансовой и военной помощи Украине со стороны Европейского Союза. Таким образом в Орбана стремятся укрепить свои позиции перед апрельскими выборами.
Об этом сообщил государственный секретарь Венгрии Янош Надь, а текст "петиции" опубликовало венгерское правительство, передает Цензор.НЕТ.
"Письма с текстом петиции уже рассылаются в домохозяйства", - заявил Надь в эфире проправительственного телеканала HirTV.
В частности, в рамках кампании венгерским гражданам предлагают высказать свое мнение против:
- продолжение финансирования российско-украинской войны;
- обеспечение функционирования Украины в течение следующих 10 лет;
- рост цен на энергоносители из-за войны в Украине.
Ответы граждан принимают до 23 марта –– за три недели до всеобщих выборов, сообщает информагентство AFP. Ожидается, что эту кампанию будет сопровождать активное использование наружной рекламы на билбордах, а также роликов на телевидении и в интернете.
Текст петиции утверждает, что Украину собираются принять в Европейский Союз в течение следующих четырех лет и как члену блока Евросоюз якобы выплатит ей 800 миллиардов долларов.
Там также сказано, что у венгров заберут 13-ю и 14-ю пенсии, для них повысят налоги и отменят снижение коммунальных тарифов, "а деньги отвезут в Украину".
Отметим, что нынешняя "национальная петиция" продлится почти до начала судьбоносных для нынешнего правительства Орбана выборов в парламент.
На запланированном на 12 апреля голосовании Орбан столкнется с самым серьезным вызовом с 2010 года, отмечает AFP, ведь сейчас жизнь в Венгрии отмечена экономической стагнацией.
Сейчас Орбан пытается изобразить своего главного оппонента-оппозиционера Петера Мадяра как "марионетку Брюсселя", который якобы стремится собирать средства для Украины с помощью мер жесткой экономии для самих венгров. Сам Мадяр отрицает такие обвинения, утверждая, что власть запускает эту петицию с целью отвлечь внимание общества от "реальных проблем".
Bето Угорщини щодо вступу України до ЄС може бути лише верхівкою айсберга. Як сказав у неофіційній бесіді з DW європейський дипломат, який працює у Брюсселі, "Орбан - це найменша проблема Києва, бо є інші держави, впливовіші, ніж Угорщина, які виступають проти членства України в ЄС".
Страх перед тим, як вступ нових країн-членів вплине на економічне та політичне життя блоку, у ЄС існував ще від перших хвиль розширення. "Ці побоювання були завжди. І у 2004 році (коли відбулася найбільша хвиля розширення в історії ЄС) Тоді, наприклад, сільськогосподарське лобі Франції виступало проти", - сказав у інтерв'ю DW колишній посол ЄС в Україні Жозе-Мануель Пінту-Тейшейра.
Однак свою невпевненість щодо "стабільності політичних пріоритетів Києва", за даними джерела, озвучує також і Німеччина.
За словами Катеріни Якімовскої, старшої аналітикині з проєктів Центру європейських студій імені Вілфреда Мартенса, Угорщина, Чехія та Словаччина хочуть сформувати так зване "Вишеградське тріо", "щоб висловити свою стурбованість щодо членства України в ЄС".
Окрім того, "розмір України є ще однією проблемою". "Україна буде п'ятою за кількістю населення в ЄС, і вступ країни таких масштабів матиме значний вплив на економічну, політичну та соціальну згуртованість ЄС", - вказує експертка, уточнивши, що "перед розширенням Євросоюзу необхідно терміново внутрішньо адаптуватися", щоб прийняти нових членів.
