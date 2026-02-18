Угорщина припиняє постачання дизеля до України через зупинку "Дружби", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна тимчасово припиняє постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Сійярто повідомив, що постачання нафти через "Дружбу" досі не відновлене "за рішенням України". Він охарактеризував це як "суто політичне рішення".

"Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося", - заявив Сійярто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга відповів Сійярто, який назвав брехнею захист Україною Європи: Мабуть, нагороди РФ та прибутки від енергетики викликають амнезію

Стратегічні запаси

За словами міністра, Угорщина має стратегічні запаси нафти, яких вистачить на 96 днів. У короткостроковій перспективі це гарантує енергетичну стабільність країни.

Що передувало?

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви, що Україна захищає Європу від Росії, - це велика брехня, - Сійярто

Топ коментарі
+23
Виженіть з ЄС та нато !!!
Угорщина обраністів є зараз в ОДКБ
показати весь коментар
18.02.2026 14:58 Відповісти
+20
Ну втратите ще й прибутки від продажу дизеля.
Не спиняйтеся, продовжуйте лизати дупу ху#ла.
показати весь коментар
18.02.2026 15:02 Відповісти
+19
настрашив їжака голою дупою
імпорт соляри з мадярщини торік обвалився у чотири рази, натомість значно зріс з Польщі, Греції та Литви
а от кому ти, підєр **************, ту соляру наразу тулитимеш - ото питання

