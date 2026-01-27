Новости Венгрия против поддержки Украины Отношения Украины и Венгрии
3 167 23

Правительство Орбана перед выборами запустило "национальную петицию" против финансовой поддержки Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

На этой неделе правительство Венгрии начинает рассылать гражданам так называемую "национальную петицию" против финансовой и военной помощи Украине со стороны Европейского Союза. Таким образом в Орбана стремятся укрепить свои позиции перед апрельскими выборами.

Об этом сообщил государственный секретарь Венгрии Янош Надь, а текст "петиции" опубликовало венгерское правительство, передает Цензор.НЕТ.

"Письма с текстом петиции уже рассылаются в домохозяйства", - заявил Надь в эфире проправительственного телеканала HirTV.

В частности, в рамках кампании венгерским гражданам предлагают высказать свое мнение против:

  • продолжение финансирования российско-украинской войны;
  • обеспечение функционирования Украины в течение следующих 10 лет;
  • рост цен на энергоносители из-за войны в Украине.

Ответы граждан принимают до 23 марта –– за три недели до всеобщих выборов, сообщает информагентство AFP. Ожидается, что эту кампанию будет сопровождать активное использование наружной рекламы на билбордах, а также роликов на телевидении и в интернете.

Текст петиции утверждает, что Украину собираются принять в Европейский Союз в течение следующих четырех лет и как члену блока Евросоюз якобы выплатит ей 800 миллиардов долларов.

Там также сказано, что у венгров заберут 13-ю и 14-ю пенсии, для них повысят налоги и отменят снижение коммунальных тарифов, "а деньги отвезут в Украину".

"Национальная петиция" относительно Украины накануне судьбоносных для Орбана выборов

Отметим, что нынешняя "национальная петиция" продлится почти до начала судьбоносных для нынешнего правительства Орбана выборов в парламент.

На запланированном на 12 апреля голосовании Орбан столкнется с самым серьезным вызовом с 2010 года, отмечает AFP, ведь сейчас жизнь в Венгрии отмечена экономической стагнацией.

Сейчас Орбан пытается изобразить своего главного оппонента-оппозиционера Петера Мадяра как "марионетку Брюсселя", который якобы стремится собирать средства для Украины с помощью мер жесткой экономии для самих венгров. Сам Мадяр отрицает такие обвинения, утверждая, что власть запускает эту петицию с целью отвлечь внимание общества от "реальных проблем".

Підоройобик останні місяці ********** бабло відпрацьовує...
27.01.2026 21:42 Ответить
Україна керує життям угорців. Прекрасно.
27.01.2026 21:46 Ответить
а якщо запустити у відповідь петицію Європейського Союзу щодо ненадання фінансової підтримки Угорщині аби зміцнити позиції ЄС в світі? 🤓🧐👀
27.01.2026 21:58 Ответить
Що у відповідь?
27.01.2026 21:42 Ответить
Відберемо 800 мільярдів у угорців і зробимо їх жебраками 😈
27.01.2026 22:05 Ответить
Нет смысла отвечать на лай собаки лаем.
27.01.2026 22:21 Ответить
... передсмертні судоми...
не допоможе піти в небуття!
27.01.2026 21:43 Ответить
В небытие точно не пойдет ,Фицо в свое время переизбрали но выборы проиграет
27.01.2026 23:54 Ответить
Україна керує життям угорців. Прекрасно.
27.01.2026 21:46 Ответить
Украінофобія.
27.01.2026 21:48 Ответить
DW

Bето Угорщини щодо вступу України до ЄС може бути лише верхівкою айсберга. Як сказав у неофіційній бесіді з DW європейський дипломат, який працює у Брюсселі, "Орбан - це найменша проблема Києва, бо є інші держави, впливовіші, ніж Угорщина, які виступають проти членства України в ЄС".

Страх перед тим, як вступ нових країн-членів вплине на економічне та політичне життя блоку, у ЄС існував ще від перших хвиль розширення. "Ці побоювання були завжди. І у 2004 році (коли відбулася найбільша хвиля розширення в історії ЄС) Тоді, наприклад, сільськогосподарське лобі Франції виступало проти", - сказав у інтерв'ю DW колишній посол ЄС в Україні Жозе-Мануель Пінту-Тейшейра.
27.01.2026 21:55 Ответить
Оскільки в ЄС діє принцип одноголосного ухвалення рішень, існують побоювання, що нові члени, використовуючи своє право вето, зможуть блокувати рішення, зокрема у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики. А ЄС вже має "поганий приклад Віктора Орбана, який виявився людиною Путіна в Європі", відзначив Пінту-Тейшейра. Тому, за його словами, Брюссель остерігається, що хтось із нових членів "може наслідувати його". Він вважає, що ЄС повинен був змінити принцип одностайності в ухваленні рішень "ще під час розширення 2024 року, і, можливо, це має бути зроблено зараз".
27.01.2026 21:57 Ответить
Європейський дипломат, з яким поспілкувалася DW, на умовах анонімності повідомив, що свої застереження щодо вступу України до ЄС висловлює "кілька країн". Серед них, зокрема, Франція, "яка переймається своїми аграрними інтересами".
Однак свою невпевненість щодо "стабільності політичних пріоритетів Києва", за даними джерела, озвучує також і Німеччина.

