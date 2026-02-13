Україна не відновлює поставки російської нафти в Угорщину через "політичні мотиви", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона ухвалила рішення не відновлювати постачання російської нафти до Будапешта нафтопроводом "Дружба" через "політичні мотиви".

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Звинувачення Будапешта

"Україна продовжує втручатися у майбутні вибори в Угорщині. Зеленський з політичних причин вирішив не дозволити відновлення поставок нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", попри відсутність будь-яких технічних перешкод.

Мета очевидна: поставити угорський уряд у скрутне становище, поставивши під загрозу нашу енергетичну безпеку напередодні майбутніх виборів. Ми говоримо "ні" втягуванню нас у війну, "ні" надсиланню наших грошей до України й "ні" членству України в ЄС", - заявив угорський міністр.

Що передувало?

Нагадаємо, вранці 18 серпня 2025 року Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

Раніше Орбан публічно відкинув тиск США щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв.

