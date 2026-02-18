Фіцо звинуватив Зеленського у проблемах з поставками нафти: "Грає у якісь ігри"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DennikN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зупинка поставок нафти

Фіцо спочатку зазначив, що у зупинці поставок нафти через нафтопровід "Дружба", по якому росіяни вдарили 27 січня, немає винних. Пізніше прем’єр почав критикувати українського президента, звинувачуючи його у політичному шантажі.

"Якщо президент Зеленський остаточно припинить потік нафти через територію України, ми не платитимемо більше за цей товар, ми не платитимемо більше за тарифні збори лише тому, що президент Зеленський грає тут у якісь ігри", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина отримала тимчасовий дозвіл від Єврокомісії на експорт російської нафти через Хорватію

Інформація розвідки

Словацький прем’єр додав, що "наша розвідка" повідомила про ремонт пошкодженого місця на трубопроводі, і підкреслив, що нинішня відсутність нафти "пов’язана з політичним рішенням Зеленського".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хорватія готова допомогти Угорщині й Словаччині з транзитом нафти, але не російської, - міністр Шушняр