За словами Катеріни Якімовскої, старшої аналітикині з проєктів Центру європейських студій імені Вілфреда Мартенса, Угорщина, Чехія та Словаччина хочуть сформувати так зване "Вишеградське тріо", "щоб висловити свою стурбованість щодо членства України в ЄС".
27.01.2026 21:59 Ответить
Серед головних причин, через які деякі європейські лідери почали обережніше висловлюватися на підтримку швидкої інтеграції України до ЄС, Якімовска називає війну. "Побоювання привести війну у ЄС висловлюються не так гучно, як інші, але навіть найбільші прихильники української заявки на членство не впевнені, як виглядатиме інтеграція країни, яка перебуває в конфлікті та не має повного контролю над своєю територією", - відзначила експертка у коментарі DW.

Окрім того, "розмір України є ще однією проблемою". "Україна буде п'ятою за кількістю населення в ЄС, і вступ країни таких масштабів матиме значний вплив на економічну, політичну та соціальну згуртованість ЄС", - вказує експертка, уточнивши, що "перед розширенням Євросоюзу необхідно терміново внутрішньо адаптуватися", щоб прийняти нових членів.
27.01.2026 22:00 Ответить
Євросоюз навряд чи піде на таку масштабну хвилю розширення, як у 2004 році і, ймовірно, дасть "зелене світло" Чорногорії, Албанії та, можливо, Молдові - менших за розміром та відносно стабільних, щоб продемонструвати, мовляв, дивіться, ми розширюємося, припускає Якімовска. Прийняття ж таких країн, як Україна, Боснія і Герцеговина чи Сербії, "потребують справжнього внутрішнього землетрусу ЄС з точки зору ухвалення політичних рішень та готовності" Брюсселя, підсумувала експертка.
27.01.2026 22:02 Ответить
Зубожіла країна не потрібна ,бо годувати 20 + МЛН біженців, багата країна не потрібна , бо всюди створює конкуренцію: фермерам, сталевим трейдерам, айтівцям, торговцям, всьому.
Колоніалізм нікуди не дівся!!
27.01.2026 22:03 Ответить
Не буде ніякого вступу в ЄС.
При голобородьку точно!! А після нього - років 40 важкої праці і виплати набраних боргів.
27.01.2026 21:58 Ответить
а якщо запустити у відповідь петицію Європейського Союзу щодо ненадання фінансової підтримки Угорщині аби зміцнити позиції ЄС в світі? 🤓🧐👀
27.01.2026 21:58 Ответить
Угорщина зараз непогано пристроїлась до фінансів ЄС, а в часи "соціалізму"(куди її загнали) непогано "доїла" СССР, з дешевим газом, нафтою і електроенергією.
27.01.2026 22:11 Ответить
При бровеносце ещё в Будапеште и иных городах там запросто было много бытовой электроники, одежды, пластинок и продуктов США, ФРГ, Австрии итд. И что интересно. Венгры нам не мало экспортировали вин, консервации, автобусов и прочего. Но на Запад шла гораздо более качественная агропродукция. И кстати обувь хорошая. С продуктами столкнулся венгерскими, когда работал на паслайнерах ЧМП, заказывая продукты в портах Европы особо. Неожидано это было. Из других стран СЭВ и близко не было такого. Токайские вина отличные кстати. В конце круиза на ,дъюти фри, спиртных напитков это вино улетало лучше всего остального. В совке оно тоже было, но не лучшие сорта.
27.01.2026 22:47 Ответить
Дебіла кусок.
Як він задовбав уже.
27.01.2026 22:00 Ответить
Вітьок чи не в курсі що сьогодні рашистська армія ударними дронами знищила інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" у Бродах? Російські нацисти відрізали від своєї нафти свого мінійона Орбана та Фіцо
27.01.2026 22:16 Ответить
Закрийте вже накінець-то в нас у Берегові розсадних мадярського сепаратизму - угорський університет імені Ф. Ракоці.
28.01.2026 00:25 Ответить
Але що саме цікеве ЗЕбандити йому в цьому допомагають - нафтопровід "Дружба" який проходить по території України і по якому тече дешева нафта ***** для Орбана працює на повну "патужність" і ніхто його навіть не збирається зупиняти!
28.01.2026 06:54 Ответить
Чимби "*********" дитя не тішилось...
28.01.2026 09:01 Ответить
 
 