Україна не відновлює поставки російської нафти в Угорщину через "політичні мотиви", - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона ухвалила рішення не відновлювати постачання російської нафти до Будапешта нафтопроводом "Дружба" через "політичні мотиви".
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Звинувачення Будапешта
"Україна продовжує втручатися у майбутні вибори в Угорщині. Зеленський з політичних причин вирішив не дозволити відновлення поставок нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", попри відсутність будь-яких технічних перешкод.
Мета очевидна: поставити угорський уряд у скрутне становище, поставивши під загрозу нашу енергетичну безпеку напередодні майбутніх виборів. Ми говоримо "ні" втягуванню нас у війну, "ні" надсиланню наших грошей до України й "ні" членству України в ЄС", - заявив угорський міністр.
Що передувало?
- Нагадаємо, вранці 18 серпня 2025 року Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
- У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.
- Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".
- Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.
- Раніше Орбан публічно відкинув тиск США щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв.
А зараз вона готується купити єдиний НПЗ у Сербії у російської «Газпромнефти».
Ну шож тоді й нафті ні. Доведется купляти в США.
А ми говоримо "ні" постачанню кацапської нафти до Угорщини. Тим більше, що обидві країни вважають Україну ворогом
Так що причини не політичні, а військові.
Втім, для всіх прокасаплених характерно плутати війну з політикою.
ШІ пише навпаки - нафтопровід «Дружба» відновив роботу після короткочасного призупинення у серпні 2025