Хорватія готова допомогти Угорщині й Словаччині з транзитом нафти, але не російської, - міністр Шушняр

Хорватія висловила готовність допомогти Угорщині й Словаччині з транзитом нафти, але не російської.

Про це в соцмережі Х заявив міністр економіки Хорватії Анте Шушняр, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хорватія відповіла Угорщині і Словаччині

Шушняр зазначив, що Хорватія діє відповідально й прозоро у питаннях регіональної енергетичної безпеки та готова допомогти "угорським і словацьким друзям" у розв’язанні поточних перебоїв із постачанням пального.

За словами міністра, Хорватія не дозволить поставити під загрозу постачання палива в Центральній Європі.

"Ми готові допомогти вирішити гостру проблему з паливом у межах законодавства ЄС та правил OFAC (Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США, - ред.). Ніхто не повинен залишатися без палива",- наголосив Шушняр.

Політик заявив, що Адріатичний трубопровід Adria готовий, і тому для жодної країни ЄС не залишилося жодних технічних виправдань щодо прив'язки до російської нафти.

"Барель, куплений у Росії, може здаватися дешевшим для деяких країн, але допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Настав час припинити цю спекуляцію на війні",- додав хорватський міністр.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Будапешт і Братислава звернулися до Загреба з проханням забезпечити постачання російської нафти морем через нафтопровід Adria після зупинки транспортування "Дружбою".

