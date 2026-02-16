Хорватія готова допомогти Угорщині й Словаччині з транзитом нафти, але не російської, - міністр Шушняр

Хорватія висловила готовність допомогти Угорщині й Словаччині з транзитом нафти, але не російської.

Про це в соцмережі Х заявив міністр економіки Хорватії Анте Шушняр, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хорватія відповіла Угорщині і Словаччині 

Шушняр зазначив, що Хорватія діє відповідально й прозоро у питаннях регіональної енергетичної безпеки та готова допомогти "угорським і словацьким друзям" у розв’язанні поточних перебоїв із постачанням пального.

За словами міністра, Хорватія не дозволить поставити під загрозу постачання палива в Центральній Європі.

"Ми готові допомогти вирішити гостру проблему з паливом у межах законодавства ЄС та правил OFAC (Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США, - ред.). Ніхто не повинен залишатися без палива",- наголосив Шушняр.

Політик заявив, що Адріатичний трубопровід Adria готовий, і тому для жодної країни ЄС не залишилося жодних технічних виправдань щодо прив'язки до російської нафти.

"Барель, куплений у Росії, може здаватися дешевшим для деяких країн, але допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Настав час припинити цю спекуляцію на війні",- додав хорватський міністр.

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що Будапешт і Братислава звернулися до Загреба з проханням забезпечити постачання російської нафти морем через нафтопровід Adria після зупинки транспортування "Дружбою".

Топ коментарі
+26
Оце молодці хорвати !

сц... ою тряпкою по пиці обрана та фіци !

.
16.02.2026 23:25 Відповісти
+19
Молодець!
16.02.2026 23:23 Відповісти
+17
Жаб'ячий гешефт на українській крові скасовується. Хорватам шана. 🤝
16.02.2026 23:43 Відповісти
Так Орбану з Фіцо, тоді не буде звідки "харчеваться"... Адже ціна буде риночною... ( Я саме про подібний сценарій писав, коли тут "******* махали", відносно Сербії... Кричали, що вона "покладе болт" на потуги Європи, і буде вірно служить Росії, за поставки енергоресурсів... А я вказав на те, що Сербія оточена, з усіх боків, країнами НАТО, всі її логістичні шляхи проходять їх територією, і вона не має виходу до моря, з відповідною портовою інфраструктурою. Угорщина і Словаччина, хоч і члени ЄС та НАТО, але перебувають у ще гіршому становищі, з точки зору ЛОГІСТИКИ...).
17.02.2026 06:26 Відповісти
Красава! Не то що наш боневтік.
16.02.2026 23:30 Відповісти
А до чого тут "боневтік"? Я не прибічник "Блазня", але тут він ні до чого - Україна зовсім в іншому становищі: вона була зв"язана тристоронньою угодою, укладеною задовго до приходу "Блазня" до влади. І безпідставна відмова від виконання зобов"язань з транзиту нафти спровокувала-б звернення Угорщини та Словаччини, до суду... (І вони-б, його ВИГРАЛИ!!!).
Зараз ситуація інша - удари кацапів по нафтопроводу, у Львівській області, призвели до форс-мажорних обставин, які унеможливлюють прокачку нафти, на законних підставах, відповідно до умов договору...
"Командир должен ДУМАТЬ! Думать - а не шашкой махать!" (фільм "Чапаєв").
17.02.2026 06:35 Відповісти
Для деяких "служивих" навіть якщо ЗЕлупа скаже 2х2=4 це буде приводом зробити великий дрист. А деякі з них настільки "розумні", що не пам*ятають як виглядає політична карта Європи.
17.02.2026 08:14 Відповісти
Я щодо відповіді. Дуже гарно і без хамства.
19.02.2026 12:11 Відповісти
Звичайна відповідь на рівні дипломата... Позиціонував політику своєї держави, з урахуванням її перебування у складі економічного та військово-політичного союзів.
19.02.2026 12:40 Відповісти
Жаб'ячий гешефт на українській крові скасовується. Хорватам шана. 🤝
Красені! Хорвати!
Мені подобається 👍
У жаб орбана та фіцо після такого не має залишитися відмазок. А якщо технічно це можливо (перейти на інші канали споживання) і жаби відмовляться-Мадяр напевно знає що робити з тією дружбою (нафтопровід). Знаючі люди на 24тв про це кажуть.
16.02.2026 23:56 Відповісти
Так прокачка нафти зупинена вже більш ніж місяць! Кацапи знову "відрубали собі яйця"... Це у них така "национальная забава"... Почали війну з Україною - отримали ворога. Випалюють "русскаязичниє" райони України - породжують масову "русафобию". Підірвали Каховську ГЕС - відрізали Крим від дніпровської води(бо воду з Дніпра, в Північно-Кримський канал, подавать стало неможливо)... А тепер ще й дали нам ЗАКОННИЙ привід припинить подачу нафти до Угорщини, оголосивши "форс-мажор", з-за ударів кацапів по нафтопроводу...
17.02.2026 06:43 Відповісти
аплодирую стоя!
16.02.2026 23:58 Відповісти
А нєлох що? Перекрив нафтопровід??
17.02.2026 00:01 Відповісти
Навіщо? Кацапи його самі перекрили - більше місяця тому...
17.02.2026 06:44 Відповісти
Точно не пам*ятаю, але здається, що дозвіл ЄС на прокачку ********** через нафопровід "дрючба" для зрадників Європи свинюк Орбана та Фіці закінчується в цьому році.
17.02.2026 08:19 Відповісти
Так тут "два в одному"...Менше буде бажання, у Фіцо, з Орбаном, просить про пролонгацію договору...
17.02.2026 09:34 Відповісти
Хорватия смело морская страна в отличии от Венгрии и Словении и Сербии. И может принимать газовозы морем, терминалы под это строят быстро. Тут политика долго муть мутила.
17.02.2026 09:23 Відповісти
 
 