https://epravda.com.ua/energetika/na-polshchu-i-greciyeyu-pripalo-mayzhe-80-importu-dizpaliva-v-ukrajini-u-zhovtni-2025-roku-814368/
показати весь коментар
18.02.2026 15:04 Відповісти
хто ж їх вижене? чуть шо не так "це не ми, ми з дорогою душею, це орбан з фіцо протів" є на кого з'їхати
показати весь коментар
18.02.2026 15:18 Відповісти
Потрібно виключити цих ********* із шляхів постачання всього, що можна.
показати весь коментар
18.02.2026 15:39 Відповісти
Достатньо перекрити Угорщині і Словаччині фінансування ЄС у повному обсязі. А також зобовʼязати країни що отримають фінансування ЄС (а це приблизно ровно всі) перекрити експорт газу, нафти і електроенергії до Угорщині і Словаччині. Подивимось на скільки днів вистачить патронів, щоб уряд жаби і гадюки орбана і фіцо вистояли.
показати весь коментар
18.02.2026 15:55 Відповісти
ой, налякав сталевого дикобраза голой жопой
показати весь коментар
18.02.2026 14:59 Відповісти
Какого взагалі у ціх угоро фашистив купляли хоть щось?
показати весь коментар
18.02.2026 14:59 Відповісти
А у нас є багато вибору, у кого купляти стратегічні ресурси?
показати весь коментар
18.02.2026 15:11 Відповісти
мадяри останніми роками, особливо з 2-го, нам обрізали критично імпорт усіх енергоресурсів, тому знайдено інших постачальників
показати весь коментар
18.02.2026 15:31 Відповісти
Є. Ції соляри на світовому ринку хоч жопою жри.
показати весь коментар
18.02.2026 15:40 Відповісти
Ну йди, пожри. Але спочатку достав сюди, забезпеч фронт, а потім жри.
показати весь коментар
18.02.2026 15:52 Відповісти
Довідка: Угорщина є одним із важливих, але не провідним джерелом імпорту дизпалива для України. У 2024-2025 роках основними постачальниками стали Польща, Греція та Індія. Контракти з угорською MOL передбачали постачання близько 35 тис. тонн дизеля на місяць, що становить меншу частку порівняно з лідерами, де лише Польща та Греція забезпечують майже 80% імпорту.
показати весь коментар
18.02.2026 18:25 Відповісти
Греція яким чином поставляє нам паливо?
показати весь коментар
18.02.2026 18:30 Відповісти
А до чого тут Греція? Мова йде про угорську соляру.
показати весь коментар
18.02.2026 20:34 Відповісти
Ви свій пост читали?
"Польща та Греція забезпечують майже 80% імпорту"
показати весь коментар
19.02.2026 01:24 Відповісти
А ви статтю взагалі то читали?
показати весь коментар
19.02.2026 07:57 Відповісти
Що там на світовому ринку - не має значення. Має значення, що ми можемо стабільно купувати і стабільно отримувати і як саме. З Румунії дуже важко доставити Дизель зараз. Залишається тільки Польща.
показати весь коментар
18.02.2026 17:26 Відповісти
А у кого купляти-можна в європі-але транзит через них-а Польща не зможе фізично пропустити все через себе-отака куйня малята.
показати весь коментар
18.02.2026 16:57 Відповісти
Йому головне не втратити той прибуток що отримує особисто від ху....ла.
показати весь коментар
18.02.2026 15:05 Відповісти
Сійярто:"я правильно роблю мій повелитель ху...ло"
показати весь коментар
18.02.2026 15:03 Відповісти
всьо правільно, ай маладца
показати весь коментар
18.02.2026 15:19 Відповісти
Там і словаки забикували також.
показати весь коментар
18.02.2026 15:42 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2026 15:09 Відповісти
Якщо хтось думає, що це мало, і не вплине на ціну, то розчаруєтесь.
показати весь коментар
18.02.2026 15:31 Відповісти
диверсифікацію імпорту ще ніхто не відміняв
до того ж Литва з цього року збільшує виробництво, бо вводить в експлуатацію реконструйований нпз, а ще турки намагаються прорватися на наш ринок із більшими обсягами
показати весь коментар
18.02.2026 15:33 Відповісти
Ти хоч уявляєш хто споживає левову частку соляри, і що вона живить? Вся військова техніка на неї чекає. Це тобі не "Жук" заправили. Танк бак "Жука" виплюне тільки щоб завестись. Якщо твоя графіка за один місяць показує циферку 4%, то тобі здається, що це крапля? До нас возять звідусіль, і ми випрошуємо ще і ще. При всій зневазі до влади пропуйлістів.
показати весь коментар
18.02.2026 15:44 Відповісти
умова фіцо та орбана - повне відновлення дружби
вимога рудого, Штатів та Європи цілком - припинення постачання кацапської нафти
шо ти обираєш?
показати весь коментар
18.02.2026 15:52 Відповісти
А яка тобі різниця, що я напишу? Здогадайся, чому мадяри заявили про зупинення постачання соляри? Бо з кацапської дешевої нафти вони її гнали. Тепер такі об'єми нема з чого гнати.
показати весь коментар
18.02.2026 15:54 Відповісти
а за 20 млн. $ щоденно, які отримував ********* за цю нафту з дружби і за цей рахунок клепає ракети та шахеди нічого написати не бажаєш?
показати весь коментар
18.02.2026 16:00 Відповісти
а шо вони зроблять ,їм пуйло наказав відкрити другий фронт
показати весь коментар
18.02.2026 15:05 Відповісти
Країна яка на підсосі в ЄС диктує умови
показати весь коментар
18.02.2026 15:09 Відповісти
"За словами міністра, Угорщина має стратегічні запаси нафти, яких вистачить на 96 днів"...
А потім що?
Нашого пох*ізму у нас запаси куди більше...)))
А через 96 днів, ми й забудемо за вас і ваш дизель, знайдемо інших.
Бо не за "дурно" ви його нам постачали, гроші підуть іншим постачальникам, на цей раз "гетеросексуальним", на відміну від вас...)))
показати весь коментар
18.02.2026 15:10 Відповісти
нема у мадярів такого запасу
то все дешеві понти
показати весь коментар
18.02.2026 15:11 Відповісти
ПРИБУТКОВЕ МІСЦЕ НЕ БУДЕ ПОРОЖНІМ.КОНКУРЕНТИ ВЖЕ ПОТИРАЮТЬ РУКИ
показати весь коментар
18.02.2026 15:12 Відповісти
конкуренти вже більше року заробляють реальні гроші
показати весь коментар
18.02.2026 15:14 Відповісти
Гм...запаслись таки трохи.
показати весь коментар
18.02.2026 15:16 Відповісти
Кшиштоф Варґа: «Угорці мають хронічне відчуття власної винятковості. Не належачи ані до слов'янського світу, ані до Балкан, ані до германської культури, вони не можуть апелювати до жодної зі спільнот, окрім тих, що складаються з угорських меншин у сусідніх країнах»
Олександр Духнович: "У мадярів всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Павел Йозеф Шафарик: "...Найбільше нещастя в історії слов'ян був прихід угорців на територію Паннонської долини. Угорці абсолютно інший народ, він не належить до слов'янської групи, якими він оточений... Їхні найближчі родичі - ханти, мансі і башкіри..."
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
показати весь коментар
18.02.2026 15:16 Відповісти
ханти-мансі вони такі
довідково: угорці (самоназва - мадяри) -фіно-угорський нарід, чия прабатьківщина знаходилася в Заураллі (Сибір), звідки вони мігрували через Приуралля та південні українські степи до Паннонії. В IX ст. сім мадярських племен під керівництвом Арпада оселилися в Карпатському басейні, прийнявши християнство та асимілювавши місцеве слов'янське населення.
показати весь коментар
18.02.2026 15:20 Відповісти
вистрілю собі в ногу назло тещі , щоб в тещі був зять кривий .
показати весь коментар
18.02.2026 15:21 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2026 15:24 Відповісти
Я офiгiваю, розводити з iобико-кацапами маклi , себе не поважати.
показати весь коментар
18.02.2026 15:31 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2026 15:32 Відповісти
Млять, кому він впарює це лайно?

27 січня 2026 року російські війська вперше атакували безпілотником об'єкт інфраструктури, пов'язаний з нафтопроводом «Дружба» у місті Броди Львівської області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа нафтопродуктів та задимлення, а в навколишніх селах зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю
показати весь коментар
18.02.2026 15:44 Відповісти
Україна на *** має той їхній дизель, і свого дизелю вистачає!
показати весь коментар
18.02.2026 15:47 Відповісти
Підер, ой, Петер, ти тільки сьогодні заявляв що це не ваша війна, що ви Україні нічого не винні, що Україна вас ні від чого не захищає.
які зараз претензії?
нафтопровід постраждав від дій не вашої війни, тож вас не має турбувати його подальший стан
показати весь коментар
18.02.2026 16:02 Відповісти
Так втратите тільки в прибутках) ви що видобуваєте ту нафту чи що) ідіоти
показати весь коментар
18.02.2026 21:26 Відповісти
 
 