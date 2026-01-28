Орбан заявив про "щоденні погрози" з боку України напередодні виборів в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито "щоденні погрози" з боку України, пов’язані з наближенням парламентських виборів в Угорщині.

Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач, передає Цензор.НЕТ.

За словами Орбана, погрози надходять з України від президента Володимира Зеленського, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та українських спецслужб.

"Так буде продовжуватися до виборів. Вони хочуть, щоб в Угорщині була проукраїнська влада, тому атакують членів мого уряду, включно з Петером Сійярто і мною", - заявив прем’єр-міністр.

Орбан також стверджує, що Україна намагається вплинути на політичну ситуацію в Угорщині, щоб змінити нинішній курс Будапешта у відносинах з Києвом.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан становить загрозу для угорського народу.

