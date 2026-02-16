Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с транзитом нефти, но не российской, - министр Шушняр

Хорватия выразила готовность помочь Венгрии и Словакии с транзитом нефти, но не российской.

Об этом в соцсети Х заявил министр экономики Хорватии Анте Шушняр, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Хорватия ответила Венгрии и Словакии

Шушняр отметил, что Хорватия действует ответственно и прозрачно в вопросах региональной энергетической безопасности и готова помочь "венгерским и словацким друзьям" в решении текущих перебоев с поставками топлива.

По словам министра, Хорватия не позволит поставить под угрозу поставки топлива в Центральной Европе.

"Мы готовы помочь решить острую проблему с топливом в рамках законодательства ЕС и правил OFAC (Офис контроля за иностранными активами Минфина США. - Ред.). Никто не должен оставаться без топлива", - подчеркнул Шушняр.

Политик заявил, что Адриатический трубопровод Adria готов, и поэтому ни для одной страны ЕС не осталось никаких технических оправданий для привязки к российской нефти.

"Баррель, купленный в России, может казаться дешевле для некоторых стран, но помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Пришло время прекратить эту спекуляцию на войне", - добавил хорватский министр.

Читайте также: Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транзит российской нефти в обход Украины

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой обеспечить поставки российской нефти морем через нефтепровод Adria после остановки транспортировки "Дружбой".

Читайте также: Китай в январе увеличил импорт российской нефти через "теневой флот", - СЗР