Китай в январе увеличил импорт российской нефти через "теневой флот", - СВР

В январе 2026 года Китай увеличил импорт российской нефти, перевезенной так называемым "теневым флотом" РФ, тогда как Индия существенно сократила объемы закупок.

104 млн баррелей за месяц

По данным разведки, с 1 по 31 января танкеры "теневого флота" вывезли из России 14,320 млн тонн нефти (104,424 млн баррелей). Это на 1,417 млн тонн меньше, чем в предыдущем месяце.

Больше всего рейсов осуществлено в Китай - 51. В КНР доставили 4,990 млн тонн сырья, что на 0,398 млн тонн больше, чем в декабре.

В то же время Индия резко сократила импорт: 29 рейсов обеспечили поставки 3,222 млн тонн, что на 2,271 млн тонн меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Поставки в Турцию, Сирию и "неизвестные" направления

В Турцию в январе выполнено 8 рейсов с 0,904 млн тонн нефти (+0,107 млн тонн). В Сирию и Грузию - 4 рейса с общим объемом 0,391 млн тонн (+0,093 млн тонн).

Отдельно зафиксировано 45 рейсов в неустановленные страны. Они обеспечили перевозку 4,813 млн тонн российской нефти - это на 0,256 млн тонн больше, чем в декабре 2025 года.

Наибольшие объемы экспорта приходятся на порты Балтийского моря и Дальнего Востока РФ.

Меньше танкеров, но больше STS-операций

В начале 2026 года количество активных танкеров "теневого флота" сократилось на девять судов. В январе зафиксировано 138 танкеров, которые использовались для экспорта нефти и нефтепродуктов. Из них 117 относятся к "ядру" флота, причем против 96 уже введены санкции.

Также разведка обратила внимание на четыре новых судна, которые ранее не фигурировали в наблюдениях.

В течение месяца зафиксировано 18 STS-операций (перевалка "борт в борт") преимущественно в акваториях Японского моря (район Находки) и Южно-Китайского моря (район Гонконга), а также вблизи берегов Малайзии. После этого российскую нефть доставляли в Китай.

