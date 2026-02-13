Україна не відновлює поставки російської нафти в Угорщину через "політичні мотиви", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона ухвалила рішення не відновлювати постачання російської нафти до Будапешта нафтопроводом "Дружба" через "політичні мотиви".

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Звинувачення Будапешта

"Україна продовжує втручатися у майбутні вибори в Угорщині. Зеленський з політичних причин вирішив не дозволити відновлення поставок нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", попри відсутність будь-яких технічних перешкод.

Мета очевидна: поставити угорський уряд у скрутне становище, поставивши під загрозу нашу енергетичну безпеку напередодні майбутніх виборів. Ми говоримо "ні" втягуванню нас у війну, "ні" надсиланню наших грошей до України й "ні" членству України в ЄС", - заявив угорський міністр.

Що передувало?

  • Нагадаємо, вранці 18 серпня 2025 року Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
  • У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.
  • Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".
  • Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.
  • Раніше Орбан публічно відкинув тиск США щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв.

Топ коментарі
Ми говоримо "ні" втягуванню нас у війну, "ні" надсиланню наших грошей до України й "ні" членству України в ЄС Джерело: https://censor.net/ua/n3600466

Ну шож тоді й нафті ні. Доведется купляти в США.
13.02.2026 17:48 Відповісти
"Ми говоримо "ні" втягуванню нас у війну, "ні" надсиланню наших грошей до України й "ні" членству України в ЄС "

