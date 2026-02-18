Угорщина припиняє постачання дизеля до України через зупинку "Дружби", - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна тимчасово припиняє постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".
Про це інформує Index, передає Цензор.НЕТ.
Сійярто повідомив, що постачання нафти через "Дружбу" досі не відновлене "за рішенням України". Він охарактеризував це як "суто політичне рішення".
"Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося", - заявив Сійярто.
Стратегічні запаси
За словами міністра, Угорщина має стратегічні запаси нафти, яких вистачить на 96 днів. У короткостроковій перспективі це гарантує енергетичну стабільність країни.
Що передувало?
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.
-
Прем’єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Угорщина обраністів є зараз в ОДКБ
жаби і гадюкиорбана і фіцо вистояли.
"Польща та Греція забезпечують майже 80% імпорту"
Не спиняйтеся, продовжуйте лизати дупу ху#ла.
імпорт соляри з мадярщини торік обвалився у чотири рази, натомість значно зріс з Польщі, Греції та Литви
а от кому ти, підєр **************, ту соляру наразу тулитимеш - ото питання
https://epravda.com.ua/energetika/na-polshchu-i-greciyeyu-pripalo-mayzhe-80-importu-dizpaliva-v-ukrajini-u-zhovtni-2025-roku-814368/
до того ж Литва з цього року збільшує виробництво, бо вводить в експлуатацію реконструйований нпз, а ще турки намагаються прорватися на наш ринок із більшими обсягами
вимога рудого, Штатів та Європи цілком - припинення постачання кацапської нафти
шо ти обираєш?
А потім що?
Нашого пох*ізму у нас запаси куди більше...)))
А через 96 днів, ми й забудемо за вас і ваш дизель, знайдемо інших.
Бо не за "дурно" ви його нам постачали, гроші підуть іншим постачальникам, на цей раз "гетеросексуальним", на відміну від вас...)))
то все дешеві понти
Олександр Духнович: "У мадярів всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Павел Йозеф Шафарик: "...Найбільше нещастя в історії слов'ян був прихід угорців на територію Паннонської долини. Угорці абсолютно інший народ, він не належить до слов'янської групи, якими він оточений... Їхні найближчі родичі - ханти, мансі і башкіри..."
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
довідково: угорці (самоназва - мадяри) -фіно-угорський нарід, чия прабатьківщина знаходилася в Заураллі (Сибір), звідки вони мігрували через Приуралля та південні українські степи до Паннонії. В IX ст. сім мадярських племен під керівництвом Арпада оселилися в Карпатському басейні, прийнявши християнство та асимілювавши місцеве слов'янське населення.
27 січня 2026 року російські війська вперше атакували безпілотником об'єкт інфраструктури, пов'язаний з нафтопроводом «Дружба» у місті Броди Львівської області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа нафтопродуктів та задимлення, а в навколишніх селах зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю
які зараз претензії?
нафтопровід постраждав від дій не вашої війни, тож вас не має турбувати його подальший стан