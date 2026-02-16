РУС
625 15

Китай в январе увеличил импорт российской нефти через "теневой флот", - СВР

теневой флот

В январе 2026 года Китай увеличил импорт российской нефти, перевезенной так называемым "теневым флотом" РФ, тогда как Индия существенно сократила объемы закупок.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

104 млн баррелей за месяц

По данным разведки, с 1 по 31 января танкеры "теневого флота" вывезли из России 14,320 млн тонн нефти (104,424 млн баррелей). Это на 1,417 млн тонн меньше, чем в предыдущем месяце.

Больше всего рейсов осуществлено в Китай - 51. В КНР доставили 4,990 млн тонн сырья, что на 0,398 млн тонн больше, чем в декабре.

В то же время Индия резко сократила импорт: 29 рейсов обеспечили поставки 3,222 млн тонн, что на 2,271 млн тонн меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Поставки в Турцию, Сирию и "неизвестные" направления

В Турцию в январе выполнено 8 рейсов с 0,904 млн тонн нефти (+0,107 млн тонн). В Сирию и Грузию - 4 рейса с общим объемом 0,391 млн тонн (+0,093 млн тонн).

Отдельно зафиксировано 45 рейсов в неустановленные страны. Они обеспечили перевозку 4,813 млн тонн российской нефти - это на 0,256 млн тонн больше, чем в декабре 2025 года.

Наибольшие объемы экспорта приходятся на порты Балтийского моря и Дальнего Востока РФ.

Меньше танкеров, но больше STS-операций

В начале 2026 года количество активных танкеров "теневого флота" сократилось на девять судов. В январе зафиксировано 138 танкеров, которые использовались для экспорта нефти и нефтепродуктов. Из них 117 относятся к "ядру" флота, причем против 96 уже введены санкции.

Также разведка обратила внимание на четыре новых судна, которые ранее не фигурировали в наблюдениях.

В течение месяца зафиксировано 18 STS-операций (перевалка "борт в борт") преимущественно в акваториях Японского моря (район Находки) и Южно-Китайского моря (район Гонконга), а также вблизи берегов Малайзии. После этого российскую нефть доставляли в Китай.

импорт (38) Китай (563) СВР (102)
+2
Євросоюз є найбільшим покупцем кацапських енергоносіїв а також продукції з Китаю... Тому що потужні та Охочі
16.02.2026 17:10 Ответить
+2
А потім євросоюз купує у китаї індії та турції ті енергоносії

У 2024 році країни Євросоюзу імпортували з Китаю товарів на суму 517,8 млрд євро, що робить КНР найбільшим постачальником до ЄС (21,3% всього імпорту
16.02.2026 17:28 Ответить
+1
ну а где покупать?
16.02.2026 17:31 Ответить
Євросоюз є найбільшим покупцем кацапських енергоносіїв а також продукції з Китаю... Тому що потужні та Охочі
16.02.2026 17:10 Ответить
взагалі-то - ні:
16.02.2026 17:42 Ответить
Загальна сума купівлі Євросоюзу (2022-2025): Близько 210-228 млрд євро за весь період війни.
16.02.2026 17:54 Ответить
тоді: був найбільшим покупцем, а не є.
16.02.2026 18:05 Ответить
наибольшими покупателями продукции из китая являются:
Азия - $1,19 трлн; Америка - $591,7 млрд
наибольшими покупателями энергорессурсов из раши являются:
Китай, Индия, Турция
16.02.2026 17:24 Ответить
А потім євросоюз купує у китаї індії та турції ті енергоносії

У 2024 році країни Євросоюзу імпортували з Китаю товарів на суму 517,8 млрд євро, що робить КНР найбільшим постачальником до ЄС (21,3% всього імпорту
16.02.2026 17:28 Ответить
ну а где покупать?
16.02.2026 17:31 Ответить
А нічого на цих енергоносіях кров українців?
16.02.2026 17:35 Ответить
Звісно збільшив. Дякуючи Трампу. Китаю потрібна "важка нафта". А її він міг придбати у Венесуелі. Тепер тільки в росії.
16.02.2026 17:42 Ответить
китаю потрібна будь-яка нафта нижче ринкової ціни. а таку можна придбати лише у підсанкційних режимів.
16.02.2026 17:54 Ответить
Зате як Тромб розказував що він чудово поговорив зі своїм другом Сі і Китай відмовився купувати рашистську нафту. Це чергова перемога Тромба?
16.02.2026 17:46 Ответить
"Миротворці" хєрові...
16.02.2026 17:58 Ответить
Це той самий Китай, що декларує перехід на електро, відновлювану та зелену енергетику, чи це просто черговий розводняк світового масштабу?
16.02.2026 18:10 Ответить
Де Трамп з 500% мита?
16.02.2026 18:16 Ответить
А нас переконують, що Китай відмовився купувати російську нафту і росія ось-ось впаде.
16.02.2026 18:52 Ответить
 
 