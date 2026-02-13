РУС
Украина не возобновляет поставки российской нефти в Венгрию из-за "политических мотивов", - Сийярто

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в том, что она приняла решение не возобновлять поставки российской нефти в Будапешт по нефтепроводу "Дружба" из-за "политических мотивов".

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Обвинения Будапешта

"Украина продолжает вмешиваться в предстоящие выборы в Венгрии. Зеленский по политическим причинам решил не разрешить возобновление поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", несмотря на отсутствие каких-либо технических препятствий.

Цель очевидна: поставить венгерское правительство в затруднительное положение, поставив под угрозу нашу энергетическую безопасность накануне предстоящих выборов. Мы говорим "нет" втягиванию нас в войну, "нет" отправке наших денег в Украину и "нет" членству Украины в ЕС", - заявил венгерский министр.

Что предшествовало?

  • Напомним, утром 18 августа 2025 года Венгрия и Словакия перестали получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
  • В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером в среду, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.
  • Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ – одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".
  • В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для возобновления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.
  • Ранее Орбан публично отверг давление США по сокращению закупок российских энергоносителей.

Венгрия (2290) нефть (2138) Сийярто Петер (418)
Топ комментарии
+6
Ми говоримо "ні" втягуванню нас у війну, "ні" надсиланню наших грошей до України й "ні" членству України в ЄС

Ну шож тоді й нафті ні. Доведется купляти в США.

Ну шож тоді й нафті ні. Доведется купляти в США.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:48 Ответить
+5
Ми говоримо "ні" втягуванню нас у війну, "ні" надсиланню наших грошей до України й "ні" членству України в ЄС", - заявив угорський міністр. УКРАЇНА ГОВОРИТЬ "НІ .НАФТІ РАШИСТА ДЛЯ МАДЯРІВ.КОТРІ ПОТВОРИ НАПИСАЛИ ДЛЯ УКРАЇНИ СВОЄ "НІ" .ЗА РАШИСТСЬКИМ КОРИТОМ МАДЯРСЬКІ ПОТВОРИ...
показать весь комментарий
13.02.2026 17:51 Ответить
+4
...не відновлювати постачання нафти нафтопроводом "Дружба" - бо дружба закінчилася...
показать весь комментарий
13.02.2026 17:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Які ще такі політичні причини?
13.02.2026 17:45 Ответить
Для Угорщини та Словаччини - двох головних союзників Росії в ЄС - Євросоюз до цього часу робив винятки, щоб уникнути їхнього вето при введенні та продовженні санкцій проти Кремля за вторгнення в Україну. Експерти впевнені, що й після 2028 року Угорщина зможе зберегти доступ до дешевих постачань нафти та газу з Росії.
13.02.2026 17:46 Ответить
27 країн ЄС більше не купують не лише російську нафту, а й нафтопродукти, вироблені з неї в Індії, Туреччині та інших країнах, які протягом усіх чотирьох років війни допомагали Росії заробляти, обходячи західні санкції.
13.02.2026 17:49 Ответить
Нафта по трубопроводу «Дружба» через Україну отримує угорська компанія MOL, яка, окрім підприємств в Угорщині, володіє єдиним нафтопереробним заводом (НПЗ) у Словаччині та найбільшим НПЗ у Хорватії.
А зараз вона готується купити єдиний НПЗ у Сербії у російської «Газпромнефти».
13.02.2026 17:51 Ответить
На нєт і суда нєт.
13.02.2026 17:51 Ответить
...не відновлювати постачання нафти нафтопроводом "Дружба" - бо дружба закінчилася...
13.02.2026 17:50 Ответить
"Ми говоримо "ні" втягуванню нас у війну, "ні" надсиланню наших грошей до України й "ні" членству України в ЄС "

А ми говоримо "ні" постачанню кацапської нафти до Угорщини. Тим більше, що обидві країни вважають Україну ворогом
13.02.2026 17:50 Ответить
Ми говоримо "ні" втягуванню нас у війну, "ні" надсиланню наших грошей до України й "ні" членству України в ЄС", - заявив угорський міністр. УКРАЇНА ГОВОРИТЬ "НІ .НАФТІ РАШИСТА ДЛЯ МАДЯРІВ.КОТРІ ПОТВОРИ НАПИСАЛИ ДЛЯ УКРАЇНИ СВОЄ "НІ" .ЗА РАШИСТСЬКИМ КОРИТОМ МАДЯРСЬКІ ПОТВОРИ...
13.02.2026 17:51 Ответить
А что случілось? Пачєму вдруг Украіна гатовітся пєрєкрить трубапровад? Ета так нєгуманна Відправити ....
13.02.2026 17:52 Ответить
******, бери бідони пусті, і триздуй, тільки не через Україну до ху..ла, він тобі насцить, і буде вам свято, підараси.
13.02.2026 17:52 Ответить
ні то ні
13.02.2026 17:52 Ответить
А в чому проблема? Носіть тепер нафту жменьками в обхід України!
13.02.2026 17:54 Ответить
Заспокійся бо захлинешся піною,шо вибори наносі нам твоїх з орбаном подяк не потрібно,спершу ...лу щиро подякуй за пошкоджену москалями трубу.
13.02.2026 17:56 Ответить
Як ви заграли, самі ж орбаном сказали, що Україна "ворог", то з якого ви у "ворога" вимагаєте транзиту нафти?
показать весь комментарий
Касапи самі бомбанули нитку дружби біля містечка Броди.
Так що причини не політичні, а військові.
Втім, для всіх прокасаплених характерно плутати війну з політикою.
13.02.2026 17:57 Ответить
Дивні якісь ці орбани з сіяртами. Гадять Україні на кожному кроці і хочуть, щоб Україна їм, через свою територію, качала ворожу нафту. Щоб ОТР банк угорський не блокувала. Може їм теж території Закарпаття віддати?
13.02.2026 17:58 Ответить
Цікаво за скільки 128-ма дійшла б до Záhorská Ves? М?м?
13.02.2026 17:59 Ответить
На ні і нафти ні.
13.02.2026 18:07 Ответить
Дебіл ***.... Може нам ще постачати ху...лостану дрони, та снаряди. Ти за цю нафту ху...лу гроші платиш, на яки він зброю покупає. Даже для мразі є якась межа
13.02.2026 18:17 Ответить
Я щось пропустив? Відколи це ми зупинили прокачку нафти "дружбою" до Угорщини?
13.02.2026 18:18 Ответить
Чого скіглиш, покемон Уйобік? Ведрами вози. ВЕДРАМИ!
13.02.2026 18:19 Ответить
 
 