А ми говоримо "ні" постачанню кацапської нафти до Угорщини. Тим більше, що обидві країни вважають Україну ворогом
13.02.2026 17:50 Відповісти
Як ви заграли, самі ж орбаном сказали, що Україна "ворог", то з якого ви у "ворога" вимагаєте транзиту нафти?
13.02.2026 17:56 Відповісти
Які ще такі політичні причини?
13.02.2026 17:45 Відповісти
Для Угорщини та Словаччини - двох головних союзників Росії в ЄС - Євросоюз до цього часу робив винятки, щоб уникнути їхнього вето при введенні та продовженні санкцій проти Кремля за вторгнення в Україну. Експерти впевнені, що й після 2028 року Угорщина зможе зберегти доступ до дешевих постачань нафти та газу з Росії.
13.02.2026 17:46 Відповісти
27 країн ЄС більше не купують не лише російську нафту, а й нафтопродукти, вироблені з неї в Індії, Туреччині та інших країнах, які протягом усіх чотирьох років війни допомагали Росії заробляти, обходячи західні санкції.
13.02.2026 17:49 Відповісти
Нафта по трубопроводу «Дружба» через Україну отримує угорська компанія MOL, яка, окрім підприємств в Угорщині, володіє єдиним нафтопереробним заводом (НПЗ) у Словаччині та найбільшим НПЗ у Хорватії.
А зараз вона готується купити єдиний НПЗ у Сербії у російської «Газпромнефти».
13.02.2026 17:51 Відповісти
На нєт і суда нєт.
13.02.2026 17:51 Відповісти
...не відновлювати постачання нафти нафтопроводом "Дружба" - бо дружба закінчилася...
13.02.2026 17:50 Відповісти
13.02.2026 17:50 Відповісти
Ми говоримо "ні" втягуванню нас у війну, "ні" надсиланню наших грошей до України й "ні" членству України в ЄС", - заявив угорський міністр. УКРАЇНА ГОВОРИТЬ "НІ .НАФТІ РАШИСТА ДЛЯ МАДЯРІВ.КОТРІ ПОТВОРИ НАПИСАЛИ ДЛЯ УКРАЇНИ СВОЄ "НІ" .ЗА РАШИСТСЬКИМ КОРИТОМ МАДЯРСЬКІ ПОТВОРИ...
13.02.2026 17:51 Відповісти
А что случілось? Пачєму вдруг Украіна гатовітся пєрєкрить трубапровад? Ета так нєгуманна Відправити ....
13.02.2026 17:52 Відповісти
******, бери бідони пусті, і триздуй, тільки не через Україну до ху..ла, він тобі насцить, і буде вам свято, підараси.
13.02.2026 17:52 Відповісти
ні то ні
13.02.2026 17:52 Відповісти
А в чому проблема? Носіть тепер нафту жменьками в обхід України!
13.02.2026 17:54 Відповісти
Заспокійся бо захлинешся піною,шо вибори наносі нам твоїх з орбаном подяк не потрібно,спершу ...лу щиро подякуй за пошкоджену москалями трубу.
13.02.2026 17:56 Відповісти
Як ви заграли, самі ж орбаном сказали, що Україна "ворог", то з якого ви у "ворога" вимагаєте транзиту нафти?
13.02.2026 17:56 Відповісти
Касапи самі бомбанули нитку дружби біля містечка Броди.
Так що причини не політичні, а військові.
Втім, для всіх прокасаплених характерно плутати війну з політикою.
13.02.2026 17:57 Відповісти
Дивні якісь ці орбани з сіяртами. Гадять Україні на кожному кроці і хочуть, щоб Україна їм, через свою територію, качала ворожу нафту. Щоб ОТР банк угорський не блокувала. Може їм теж території Закарпаття віддати?
13.02.2026 17:58 Відповісти
Цікаво за скільки 128-ма дійшла б до Záhorská Ves? М?м?
13.02.2026 17:59 Відповісти
На ні і нафти ні.
13.02.2026 18:07 Відповісти
Дебіл ***.... Може нам ще постачати ху...лостану дрони, та снаряди. Ти за цю нафту ху...лу гроші платиш, на яки він зброю покупає. Даже для мразі є якась межа
13.02.2026 18:17 Відповісти
Я щось пропустив? Відколи це ми зупинили прокачку нафти "дружбою" до Угорщини?
13.02.2026 18:18 Відповісти
Чого скіглиш, покемон Уйобік? Ведрами вози. ВЕДРАМИ!
13.02.2026 18:19 Відповісти
"Хто всрався...". Кацапи, яким Сійярто з Орбаном, лижуть сраку, б"ють про нафтопроводу , яким перекачується нафта в Угорщину, а "Україна не відновлює прокачку, з політичних мотивів"... А вони дадуть гарантії, що кацапи не вдарять по ремонтниках, коли ті почнуть пошкодження відновлювать? І якою буде ціна тих "гарантій"?
13.02.2026 18:30 Відповісти
арівідерчі рома
13.02.2026 18:30 Відповісти
дивна риторика, навіть для *******, адже загальновідомо що нафтопровід ******* кацапи! Тож за логікою цього довбня Україна має витрачати ресурси (фінансові, людські, часові) щоб задовільнити підарів які рахують Україну ворогом і ставляться до України як до ворога?! *****, це я якийсь сюрреалізм!
13.02.2026 18:41 Відповісти
Звернись до Трампа, він всих забезпечить і нафтою,і газом.
13.02.2026 18:53 Відповісти
Ці 'політичні мотиви' називаються війною!
13.02.2026 19:27 Відповісти
Коли Адік проводив з 1941 СВО у СРСР, Угорщина поставляла сюди не нафту чи товари, а війська. То що уйоббік, нам тепер тим самим вам віддячити?
13.02.2026 19:27 Відповісти
Бывают просто питорасы. А этот еще в добавок и циничный
13.02.2026 19:32 Відповісти
Тобто - з серпня 2025 нафта мадярам не постачається ?
ШІ пише навпаки - нафтопровід «Дружба» відновив роботу після короткочасного призупинення у серпні 2025
13.02.2026 19:56 Відповісти
Нехай проситься до Московії. Може впишуть Угорщину в Конституції Московії, як вписали Запоріжжя, та Херсонську область.
13.02.2026 21:50 Відповісти
Як же ви задовбали, Україна не проти пропустити до Угорщини ракети та безпілотники, все для того щоб Орбан і Сіярто спокійно спали, але це не факт
13.02.2026 22:55 Відповісти
Якби ви не були в Євросоюзі,то вже давно смоктали би "лєдєнєц"!Та й так скоро це буде.
14.02.2026 13:42 Відповісти
 
 