Украина не возобновляет поставки российской нефти в Венгрию из-за "политических мотивов", - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в том, что она приняла решение не возобновлять поставки российской нефти в Будапешт по нефтепроводу "Дружба" из-за "политических мотивов".

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Обвинения Будапешта

"Украина продолжает вмешиваться в предстоящие выборы в Венгрии. Зеленский по политическим причинам решил не разрешить возобновление поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", несмотря на отсутствие каких-либо технических препятствий.

Цель очевидна: поставить венгерское правительство в затруднительное положение, поставив под угрозу нашу энергетическую безопасность накануне предстоящих выборов. Мы говорим "нет" втягиванию нас в войну, "нет" отправке наших денег в Украину и "нет" членству Украины в ЕС", - заявил венгерский министр.

Что предшествовало?

Напомним, утром 18 августа 2025 года Венгрия и Словакия перестали получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером в среду, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ – одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для возобновления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Ранее Орбан публично отверг давление США по сокращению закупок российских энергоносителей.

