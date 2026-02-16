РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3833 посетителя онлайн
Новости Экспорт нефти РФ
954 10

Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с транзитом нефти, но не российской, - министр Шушняр

Хорватия поможет соседям с нефтью, но без участия РФ

Хорватия выразила готовность помочь Венгрии и Словакии с транзитом нефти, но не российской.

Об этом в соцсети Х заявил министр экономики Хорватии Анте Шушняр, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Хорватия ответила Венгрии и Словакии 

Шушняр отметил, что Хорватия действует ответственно и прозрачно в вопросах региональной энергетической безопасности и готова помочь "венгерским и словацким друзьям" в решении текущих перебоев с поставками топлива.

По словам министра, Хорватия не позволит поставить под угрозу поставки топлива в Центральной Европе.

"Мы готовы помочь решить острую проблему с топливом в рамках законодательства ЕС и правил OFAC (Офис контроля за иностранными активами Минфина США. - Ред.). Никто не должен оставаться без топлива", - подчеркнул Шушняр.

Политик заявил, что Адриатический трубопровод Adria готов, и поэтому ни для одной страны ЕС не осталось никаких технических оправданий для привязки к российской нефти.

"Баррель, купленный в России, может казаться дешевле для некоторых стран, но помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Пришло время прекратить эту спекуляцию на войне", - добавил хорватский министр.

Читайте также: Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транзит российской нефти в обход Украины

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой обеспечить поставки российской нефти морем через нефтепровод Adria после остановки транспортировки "Дружбой".

Читайте также: Китай в январе увеличил импорт российской нефти через "теневой флот", - СЗР

Автор: 

Венгрия (757) нефть (418) Словакия (217) Хорватия (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Оце молодці хорвати !

сц... ою тряпкою по пиці обрана та фіци !

.
показать весь комментарий
16.02.2026 23:25 Ответить
+12
Молодець!
показать весь комментарий
16.02.2026 23:23 Ответить
+9
Жаб'ячий гешефт на українській крові скасовується. Хорватам шана. 🤝
показать весь комментарий
16.02.2026 23:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодець!
показать весь комментарий
16.02.2026 23:23 Ответить
Оце молодці хорвати !

сц... ою тряпкою по пиці обрана та фіци !

.
показать весь комментарий
16.02.2026 23:25 Ответить
Красава! Не то що наш боневтік.
показать весь комментарий
16.02.2026 23:30 Ответить
Жаб'ячий гешефт на українській крові скасовується. Хорватам шана. 🤝
показать весь комментарий
16.02.2026 23:43 Ответить
Красені! Хорвати!
показать весь комментарий
16.02.2026 23:53 Ответить
Мені подобається 👍
показать весь комментарий
16.02.2026 23:54 Ответить
У жаб орбана та фіцо після такого не має залишитися відмазок. А якщо технічно це можливо (перейти на інші канали споживання) і жаби відмовляться-Мадяр напевно знає що робити з тією дружбою (нафтопровід). Знаючі люди на 24тв про це кажуть.
показать весь комментарий
16.02.2026 23:56 Ответить
аплодирую стоя!
показать весь комментарий
16.02.2026 23:58 Ответить
А нєлох що? Перекрив нафтопровід??
показать весь комментарий
17.02.2026 00:01 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 01:01 Ответить
 
 