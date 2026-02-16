Хорватія готова допомогти Угорщині й Словаччині з транзитом нафти, але не російської, - міністр Шушняр
Хорватія висловила готовність допомогти Угорщині й Словаччині з транзитом нафти, але не російської.
Про це в соцмережі Х заявив міністр економіки Хорватії Анте Шушняр, повідомляє Цензор.НЕТ.
Хорватія відповіла Угорщині і Словаччині
Шушняр зазначив, що Хорватія діє відповідально й прозоро у питаннях регіональної енергетичної безпеки та готова допомогти "угорським і словацьким друзям" у розв’язанні поточних перебоїв із постачанням пального.
За словами міністра, Хорватія не дозволить поставити під загрозу постачання палива в Центральній Європі.
"Ми готові допомогти вирішити гостру проблему з паливом у межах законодавства ЄС та правил OFAC (Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США, - ред.). Ніхто не повинен залишатися без палива",- наголосив Шушняр.
Політик заявив, що Адріатичний трубопровід Adria готовий, і тому для жодної країни ЄС не залишилося жодних технічних виправдань щодо прив'язки до російської нафти.
"Барель, куплений у Росії, може здаватися дешевшим для деяких країн, але допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Настав час припинити цю спекуляцію на війні",- додав хорватський міністр.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що Будапешт і Братислава звернулися до Загреба з проханням забезпечити постачання російської нафти морем через нафтопровід Adria після зупинки транспортування "Дружбою".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сц... ою тряпкою по пиці обрана та фіци !
.
Зараз ситуація інша - удари кацапів по нафтопроводу, у Львівській області, призвели до форс-мажорних обставин, які унеможливлюють прокачку нафти, на законних підставах, відповідно до умов договору...
"Командир должен ДУМАТЬ! Думать - а не шашкой махать!" (фільм "Чапаєв").