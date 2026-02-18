Фіцо звинуватив Зеленського у проблемах з поставками нафти: "Грає у якісь ігри"

фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

Зупинка поставок нафти

Фіцо спочатку зазначив, що у зупинці поставок нафти через нафтопровід "Дружба", по якому росіяни вдарили 27 січня, немає винних. Пізніше прем’єр почав критикувати українського президента, звинувачуючи його у політичному шантажі.

"Якщо президент Зеленський остаточно припинить потік нафти через територію України, ми не платитимемо більше за цей товар, ми не платитимемо більше за тарифні збори лише тому, що президент Зеленський грає тут у якісь ігри", - сказав він.

Інформація розвідки

Словацький прем’єр додав, що "наша розвідка" повідомила про ремонт пошкодженого місця на трубопроводі, і підкреслив, що нинішня відсутність нафти "пов’язана з політичним рішенням Зеленського".

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

Топ коментарі
Роберто? 🤣🤣🤣🤣
18.02.2026 14:31 Відповісти
- 50% населення " та ви просто граєте в ігри" - бл отбиті на голову імбіцили
18.02.2026 14:34 Відповісти
алехандро))
18.02.2026 14:35 Відповісти
18.02.2026 14:31 Відповісти
але-алехандро, але-алехандрооо...
18.02.2026 14:41 Відповісти
18.02.2026 14:42 Відповісти
Румунія з Болгарію та Хорватією вже заповнюють нішу.так шо выстрел себе в ногу))))клоуны карликовые с населением как пол киева а еще выйобуються)
18.02.2026 14:39 Відповісти
На яку околицю? Палішса!))
18.02.2026 14:42 Відповісти
- 50% населення " та ви просто граєте в ігри" - бл отбиті на голову імбіцили
18.02.2026 14:34 Відповісти
Ой, як "прихованому кацапу" Фіцо, не подобається їсти кашу , заварену за кацапським рецептом... (Для довідки: Фіцо - етнічний мадяр... А значить, угрофін. А там один крок до кацапа...).
18.02.2026 14:34 Відповісти
Грає на роялі фірми "фіцо". Без рук...))
18.02.2026 14:40 Відповісти
ДЕБІЛ....А претензій до рашки не має?
18.02.2026 14:42 Відповісти
куйло зіграв ракетами по нафтопроводу "ДРУЖБА"
18.02.2026 14:45 Відповісти
Ага...
Ця гра називається "Козла козлить незападло"...
18.02.2026 14:50 Відповісти
18.02.2026 14:56 Відповісти
Типу, нам більше немає нічого нагльного ремонувати, що кацапи розбили?
За корабльом, рубльова шльондро!
18.02.2026 15:01 Відповісти
Щось ці дрібні ******* фіца та сіярта розпатякались. Мабуть премію та відро медальок з кремля отримали.
18.02.2026 15:02 Відповісти
Оплата від ху...ла, або фсб пройшла, треба відпрацювати
18.02.2026 15:10 Відповісти
Мовчи, перди, грійся! Тут клоун веде бидло-дипломатію. Не здатен домовлятись з тими, кого вважає себе не достойним.
18.02.2026 15:46 Відповісти
Поясніть хтось тим довбограям, шо на нас росія напала і інфраструктура пошкоджена. Тому до путіна з тими питаннями
18.02.2026 15:52 Відповісти
Перекрили нафтопровід касапи, ******** по ньому орешніком, але то таке...

https://www.facebook.com/myhajlo.bondar/posts/pfbid02yGG89g41ZzXvxLuW2mrBNRH1ZtBAQ9EzKgeVnxc62RZ3dH6K2LwhWAiXEg7vsEJEl?__tn__=%2CO*F Бондар Михайло, https://www.facebook.com/myhajlo.bondar/posts/pfbid02yGG89g41ZzXvxLuW2mrBNRH1ZtBAQ9EzKgeVnxc62RZ3dH6K2LwhWAiXEg7vsEJEl?__tn__=%2CO*F 27 січень о 10:40

Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури (нафтопровід "Дружба") у Бродах на Львівщині неподалік українсько-польського кордону.

Як Фіцо не старається догодити своєму московському господарю, виконує всі його забаганки, не скиглить , що нафтопровід «Дружба» є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини та погрожує Україні наслідками, у разі його пошкодження - це не зупиняє московські шахеди.
***** сам наклав санкції на свою нафту та свій нафтопровід.
18.02.2026 16:38 Відповісти
В ішака проблема з переобранням. Тож це інстинкт самозбереження, а не продумані дії. Де це чмо було чотири роки?
18.02.2026 17:40 Відповісти
 
 