Орбан заявив про "щоденні погрози" з боку України напередодні виборів в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито "щоденні погрози" з боку України, пов’язані з наближенням парламентських виборів в Угорщині.

Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач, передає Цензор.НЕТ.

За словами Орбана, погрози надходять з України від президента Володимира Зеленського, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та українських спецслужб.

"Так буде продовжуватися до виборів. Вони хочуть, щоб в Угорщині була проукраїнська влада, тому атакують членів мого уряду, включно з Петером Сійярто і мною", - заявив прем’єр-міністр.

Орбан також стверджує, що Україна намагається вплинути на політичну ситуацію в Угорщині, щоб змінити нинішній курс Будапешта у відносинах з Києвом.

Ви ету украінофобію прєкращайтє, украінофобію вот ету всю.
28.01.2026 17:03 Відповісти
Залізь жаба під корягу та поплач. Кончена скотиняка.
28.01.2026 17:05 Відповісти
і це ще не кінець, вітя !

ближче до виборів будуть:
щоденні,
щохвилинні та
щосекундні...

погрози приниження та згвалтування
Гвалт !

.
28.01.2026 17:09 Відповісти
28.01.2026 17:06 Відповісти
Немного не в тему но важно. Прочитал сегодня соцсети черкасские. Как пишут знающие люди, четырёх!!!полицейских завалил шестидесятилетний бывший военный. Просто расстрелял из автомата. Я ещё тогда предположил, что такое может быть. Интересно другое-у него местный депутат отжал землю. ветеран сжёг ему авто. Разбираться поехала целая компания,явно по просьбе этого депутата. целых три майора и старлей. Приехали к нему домой, а у того разговор короткий. Теперь местная полиция обхизалась****по уши, и что-то мычит про какого-то мифического киллера. Самая херовая другое. Начинается стычки внутри страны. И он воевал, и полицейские воевали. А теперь перебили друг друга. А Я всё задаю сакраментальный вопрос-где эти суки 73%, которые привели во власть эту зелёную катастрофу??? Ну хоть один в чате об этом сознается??? Х** там, все воды в рот набрали. Лишь бы не Порошенко!!!
28.01.2026 17:12 Відповісти
Я в коментарях під тією новиною писав, що такі випадки ще будуть.
Це не ознака "начала гражданской войни", як одразу почне роздмухувати русня.
Це природний наслідок війни. В США подібне було з ветеранами В'єтнаму.
Та й у нас таке вже бувало, навіть у більших масштабах (гуглити "Йовбак").
28.01.2026 17:15 Відповісти
Та не буде таких приколів багато . Н е б у д е. Це одиничний випадок. Можете спать спокійно, звісно, якщо не плануєте в якогось тіпа земельку "підрізать". Бо тоді маєте його першого"валить".
А московити всіх помирять, зрештою.
28.01.2026 17:34 Відповісти
На жаль, буде, і справа держави, нормальної держави - цьому запобігати.
З ветеранами працювати треба.
І якщо не боротись з такими підарами, як той, хто земельку "підрізає", то подібні випадки будуть.
Тут, що прикро, підар не постраждав.
28.01.2026 17:38 Відповісти
Флуд !
28.01.2026 17:58 Відповісти
есть что сказать более конкретно?
28.01.2026 18:05 Відповісти
Там ще було що цей депутат відомий своєю запутінською риторикою. Бувший член делегації до Селігеру на прослуховування виступу *****.
28.01.2026 18:41 Відповісти
хужєнєбудєт!!!!
28.01.2026 19:11 Відповісти
Залізь жаба під корягу та поплач. Кончена скотиняка.
28.01.2026 17:05 Відповісти
Так, я тобі погрожую. І що ти зробиш, лох? 😂😂😂
28.01.2026 17:06 Відповісти
Прилетит Буданов на "Блэк Хоке" и использует супербульбулятор. Ховайся, кто может, особенно Орбан.
28.01.2026 17:09 Відповісти
чемоданчик нехай у ***** попрохає. в подарунок ))
28.01.2026 17:10 Відповісти
весь світ в очікувані замаху по сценарію )(уйлоТрампа. 😂
28.01.2026 17:11 Відповісти
Ми вже робим батальон спец.призначення 'Trianon-1956' 🤣🤣🤣
28.01.2026 17:12 Відповісти
Ссить, коли страшно, значить все робимо добре, Путі нехай поплачеться.
28.01.2026 17:13 Відповісти
Цікаво - коли він звинуватить українців у провокації кацапського удару по нафтогону "Дружба", і викликаній ним перебоями в поставках кацапської нафти до Угорщини?
28.01.2026 17:13 Відповісти
Ще один "спіціліст з міжнародного права", з"явився...
28.01.2026 17:53 Відповісти
Коли з Цєнтра маякнуть.
28.01.2026 17:47 Відповісти
Як кажуть болільники, пане Орбан: " Атакуй, не атакуй - все одно получиш ...шайбу!"
28.01.2026 17:31 Відповісти
Вітя дупою чує, що програє вибори. Україна - це наче бабайка для його охлосу, тому він нас постійно у чомусь звинувачує, до речі, кожного дня щось падло вигадує.
28.01.2026 17:48 Відповісти
Що таке? Телефонують і називають Вітю підху#ловником? То це ж не погроза, це факт! 😂
28.01.2026 17:51 Відповісти
Пожалуйся путину ***** или Трампону Трампаксу!!🤣😆😆😅🤡🤪
28.01.2026 18:05 Відповісти
Захиталося крісло під жабою, тепер шукає винуватців.
А хто вср*всь? Невістка!!!
28.01.2026 18:52 Відповісти
Вітя, в Ростов, там якраз резервація обісраних віть
28.01.2026 19:13 Відповісти


Угорщина: Партія Орбана відстає вже на 10% від опозиційної, більш проукраїнської, партії «Тиса»

27.01.2026
28.01.2026 20:47 Відповісти
Ну так Зеленьський із Сібігою допоможуть то відставанна дуже швидко скоротити.
Сумно. Два шлєпєра, Зеленьський і Орбан мочать один одного, щоб заробити більше рейтингів всередині власних країн, піпл хаває, тримає " пальчики за своїх", хоча це фактично означа переобрання у 5- й раз Орбана прем'єром.
28.01.2026 22:15 Відповісти
А не погано було б, якби тебе дійсно "завалили" якісь невстановлені добродії.
28.01.2026 23:03 Відповісти
 
 