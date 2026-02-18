Угорщина припиняє постачання дизеля до України через зупинку "Дружби", - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна тимчасово припиняє постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Про це інформує Index, передає Цензор.НЕТ.

Сійярто повідомив, що постачання нафти через "Дружбу" досі не відновлене "за рішенням України". Він охарактеризував це як "суто політичне рішення".

"Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося", - заявив Сійярто.

Стратегічні запаси

За словами міністра, Угорщина має стратегічні запаси нафти, яких вистачить на 96 днів. У короткостроковій перспективі це гарантує енергетичну стабільність країни.

Що передувало?

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

