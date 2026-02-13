Украина не возобновляет поставки российской нефти в Венгрию из-за "политических мотивов", - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в том, что она приняла решение не возобновлять поставки российской нефти в Будапешт по нефтепроводу "Дружба" из-за "политических мотивов".
Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Обвинения Будапешта
"Украина продолжает вмешиваться в предстоящие выборы в Венгрии. Зеленский по политическим причинам решил не разрешить возобновление поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", несмотря на отсутствие каких-либо технических препятствий.
Цель очевидна: поставить венгерское правительство в затруднительное положение, поставив под угрозу нашу энергетическую безопасность накануне предстоящих выборов. Мы говорим "нет" втягиванию нас в войну, "нет" отправке наших денег в Украину и "нет" членству Украины в ЕС", - заявил венгерский министр.
Что предшествовало?
- Напомним, утром 18 августа 2025 года Венгрия и Словакия перестали получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
- В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером в среду, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.
- Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ – одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".
- В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для возобновления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.
- Ранее Орбан публично отверг давление США по сокращению закупок российских энергоносителей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А зараз вона готується купити єдиний НПЗ у Сербії у російської «Газпромнефти».
Ну шож тоді й нафті ні. Доведется купляти в США.
А ми говоримо "ні" постачанню кацапської нафти до Угорщини. Тим більше, що обидві країни вважають Україну ворогом
Так що причини не політичні, а військові.
Втім, для всіх прокасаплених характерно плутати війну з політикою.